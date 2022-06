Karácsony Gergely elszólta magát

Korábban Karácsony Gergely a közösségi oldalán jelentette be, hogy követik a fővárosban a brüsszeli direktívát, vagyis a budapestiekre hárítják a brüsszeli szankciók következményeit. Előbb kapcsolják le esténként a díszkivilágítást, de ami ennél is fontosabb,

hamarosan a baloldali városvezetés dönti majd el, hogy a fővárosi intézményekben milyen hőmérsékletre fűthetnek vagy hűthetnek az ott dolgozók.

Ezt egészítette ki most Karácsony a lakások fűtésére vonatkozó elszólással.

Tüttő Kata az energiahelyzetről: Sok változást várunk az emberektől

Karácsony Gergely MSZP-s helyettese szerint az ambiciózus brüsszeli zöldvállalások nem lesznek tarthatók az állampolgárok aktív részvétele nélkül.

Budapest baloldali vezetése továbbra is a fővárosi lakosok megsarcolását tervezheti, erre utal Tüttő Kata főpolgármester-helyettes felszólalása egy brüsszeli rendezvényen, ahol kijelentette, hogy a magas energiaárak miatt a zöldvállalások csak az állampolgárok aktív részvételével valósíthatók meg - tudatta a Mediaworks Hírcentruma.

Nagyon rövid idő alatt sok változást vár el a főváros baloldali vezetése a polgároktól – így összegezhető mindaz, amit Tüttő Kata egy brüsszeli fórumon adott elő. A dúsgazdag szocialista politikus a régiók bizottságának energia- és klímavédelmi szakbizottságának elnökeként beszélt arról, hogy a magas energiaárak miatt „nagyon-nagyon rövid idő alatt sok minden megváltozik”és az ambiciózus brüsszeli zöldvállalások nem lesznek tarthatók az állampolgárok aktív részvétele nélkül.

Tüttő Kata (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Tüttő Kata a közelmúltban jelentette be, hogy Budapest csatlakozik a Városok energiatakarékossági sprintje elnevezésű brüsszeli kezdeményezéshez, amelyben többek között autómentes övezetek és napok bevezetése szerepel. Tüttő arra is felszólította a budapestieket, hogy a takarékosság jegyében a kevesebb autózás mellett fogják vissza az otthonaik energiahasználatát is.

Hasonló elvárásokat fogalmazott meg a fővárosi lakosoknak Karácsony Gergely főpolgármester másik két helyettese is. A DK-s Bősz Anett az ATV Start című műsorában az autós közlekedés háttérbe szorítását nevezte kívánatosnak, míg a Momentum politikusa, Kerpel-Fronius Gábor szintén az ATV-ben a dugódíj bevezetését vetette fel. Azt ugyan elismerte, hogy ennek jelenleg törvényi akadálya van, miután április 3-án nem a baloldal nyerte a választást, a változtatás nem rajtuk múlik. Ezzel együtt mi szeretnénk erről beszélni a ciklus végéig – fűzte hozzá.

A dugódíj azonnali, „már holnapi" bevezetését sürgette legutóbb kedden a parlamentben napirend előtti felszólalásában az LMP-s Kanász-Nagy Máté is, míg a Momentum politikusa, Kerpel-Fronius Gábor szintén az ATV-ben a dugódíj bevezetését vetette fel.

A kormány azonban többször egyértelművé tette, hogy nem lesz dugódíj, így az LMP-s felszólalásra válaszolva Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára is kijelentette:Velünk együtt 26 fővárosban azt gondolják, hogy a dugódíj rossz megoldás. Nem értünk egyet vele, meg fogjuk akadályozni, megvédjük a budapestieket és az agglomerációban élőket a dugódíj bevezetésétől.