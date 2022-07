A kárpátaljai magyar közösségnek sikerült fejlődnie

Az Ukrajnát sújtó háborús helyzetben a magyar kormány minden segítséget megad a kárpátaljai magyar közösség tagjainak, valamint biztosítja az ukrajnai menekültek ellátását is - jelentette ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára Beregszászon.

2022. július 8. 18:35

Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára beszédet mond a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának oklevélátadó ünnepségén Beregszászon, a római katolikus templomban 2022. július 8-án. MTI/Nemes János

Az Ukrajnát sújtó háborús helyzetben a magyar kormány minden segítséget megad a kárpátaljai magyar közösség tagjainak, valamint biztosítja az ukrajnai menekültek ellátását is - jelentette ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára Beregszászon, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának oklevélátadó ünnepségén.

A beregszászi római katolikus templomban megtartott oklevélátadó ünnepségen Szilágyi Péter - az intézmény névadójának, II. Rákóczi Ferencnek a szeretet cselekvéséről megfogalmazott gondolatát idézve - rámutatott, hogy a magyarság megmaradása kettős alapon nyugszik: a józan politizáláson és a hit megtartó erején.



"Mi, magyarok sohasem voltunk a meghátrálás emberei" - fogalmazott a nemzetpolitikai helyettes államtitkár, kiemelve, hogy a kárpátaljai magyar közösség az elmúlt bő évszázadban számtalan alkalommal bizonyította élni és megmaradni akarását. "Minden nehézség ellenére sikerült megmaradnia és a nemzeti kormány támogatásának köszönhetően fejlődnie is" - mondta.



Szavai szerint amikor a magyar kormány 2010-től elkezdte kiépíteni a magyar nemzetpolitika rendszerét, akkor a hit mellett a józan politizálásra is hangsúlyt helyezett, s így van ez azóta is.



"Az egyik legfontosabb közös ügyünk, hogy Ukrajnában mielőbb béke legyen"- húzta alá Szilágyi Péter, majd kifejtette: Magyarország érdekelt abban, hogy Ukrajna "szuverén, kiegyensúlyozott, demokratikus jogállam legyen, ahol a nemzeti kisebbségek - köztük a kárpátaljai magyar kisebbség is - biztonságban és nyugalomban élhessen szülőföldjén". Magyarország ezért is támogatta Ukrajna európai uniós tagjelölti státuszát - hangoztatta.



Az orosz-ukrán háborús konfliktus kapcsán a helyettes államtitkár leszögezte, hogy Magyarország a lehetőségeihez mérten segíti Ukrajnát. Kifejtette: "Bízunk abban, hogy a háború lezajlását követően és Ukrajna európai integrációs folyamata során közösen együttműködve mindkét fél számára kielégítő módon rendezni tudjuk a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak helyreállítását".



Magyarország mindent megtesz azért, hogy a kárpátaljai magyar szervezetek a háborús helyzetben is működjenek, mivel ezek a szervezetek a "legfontosabb partnereink a kárpátaljai magyar közösség megtartásában" - fogalmazott Szilágyi Péter. Hozzátette: Magyarország minden segítséget megad a kárpátaljai magyar szakképzés és felsőoktatás számára ahhoz, hogy az ezekben az intézményekben végzett diákok, szakemberek tudásukkal a közösség és Kárpátalja javára a szülőföldjükön tervezzék tovább a jövőjüket.



Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke és Soós Katalin, a szakgimnázium igazgatója 83 végzősnek nyújtotta át a tanulmányaik sikeres befejezését igazoló oklevelét.



Az ünnepséget a diákok alkalomhoz illő műsora színesítette.



MTI