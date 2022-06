Jelentős személyiségek befeszültek

2022. június 29. 00:30

Mégsem indul az MSZP társelnöki posztjáért Ujhelyi István EP-képviselő – értesült a 24.hu.

Ujhelyi az országgyűlési választás után jelentette be, hogy megpályázza a szocialista párt vezetését, amelynek új nevet is adott volna, mondván, „immár nem apró javításokra, hanem teljes átalakításra van szükség. El kell fogadnunk, hogy az MSZP brandje avíttá vált, megkopott, az elmúlt évtizedek alatt elhasználódott”. Döntését az is motiválta, hogy a választási vereség után Tóth Bertalan eddigi társelnök közölte, nem indul újra, csak a frakcióvezetői posztot tartja meg.

A választmányi tagoknak kedden küldött levelében, amely a 24.hu-hoz is eljutott, Ujhelyi azt írta: a párt radikális megújítására vonatkozó javaslatai „inspiráló vitákat” indítottak el a közösségen belül, és a külső fogadtatás is pozitív volt, a párttagokkal való találkozók pedig lelkes, „Gyerünk, csináljuk meg!” hangulattal zárultak. Csakhogy politikai közösségünk jelentős személyiségei befeszültek (…) egyértelművé tették számomra, hogy nem velem képzelik el a párt vezetését.

Le is fagyott a belső rendszerünk, egyre inkább látszott, hogy ismét nem a kifelé való megerősödésünk, hanem a belső harcaink viszik el az energiát. Két út közül kellett tehát választanom: a politikacsinálás helyett házon belül harcolok meg igazamért, és ezzel hosszú hónapokra a belső megosztottságot szítom, vagy levonulok a pástról, és tudomásul veszem, hogy a párt egyes megyei és országos vezetői egyelőre nem támogatják a tényszerűen kockázatos, és a politikai habitusom miatt pörgős, azonnali változásokat. Az utóbbi mellett döntöttem. Lehet, hogy hibásan ítélem meg, de ilyen belső hangulatban az alábbi, teljes újjászületést szorgalmazó programom nem megvalósítható” – írta az EP-képviselő.

Ujhelyi hozzáteszi, döntésével utat enged Molnár Zsolt budapesti elnök elképzelésének, hogy Nemény András szombathelyi polgármester legyen az MSZP elnöke.

„Az ő hivatalos bejelentkezésének eddig én voltam a gátja, mert ő sem akarta tisztségért zajló testvérháborúba sodorni zsugorodó szervezetünket. Talán így feloldható az elmúlt két hónap bénultsága, és végre elindulunk egy irányba, mert a mostani helyben topogás csak roncsolja esélyeinket” – olvasható az EP-képviselő választmányi tagoknak küldött levelében, amelyet azzal zár, hogy továbbra is aktív marad, és az Esély szociáldemokrata mozgalom építésére koncentrál.

