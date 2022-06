Szemellenzős Brüsszel politikája

– Az extraprofitadó és a benzinárakkal kapcsolatosan bevezetett hatósági árak miatt feltehetően kötelezettségszegési eljárás indul Magyarország ellen. Milyen következményekkel járhat ez hazánkra nézve?

– A közvetlen szomszédunkban háború zajlik, amely azontúl, hogy humanitárius katasztrófát jelent, gazdasági kihívásokkal és következményekkel is jár. Szemellenzős és rugalmatlan felfogás, ha a bizottság ilyenkor is a békeidős belső piaci normákat akarja alkalmazni, hiszen egyrészt árstopok több helyen is vannak Európában, az üzemanyagárak pedig mára számos országban tarthatatlanná váltak. Ráadásul az uniós keretrendszer is ad olyan lehetőséget, amikor a rendkívüli helyzetben, átmeneti ideig el lehet térni az általános uniós piaci elvektől. Ha nem lenne árstop, nyolc-kilencszáz forintos üzemanyagárakról beszélnénk. Reagálni kellett az üzemanyag-turizmusra is. Kérdezem, hogy saját állampolgárai energiaellátását veszélyeztetve is kötelessége-e egy tagállamnak az európai szolidaritás jegyében, veszélyhelyzetben, háborús infláció és energiaellátás-biztonsági válságban, hogy más országok állampolgárainak üzemanyag-ellátását finanszírozza. Bármit is állít az Európai Bizottság, számunkra egyedül a magyar emberek gazdasági biztonsága az elsődleges és lesz a jövőben is. Van precedens, amire hivatkozhatunk, ugyanis egy Velence tartománybeli korábbi ügyben a tagállamnak adtak igazat a benzinturizmus elleni fellépésben. Megjegyzem, mire az ügy a végére ér, lehet, hogy már nem is lesz szükség az árstopra Magyarországon, bármiféle következmény vagy kényszerítés pedig csak évek múlva képzelhető el egy ilyen ügyben. Jogilag tehát jó helyzetben vagyunk. És ne felejtsük el azt sem, hogy a bizottság már tavaly év végén, az energiaár-robbanás idején a hatósági árak és az extraprofitadó ötletével állt elő. Előbb-utóbb minden ország meg fogja hozni ezeket a döntéseket, mert mindannyian emberek vagyunk, akik tankolni és fűteni szeretnénk akkor is, ha a jelenlegi helyzet hosszú távon így marad. A bizottság kérdéseire adott választ megküldtük a bizottságnak, és várjuk a választ.

– Az új kormányban az igazságügyi tárcához került a fogyasztóvédelmi politika is. Ezen belül mely területekre helyeznek hangsúlyt?

– A konkrét ellenőrzések és vizsgálatok továbbra is a kormányhivataloknál maradnak a Miniszterelnökség felügyelete alatt; a szakmai iránymutatás, a politikai élek, hangsúlyok megtalálása került át hozzánk, ami alapján a kormányhivatalok a napi munkájukat végzik. A fogyasztóvédelem ­uniós szempontból az egyik legrészletesebben szabályozott terület, hiszen határokon átnyúló szolgáltatásokról is szó van, és nagyon fontos, hogy a magyar fogyasztó tisztában legyen a jogorvoslati vagy segítségkérési lehetőségekkel. Ezek azonban még mindig klasszikus fogyasztóvédelmi feladatok, amihez nem feltétlenül szükséges nagypolitikai kreativitás. Az azonban már politikai felelősség, hogy figyeljük a kor kihívásait és a magyar emberek érdekeit.A digitalizáció terén például még az alapvető fogalmak kapcsán is sok a bizonytalanság az emberekben, miközben kialakult egy online világ, ahol a jogellenes jelenségek új formái ellen kell fellépni. A Digitális Szabadság Bizottság ebben is segítséget nyújt majd, és elfogadás előtt áll egy uniós, digitális szolgáltatásokról szóló rendelet, amit majd végre kell hajtani a tagállamokban.

A családvédelem és gyermekvédelem ügye is érintett, hiszen számtalan behatás éri a gyermekeinket. A nemzeti konzervatív kormánynak az április 3-i felhatalmazás mellett a népszavazáson kimondott népakarat is fontos politikai kötelezés és célkitűzés, amelynek egyik eszköze a fogyasztóvédelem.

Emellett igyekszünk az árstopokkal kapcsolatos hatásokat is figyelni, hiszen a kormány elvárja a nagyvállalatoktól, hogy ebben a rendkívüli időben, a társadalmi felelősségvállalás jegyében fizessék be az extra bevételeik egy részét. Ennek bevezetésére egyébként több ország is készül Európában.

– Mit gondol arról, hogy a Ryanair a fogyasztókra terhelte az extraprofitadót, tenni fognak a különadó áthárítása ellen?

– A Ryanair viselkedése alapvetően nem fest jó képet a vállalat működéséről. A beérkezett panaszok száma alapján, amelyeket lekértem, indokolt lenne az extraprofitadón kívüli helyzetekben is megvizsgálni, hogy tisztességes piaci magatartást folytatnak-e. A fogyasztóvédelem feladata a célvizsgálatok kezdeményezése, hiszen lehet, hogy egyes cégek folyamatos, tisztességtelen tájékoztatási gyakorlatot folytatnak, és hiába takaróznak az általános szerződési feltételekkel, ha már az önmagában tisztességtelen. Van jogi keret arra, hogy ezt az arroganciát, ami sok állampolgárunk számára nagyon sérelmes, közelebbről megvizsgáljuk. Ezért is rendelt el június 21-én soron kívüli témavizsgálatot az Igazságügyi Minisztérium a társasággal szemben. A Ryanair hozzáállásának meglesz a következménye.