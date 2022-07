Az Aracs nevükön nevezi a dolgokat

28 millió USA-dollárt próbált behozni a szegény Ukrajnából Magyarországra egy kijevi politikusfeleség – ez is olvasható a nyári Aracsban, a délvidéki magyarság negyedévi folyóiratában.

2022. július 8. 08:57

„A tiszabecsi határon feltartóztatták Igor Kotvickij ukrán parlamenti képviselő feleségét, aki az általa vezetett kisbuszban a bőröndökben 28 millió USA-dollárt és 1,3 millió eurót kísérelt meg behozni Magyarországra – a háborútól szenvedő, szegény Ukrajnából." Ez olvasható az Aracs című folyóirat nyári, június 4-ei dátummal megjelent számának Helyzetkép a magyar-ukrán határról című cikkében. A folyóirat főszerkesztőjének, Bata János Európa-érmes újságírónak tett föl kérdéseket a Gondola.

– Főszerkesztő úr, két magyar nemzetiségű katona veszítette életét az ukrajnai háborúban – tudhattuk meg a nyár elején érvényes adatot Szöllősy Tibor cikkéből. Miért emeli meg az Aracs értékét az, hogy az orosz-ukrán háború körül zajló hazudozás közepette itt a valós információk jelennek meg a Lajtától a Berecki-havasokig, a Dunajectől a Tengermellékig élő magyar közösség előtt?



– Az Aracsban mindig is arra törekedtünk, hogy az igazat mondjuk, ne csak a valóst. Remélem, ennek a hitvallásnak a jövőben is eleget tudunk tenni!





– A kommunista, majd a liberális szélsőséget is leleplezi Szabó Ferenc SJ (Societas Jesu: Jézus Társasága – a jezsuiták szervezete) teológus Az európai kultúra válsága című tanulmányában, melyben Hamvas Béla alkotásait taglalja. Egy helyütt Henri de Lubanc jezsuita bölcselőt idézi: „Ha az ember önmagát teszi meg saját istenének.... Valójában Istent fokozza le önmaga szintjére, de ezzel maga az ember is lealacsonyodik." Ma kontinenst irányítanak lealacsonyodottak, miért kell erre délvidéki lapban figyelmeztetni az olvasókat?



– Azért, mert ez napjaink rémísztő valósága. Azt már régóta tudjuk, a magát demokratikusnak mondó Nyugat számunkra, akik megéltük a kommunizmust, érthetetlen módon a kommunisták bűneit mindig megbocsátotta, pedig azok semmivel sem voltak kisebbek, mint a nácikéi, sőt! Sok évvel ezelőtt már elmondtam, a nácik is szocialistákként kezdték – nemzeti szocialistákként, Nationalsozialisten. A kommunisták is a szocializmus gyökereiből nőttek ki, s csak később találtak maguknak különböző jelzőket: Magyar Szocialista Munkáspárt, Német Demokratikus Köztársaság, Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság… Vagy gondoljunk csak a hetvenes évek nyugat-német terrorista csoportjára, a RAF-ra, Rote Armee Fraktion – Vörös Hadsereg Frakció, az olasz Brigate Rosse – Vörös Brigádok terrorista csoportokra. Mind-mind szocialista-kommunista eszméktől vezérelve, vagy azok mögé bújva raboltak és gyilkoltak, éppen úgy, mint népbiztos elődeik, Szamuely Tibor, Kun Béla vagy Lukács György. Ebbe a vonulatba tartoznak bele az Európai Unió hangadói, akik most nem fegyverrel a kezükben gyilkolnak, hanem rendeleteikkel, megszorító csomagjaikkal, tiltásaikkal. Nem hiszem, bárki is foglalkozott volna azzal, hány magyar ember halt meg amiatt, hogy az Unió hazug, semmivel sem bizonyított vádjai alapján visszatartja a Magyarországnak jogosan járó pénzügyi támogatást. Hány európai gyermek és fiatal fog belerokkanni az Unió hatalmasságai által is támogatott nemváltó kezelésekbe, műtétekbe, akkor, amikor rádöbben, visszafordíthatatlan változásokat hajtottak végre rajta? – Mondhatnánk azt is: erőszakoltak rá, mert a hömpölygő propaganda elől nem menekülhet senki!

Vörös Hadsereg Frakció – basementcorner.bandcamp.com

Bő évtizeddel ezelőtt a különböző esztétikainak hazudott beavatkozásokat, mellnagyobbítás, ajak- és arcfeltöltés, csak a leggazdagabbak engedhették meg maguknak, míg mára ez már egy 15-16 éves, középosztálybeli gyereknek akár születésnapi ajándékként is megengedhető. Ugyan ez fog történni a nemváltó kezelésekkel és műtétekkel is, robbanásszerűen terjednek el a magukat fejlettnek és haladónak, liberálisnak valló társadalmakban, mindenekelőtt azért, hogy az uralkodó réteg kiélhesse aberrált hajlamait a szerencsétlen gyerekeken, miközben még óriási pénzt is keresnek mindezzel.

Manfred Webernek, az Európai Néppárt elnökének legújabb ötlete a tározókban összegyűjtött orosz gáz „igazságos szétosztásá”-ról nem a legsötétebb kommunista időket hozza vissza: ami a tiétek, az a miénk is, de ami a miénk, az soha nem lehet a tiétek? Vajon miért nem emelték föl szavukat ez ellen az elképzelés ellen a kontinenst irányító, liberális lealacsonyodottak? – Azért, mert, ahogyan azt az általuk megvetett és kigúnyolt néplélek tökéletesen kifejezi: egy srófra jár az agyuk.



– Csurka István 1983-ban kiállt a szilenciumra ítélt Csoóri Sándor – később Balassi Bálint-emlékkarddal kitüntetett költő – mellett. A drámaíró Hubay Miklós akkori írószövetségi elnöknek küldött levelében Csurka azt fogalmazta meg: egy „vígjáték-író elszántságát látod, aki előtt hirtelen megvilágosodott valami, s aki ettől kezdve e megvilágosodásból származó erkölcsi parancsának engedelmeskedik." Miért kell a rendszerváltoztatás előtti évtizedre visszatekintenünk – amiképpen A trianoni gondolat életben tartója volt íróként és politikusként is című cikkében Kovács Attila pándi újságíró, író tette – ahhoz, hogy a későbbi zavaros történéseket tisztábban lássuk?

Csoóri Sándor – origo.hu

– Azért, mert a rendszerváltoztatást megelőző évtizedről még mindig nagyon sok mindent nem tudunk. Nem döbbenetes, hogy 2022-ben, harminc évvel a kommunista rendszer bukása után a fővárosban Horn Gyuláról sétányt neveznek el, arról a kommunista politikusról, aki maga büszkén vallotta, ’56-ban fegyverrel a kezében harcolt az „ellenforradalmárok” ellen? Nem döbbenetes, hogy városközpont viseli a nevét annak a Göncz Árpádnak, aki a bukott kommunisták utódpártjának a támogatásával lehetett liberális köztársasági elnök? Milyen összefonódások, háttéralkuk és hatalmi játszmák miatt bitorolhatja még a Gyurcsány házaspár a kommunisták által ártatlan zsidóktól elkobzott villát, s hogy lehet az, hogy Gyurcsány feleségén, Dobrev Klárán az antiszemitizmusra oly érzékeny Európai Parlamentben, képviselőtársai közül ezt még senki nem kérte számon?

Bata János – pannonrtv.com



– „Óh, szent hazám, ma már nem két pogány / Hanem földrésznyi szószegő közt őrlődsz..." – írja Magyarország 2022 című versében Pósa Zoltán költő, Balassi-érmes újságíró. Irodalmunkban történelemformáló versek díszlenek évszázadok óta. Ma hogyan hat sorsunkra a közéleti költemény?

Pósa Zoltán – naputonline.hu



– Azt látom, hogy a rossz, a hazug szó hat, tömegeket tud megmozgatni. De ugyanakkor hiszem azt, a költeménynek, a leírt és kimondott igaz szónak még mindig van ereje, különösen akkor, ha nevükön nevezzük a dolgokat.

Molnár Pál



gondola