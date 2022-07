„Zelenszkijnek most kellene tárgyalóasztalhoz ülnie”

Resperger István ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Nemzetbiztonsági Tanszékének vezetője beszélt az orosz–ukrán konfliktus jelenlegi állásáról, az ukránok további felfegyverzéséről, a későbbi orosz tervekről és arról is, hogy mit tanított meg a NATO az ukránoknak.

2022. július 8. 10:22

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Nemzetbiztonsági Tanszékének vezetője – mandiner

Resperger István szerint a táegyalás melleti másik opció, hogy az ukránok küzdenek a győzelem reményében, esetleg még nagyobb területi veszteség kockázatával.

Resperger István ezredes volt az InfoRádió Aréna című műsorának vendége. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Nemzetbiztonsági Tanszékének vezetője beszélt az orosz–ukrán konfliktus jelenlegi állásáról, az ukránok további felfegyverzéséről, a későbbi orosz tervekről és arról is, hogy mit tanított meg a NATO az ukránoknak.

Új fegyerek, változó politikai vezetés

Az ezredest arról is kérdezték, megmaradna-e a térség katonai egyensúlya, ha Ukrajna az összes beígért nyugati fegyvert megkapná?

Nem marad meg, mert ha az eredeti kiinduló helyzetet nézem, Ukrajna katonailag középhatalomnak számított, bár elavultabb eszközökkel, ha viszont további sorozatvető rakétarendszereket kap – most már szóba került a NASAMS-féle légvédelmi rakétakomplexumból két készlet is – most már nagyon modern eszközökkel lesz ellátva, így a térségben egy meghatározó katonai erő lehet, ha nem semmisítik meg a háborúban az oroszok az eszközöket – válaszolt Resperger, hozzátéve, hogy benne van a veszély, hogy megváltozik a politikai rendszer az országban, és Ukrajna „egy modern eszközökkel, nyugati modern fegyverekkel rendelkező ország lesz, amelyik nem éppen barátságos, mondjuk, a Nyugattal”.

Ha tovább küzdenek, további területeket is veszthetnek az ukránok

A megtámadott ország jövőbeni semlegességéről elmondta, hogy „a nagy kérdés politikai szinten az, hogy mit tud vállalni az ukrán politikai vezetés, le tud-e mondani arról a 25 százaléknyi területről, amit most elfoglalt Oroszország”. A másik opció: tovább küzdenek a győzelem reményében, esetleg még nagyobb területi veszteség kockázatával.

ezredes

„Ez politikai szinten fog eldőlni, ha leülnek a tárgyalóasztalhoz, hiszen mind Európának, mind a világnak erre lenne szükséges” – mondta az ezredes, majd úgy folytatta: „Ha Zelenszkij úr reálpolitikus lenne, akkor most kellene tárgyalóasztalhoz ülni, mert most még lehet egyezkedni Donyeckről, hiszen az az egyik legfontosabb ásványkincsben gazdag, ipari központja Ukrajnának. Ha viszont elesik a Dombasz az ott lévő tíz dandárral, akkor Odessza is el fog esni a továbbiakban, és akkor tengerparti kijárat sem lesz, és akkor már nincs miről alkudozni”.

Az orosz lendületről elmondta, hogy Putyinék „türelmesebbek, lépésről lépésre haladnak a Donyeck-medencében a következőkben, szerintem ők sem szeretnének túlterjeszkedni”.

mandiner.hu