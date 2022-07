Ferenc pápa: nem tervezem a visszavonulásomat

A következő hónapokban Kanadába, Moszkvába és Kijevbe is szeretne elutazni, azon pedig csak nevet, hogy állítólag daganatos megbetegedésben szenvedne – mondta egy hosszabb interjúban a katolikus egyházfő.

2022. július 4. 15:39

Először beszélt a mozgását nehezítő térdproblémáiról a katolikus egyház feje: a 86 éves pápa egy másfél órás beszélgetésben oszlatta el a visszavonulása körüli pletykákat, illetve az amerikai abortusztörvény változására is reagált a Reutersnak adott interjújában. A közelmúltban olyan találgatások kaptak szárnyra a pápával kapcsolatban, amelyek szerint augusztus végi események – többek között a világ bíborosainak az új vatikáni alkotmányról szóló megbeszélései, az új bíborosok beiktatási ceremóniája és az olaszországi L'Aquila városában tett pápai látogatás – előrevetíthetik a lemondás bejelentését.

Most nem mond le – később lehetséges

L'Aquilát V. Celesztin pápával hozzák kapcsolatba, aki 1294-ben lemondott a pápaságáról, XVI. Benedek pedig meglátogatta a várost azelőtt, hogy lemondott volna pápai tisztségéről. Ferenc ugyanakkor csak nevet az ötleten. "Mindezek az egybeesések arra késztettek egyeseket, hogy azt gondolják, hogy ugyanez fog megtörténni. De ez nem jutott eszembe. Egyelőre nem, egyelőre tényleg nem fogok lemondani" – mondta. Azt ugyanakkor elmondta, hogy ha egészsége olyan hanyatlásba kezd, később sor kerülhet erre, ha már nem képes az egyház vezetésére, de ezt csak Isten tudja, bekövetkezik-e, s ha igen, mikor.

Javul térde állapota

A pápának le kellett mondani térde miatt egy afrikai utat: elméletileg július 24-én Kanadába utazik, ha addig tudja pihentetni lábát a kezelések mellett. Elmondta, hogy nehéz döntés volt az afrikai utat lemondania. Először beszélt a sérülésről, mely térdét érinti: úgy fogalmazott, egy kis törés keletkezett ott, amikor rosszul lépett és egy szalag is begyulladt. Amikor az interjúban arról kérdezték, hogy van, a válasza az volt: még élek! Hozzátette, hogy lassan javul is térde, a csontok összeforrását lézerterápia és mágnesterápia is segíti, jelenleg pedig bottal közlekedik. A rákbetegségével kapcsolatos pletykák akkor keltek szárnyra, amikor divertikulitisze miatt eltávolították vastagbele egy részét: ezeket azzal cáfolta a pápa, miszerint az orvosok neki legalábbis nem mondtak erről semmit. Azt viszont elárulta, hogy azért sem akarja a térdét megműttetni, mert az altatásnak volt némi mellékhatása ennél a műtétnél.

Készül Moszkvába utazni

Az ukrajnai helyzetről szólva Ferenc megjegyezte, hogy Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter között kapcsolatfelvételre került sor egy esetleges moszkvai útról. Moszkvába még egyetlen pápa sem látogatott el, Ferenc pedig többször is elítélte Oroszország ukrajnai invázióját; múlt csütörtökön azzal vádolta meg, hogy "kegyetlen és értelmetlen agressziós háborút" folytat. Amikor néhány hónapja először vetették fel egy pápai látogatás esélyét, Moszkva azt nem akarta, de lehet, hogy azóta változott valami. "Szeretnék elmenni Ukrajnába, de először Moszkvába. Már beszéltem is erről, mert úgy gondoltam, hogy ha az orosz elnök ad nekem egy kis lehetőséget, a béke ügyét szolgálhatom" – mondta.

Az abortuszt bérgyilkossághoz hasonlította

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntése kapcsán, amely hatályon kívül helyezte a nők abortuszhoz való alkotmányos jogát, Ferenc azt mondta, hogy tiszteletben tartja a döntést, de nincs elég információja ahhoz, hogy jogi szempontból beszéljen róla. Az abortuszt azonban határozottan elítélte, egy bérgyilkos felbérléséhez hasonlította. A katolikus egyház azt tanítja, hogy az élet a fogantatás pillanatában kezdődik. "Azt kérdezem: törvényes-e, helyes-e egy emberi életet kiirtani egy probléma megoldása érdekében?" – fogalmazott.

Hitéleti kérdésről is faggatták

Ferenc pápát arról az Egyesült Államokban zajló vitáról is kérdezték, hogy egy katolikus politikus, aki személy szerint ellenzi az abortuszt, de támogatja mások döntési jogát, részesülhet-e a szentáldozás szentségében. Nancy Pelosit, a képviselőház elnökét például lakóhelye, San Francisco egyházmegyéjének konzervatív érseke eltiltotta attól, hogy ott részesüljön a szentségben, de egy washingtoni plébánián rendszeresen részesül a szentáldozásban. A múlt héten a Vatikánban egy pápai szentmisén is fogadta a szentséget. "Amikor az egyház elveszíti pasztorális jellegét, amikor egy püspök elveszíti pasztorális jellegét, az politikai problémát okoz. Ez minden, amit mondhatok" – fogalmazott a pápa.

