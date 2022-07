Baloldali bohócok Fotó:MTI

„Nagyot ment a héten, s végül csak beállt a főpolgármester is a hibbant eurofil politikusok hosszan kígyózó sorába. Hétfőn jelezte, hogy hajlandó végrehajtani a brüsszeli direktívákat, azaz a fűtés–hűtés letekerését. Kedden jó magyar ballib szokás szerint megszorításokról beszélt, szerdán letagadta, majd a közösségi oldalán hadat üzent az orosz gáznak és majdnem Putyinnak is. Csütörtökön ismét elmondta, hogy minden a kormány hibája, végül péntekre az is kiderült, hogy a klímakatasztrófáról Orbán tehet, illetve mindenki agyalágyult, aki azt hiszi, hogy ő tényleg letekeri majd a fűtést Budapesten.

De hol van már a nyelvvizsgabotrány, a Városháza eladásának kísérlete, vagy a zuglói parkolási mutyi; ki foglalkozik már a metróklímával, mikor Budapesten is kopogtat a klímakatasztrófa? Mert mindig van ok a pótcselekvésre. Valami orbitális önértékelési zavarban szenved Karácsony Gergely: kitiltja az autókat a belvárosból, lecsavarja a fűtést, kikapcsolja a hűtést és lekapcsolja a díszkivilágítást – így küzd Tüttő Katával vállvetve az orosz energiától való függetlenedésért. Már csak a Putyinnak szóló hadüzenet hiányzik! (...)

A javaslatcsomaggal mindenesetre a Karácsony–Tüttő duó is beállt azon »zöld« eurofil politikusok közé, akik azt javasolják, hogy télen fázzunk, nyáron ne hűtsünk, meg ne fürdjünk le, mert ezzel egyszerre meg lehet állítani a klímakatasztrófát és az oroszokat is. Az utópista politikusokat sosem érdekelték az emberek. Az utópista politikusok jó esetben minden hülyeségre, rosszabb esetben pedig az erőszakra is képesek azért, hogy az emberek akaratával szemben lépéseket tegyenek a „lehetséges világok lehető legjobbikának” megvalósulása érdekében.”

Nagy Ervin: Nem kell már a klíma a metróba, Karácsony mindent leteker