A Ferencváros számára kulcsfontosságú a továbbjutás

A magyar futballbajnok Ferencváros szurkolói csak a Bajnokok Ligája csoportkörébe kerülést tudják elfogadni a zöld-fehér csapattól. Ehhez a múlt szerdai döntetlen után holnap a Groupama Arénában fölényesen meg kell verni a kazah Tobolt.

2022. július 12. 09:49

A Fradi magyar játékosa, csapatkapitánya Dibusz Dénes válogatott kapus munkában – origo/Csudai Sándor

A Ferencváros számára kulcsfontosságú a továbbjutás a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójából, amelyben a szerdai visszavágón a kazah Tobolt fogadja.

A zöld-fehérek célkitűzése, hogy sorozatban negyedszer is csoportkörben szerepeljenek a BL-ben, vagy rosszabb esetben az Európa-ligában, ehhez viszont most mindenképpen nyerniük kell az idegenbeli 0-0-t követően, ugyanis a párharc vesztese a harmadik számú európai kupasorozatba, a Konferencia-ligába kerül át.



A múlt heti első felvonáson a magyar bajnok idény eleji formát mutatott, de helyzetét nemcsak az nehezítette, hogy az új szezon első tétmeccsét játszotta, hanem a hétórás utazás és a négyórás időeltolódás is. Utóbbi kettő viszont ezúttal a riválist érinti hátrányosan.



Amíg az FTC 33 bajnoki címével rutinos szereplőnek számít mind az európai porondon, mind a legrangosabb sorozatban, addig a Tobol mindössze másodszor indul a BL-ben: az előző alkalommal, 2011-ben a pozsonyi Slovan 3-1-es összesítéssel már az első körben elbúcsúztatta. Az ellenfél ráadásul története során eddig egyetlen párharcot tudott nyerni az európai kupasorozatokban, méghozzá 2018-ban, az EL-selejtező első körében. A Ferencváros ezt megelőzően még sosem találkozott kazah csapattal.

Kupameccsre nem futhat ki föltett kézzel a magyar bajnok. Csercseszov vezetőedző – fradi.hu



A párharc visszavágója szerdán 20 órakor kezdődik a Groupama Arénában. A továbbjutóra a pozsonyi Slovan és a georgiai Dinamo Batumi párharcának győztese vár a második fordulóban, míg a másik gárda következő ellenfele - a Konferencia-liga-selejtező második körében - az északmacedón Skupi és a gibraltári Lincoln Red Imps párharcának vesztese lesz.



A BL-csoportkörbe jutáshoz négy párharcot kell nyernie az FTC-nek.

MTI; Gondola