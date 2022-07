Mint a másik Feri

2022. július 12. 01:27

„Csak az a fránya Orbán Viktor ne lenne. Ezen bukik meg az egész. 2002 után mindenki tudta, hogy Orbán egyszer visszajön és akkor az ő esélyeik arra, hogy megpuccsolják az aktuális baloldali miniszterelnököt, lévén az már nincs, nullára csökken. Orbán legyőzésére is csak azért nagyobbak az esélyeik, mert amerikai megszállás még nem volt és ezt nem is lehet teljesen kizárni. Ráadásul az amerikaiak, ez köztudomású, mindig a leghülyébbet teszik meg főnöknek az érdekszféra független gyarmatain. A képzetes ellenzéki miniszterelnök-jelöltek nem kontraszelekció, hanem igazi kemény szelekció eredményei, azé a felismerésé, hogy ennyire hülyének nem születni kell, hanem ki is kell rá képződni. Tanácsadók és szakértők garmadája kell hozzá, mert ez még Jakab Péternek sem menne egyedül. Talán csak Fekete-Győr Andrásnál lehetünk biztosak abban, hogy ő önerőből gagya. Ennyire még az amerikai mesterséges unintelligencia sem lehet fejlett.

De most azzal a gondolattal kell eljátszanunk, hogy Gréczy Zsolt lelki társa, Vadai Ágnes férfiideálja újra miniszterelnöknek akarja képzelni magát. Még szerencse, hogy ez nem ígéret, hanem fenyegetés. Csak azért, mert még nem volt elég bajunk. A majomhimlő nem jött be, akkor legyen a Ferenc.

Ha MZP lenne a miniszterelnök és a CIA megtiltotta volna Ferencéknek, hogy megpuccsolják vagy lelökjék a lépcsőn (tragikus baleset), akkor ő csak szolgaian végrehajtaná azt, amit a kapcsolattartója, az USA külügyminisztériumának közép-európai alosztályvezetőjének titkárnőjének az asszisztense gondol. Ezekhez az információkhoz nem közvetlenül jutna persze hozzá, hanem a CNN-ből, mert bizonyos méret alatt az amik még emailt sem küldenek. Feri azonban nem csak teljesítene, ha ő hívhatná magát miniszterelnöknek, hanem állandóan azon járna a kicsi agyacskája, hogy miként árthatna többet. Biztos van CIA érdemérem erre: Ki ártott a legtöbbet a parancson kívül a saját országának? Ha nincs, akkor lesz, és a Feriről fogják elnevezni.

Feri nem veszélytelen. Feri bármilyen irányból érkező hadaknak képes lenne megadni magát és azonnal átállni.

Fletó, ellentétben az ellenzék döntő többségével, nem ostoba és nem is buta, ha más embereket kell manipulálnia a saját érdekében. A tények sem zavarják, például az, hogy őt és a szövetségeseit pont a válságkezelési képességeikre történő rádöbbenés keretében hagyta el egymillió szavazó áprilisban. Feri mindig tud nagyot álmodni, ha önmagáról van szó.

Feri az ország katasztrófájában és a bevonuló idegen hadakban bízhat egyedül, mint a másik Feri, a Szálasi Feri.”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Paranoid Android: Gyurcsány Ferenc újra miniszterelnöknek képzeli magát

mandiner.hu