Szijjártó: A migrációs nyomás új veszélyességi szintre lépett

Új veszélyességi szintre lépett a migrációs nyomás, a migránsok egyre agresszívebbek, erőszakosabbak, már felfegyverkeznek, és használják is ezeket a fegyvereket - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Szabadkán, ahol szerb hivatali kollégájával, Nikola Selakoviccsal találkozott.

2022. július 4. 13:33

Kiemelte: kritikus időszakban került sor erre a találkozóra, hiszen „Európa drámai kihívások előtt áll”. Mint mondta: a Magyarország szomszédságában zajló háború és az arra adott szankciós válaszok tartósan háborús inflációs környezetet hoznak létre. „Emellett fokozódik a menekültválság, és egyre súlyosabb migrációs kihívásokkal kell szembe néznünk, ráadásul mi, magyarok - alapvetően egyedüliként - szembesülünk kihívással egyszerre délről és keletről, mondhatni kettős nyomás alatt állunk” - húzta alá Szijjártó Péter.

A közös sajtótájékoztatón a külgazdasági és külügyminiszter felhívta a figyelmet arra, hogy az ukrajnai háború fokozódó intenzitása miatt egyre nő a menekültek száma Magyarország keleti határán, és már naponta több mint tízezer menekült érkezik az országba, számuk pedig már meghaladta a 820 ezret. „Mindezzel párhuzamosan a migrációs nyomás is egyre súlyosabb. A mai napig több mint 110 ezer illegális migránst állítottunk meg a déli határunkon” - mutatott rá Szijjártó Péter, aki arra is kitért, hogy az egyre erőszakosabb, és fegyverrel rendelkező migránsok biztonsági fenyegetést jelentenek Szerbia és Magyarország számára is.

„Világossá kell tenni, hogy itt semmifajta emberi jogi kérdésről nincsen szó” - emelte ki. „Szeretném világossá tenni, hogy ezeknek az embereknek, akik megtámadják a rendőreinket, akik agresszíven viselkednek itt Szerbiában, akik lövöldöznek, ezeknek az embereknek semmilyen joguk nincsen arra, hogy belépjenek Magyarország területére” - szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter. A magyar diplomácia vezetője emlékeztetett arra, hogy a migránsok biztonságos országokon keresztül, határok sorozatos megsértésével, vagyis bűncselekmények sorozatos elkövetésével érkeznek Szerbiába, és erre senkinek nincsen joga. Szijjártó Péter szerint a helyzet egyre súlyosabb lesz, mert az ukrajnai háború miatt a világ számos pontját éhínség fenyegeti.

"Ez az élelmiszerellátási válság újabb, valószínűleg minden eddiginél sokkal súlyosabb migrációs nyomást fog helyezni szerbekre és magyarokra egyaránt. Ezért azt hiszem, hogy ez az utolsó utáni pillanat, hogy Brüsszel és a Soros György-féle NGO-k befejezzék a migráció biztatását és a migráció szervezését” - hangsúlyozta a miniszter. „Arra kérjük Brüsszelt és a Soros-féle NGO-kat, hogy ne biztassák a migránsokat, ne bujtsák fel őket bűncselekményekre, és ne bujtsák fel őket arra, hogy megsértsék országok, mint például Szerbia vagy Magyarország szuverenitását” - adott hangot álláspontjának Szijjártó Péter. Hozzáfűzte: a migránsok által elkövetett erőszakos bűncselekmények veszteségeiért, amelyek között most már emberélet is van, a felelősség azokat terheli, akik a migrációt támogatják, buzdítják, és akik a migránsokat arra ösztönzik, hogy jöjjenek Szerbiába és Magyarországra. A külgazdasági és külügyminiszter egyben azt is leszögezte, hogy Magyarország soha egyetlen egy illegális bevándorlót sem fog beengedni a területére, ezért ne próbálkozzanak, ne kísérletezzenek.

„Nem éri meg Szerbiába jönni, mert nem jöhetnek tovább Magyarországra” - emelte ki, és hozzátette, hogy Magyarország segít Szerbiának a déli határai védelmében is. Szijjártó Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy míg Magyarország teljesíti a kötelességét, keleten beengedi és segíti a háborús menekülteket, délen pedig megállítja az illegális bevándorlást, addig Brüsszel a Magyarországnak járó európai uniós forrásokat „politikai zsarolás keretében visszatartja”. A külgazdasági és külügyminiszter a kihívások ismertetése után kitért arra is, hogy a szerbek és a magyarok együttműködése az utóbbi időszak sikertörténete. Rámutatott, hogy „brutálisan” nőtt a kereskedelmi forgalom a két ország között, és az idei esztendő első négy hónapjában 117 százalékkal több forgalmat bonyolítottak le, mint egy évvel ezelőtt, és a tavalyi egész éves növekedés is 42 százalék volt. Szijjártó Péter felhívta a figyelmet arra is, hogy „minden idők legnagyobb közös vállalkozása, a Belgrádot Budapesttel összekötő vasútvonal modernizálása Magyarországon is a megvalósítás fázisába jutott”. Ezért augusztus elsejétől teljes vágányzár lesz a szakaszon, a teherforgalmat pedig átirányítják a Szeged-Szabadka vasútvonalra, amelyet az utóbbi időszakban már felújítottak.

Az erről szóló megállapodást a hétfői találkozó keretében írta alá a két tárcavezető. Az energiaellátási kérdésekre is kitért a miniszter, és emlékeztetett arra, hogy a két ország a közelmúltban biztosította, hogy „az Oroszországból származó földgáz, amely mind Szerbia, mind Magyarország energiaellátásának biztonsága szempontjából kritikus és egyelőre pótolhatatlan, biztonsággal meg tud érkezni Szerbiába és Magyarországra”. Nikola Selakovic szerb külügyminiszter a sajtótájékoztatón emlékeztetett arra, hogy az utóbbi másfél évben már kilencedik alkalommal találkozik magyar kollégájával, ami a két ország jó kapcsolatának a bizonyítéka.

Köszönetet mondott Aleksandar Vucic szerb elnöknek és Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy sikerült lefektetniük a két ország és a két nép jó viszonyának alapjait. A szerb külügyminiszter megköszönte magyar kollégájának, hogy a magyar kormány ösztönzi a beruházókat, hogy Szerbiában is keressenek befektetési lehetőségeket. Emellett megköszönte a magyar miniszterelnök és a külügyminiszter támogatását, amellyel Szerbia európai integrációja mellett állnak ki.

MTI