Megint oktat a szélsőbal

2022. július 9. 00:50

Most két európai rekordnak is örülhetünk: pénzromlás és tűzijáték. Hát, utóbbi biztosan segít.

„Minden magyar rekordnak örülni kell.

Most két európai rekordnak is örülhetünk. Egyrészt rekorderek vagyunk az EU-ban a pénzromlásban. (Ki hitte volna pár napja – no pláne pár éve, vagy pár kormánnyal ezelőtt –, hogy örömkiáltásokban törünk ki, mert ma este »csak« 403 Ft 1 euró. ) Másrészt a kormányszóvivői bejelentés szerint nálunk lesz Európa legnagyobb, 32 perces tűzijátéka.

Ha valami, hát ez biztosan segít.

Remélem, most is érdekes alakzatokban gyönyörködhetünk. Például fellőnek egy 100 forintost formázót, és mire leesik, csak 90-et ér.”

Szegény minisztert nem világosították fel, hogy amit ő „autósüldözésnek” nevez, az egy másik, európai mintákat követő, progresszív közlekedéspolitika egyik eleme.

„Gulyás miniszter sajtótájékoztatói egyre kínosabbá válnak. Legutóbb azzal a „hírrel” állt elő, hogy »Budapesten autósüldözés folyik« Szegény minisztert nem világosították fel, hogy amit ő „autósüldözésnek” nevez, az egy másik, európai mintákat követő, progresszív közlekedéspolitika egyik eleme. Amely közlekedéspolitika igyekszik a belvárosban korlátozni az autóforgalmat, lehetőségeket teremt alternatív közlekedési lehetőségeknek, támogatja a minőségi tömegközlekedést, igyekszik közösségi tereket, sétáló utcákat kialakítani, növelni akarja a zöld területeket, magyarán élhetőbbé akarja tenni a várost. A miniszter egy bites üzenete pontosan mutatja, mennyit ért mindebből….”

Niedermüller Péter: Nem autósüldözés, hanem progresszív közlekedéspolitika

