Erősödött a forint az MNB alelnökének kijelentésére

Utoljára frissítve: 2022. július 12. 17:17

2022. július 12. 15:59

Virág Barnabás, a jegybank alelnöke – hirado/mnb

Erősödött a forint Virág Barnabás, a jegybank alelnökének arra a kijelentésére, hogy az MNB határozott kamatemelésekkel folytatja a monetáris szigorítást. Az euró a bejelentést követően 408 forintig gyengült, nap közben 414 forint felett is járt az árfolyam, amely a kamatemelésre 410 forintra csökkent.

Virág Barnabás azt követően beszélt a monetáris politikáról, hogy a monetáris tanács 200 bázisponttal 9,75 százalékra emelte a jegybanki alapkamatot, és ugyancsak 200 bázisponttal emelte a kamatfolyosó két szélét.



Virág Barnabás kijelentésére, röviddel 15 óra után az euró 408,09 forintra, a dollár 405,87 forintra, a frank pedig 413,32 forintra gyengült.



Határozott lépésekkel folytatódik az alapkamat-emelés

Az infláció júniusi további emelkedése és az elhúzódó inflációs kockázatok a monetáris szigorítási ciklus, a kamatemelések határozott folytatását teszik szükségessé - jelentette ki Virág Barnabás, a jegybank alelnöke a kamatdöntést követő online háttérbeszélgetésen kedden.

Hozzátette: az MNB folyamatosan figyelemmel követi a pénzpiaci kockázatok alakulását is, és szükség esetén az eszköztár minden elemével kész határozottan beavatkozni. Az emelkedő másodkörös inflációs kockázatok kezelése érdekében a szigorúbb monetáris kondíciók hosszabb ideig történő fenntartása indokolt - hangsúlyozta, és leszögezte, folytatni kell az infláció elleni küzdelmet.



"Kétszámjegyű tartományban van az infláció" - mondta, és hozzátette, az irány egyértelmű, "határozott kamatemelésekkel megyünk tovább". Korainak nevezte annak megbecsülését, hogy mikor tetőzik az alapkamat. "Ebben a fázisban a lehető leghatározottabb válaszokat kell adni", az másodlagos, hogy kínálati vagy keresleti hatás okozza az inflációt. A folyamat végéről korai beszélni - mondta.



Kitért arra: az árdinamika az őszi hónapokban tetőzik, ezután fokozatosan mérséklődik. A júniusi inflációs adat összhangban van a legutóbbi Inflációs jelentés várakozásaival. Kedvezőnek nevezte, hogy májusban ismét aktívumot mutatott a külkereskedelmi egyenleg. A következő hónapokban derül ki, hogy ez trendforduló, vagy egyhavi adat.



A jelenlegi környezetben kiemelten fontosnak nevezte a fiskális és monetáris politika összhangját.



A várakozások horgonyzása és a kockázatok mérséklése érdekében az alapkamat és az egyhetes betéti kamat szintjének minél gyorsabb összezárása indokolt - mondta.



Kitért arra, hogy a múlt héten megkezdte az MNB a devizalikviditást nyújtó swapeszköz negyedéven belüli alkalmazását, egynapos futamidőn, emelve a rövid oldali hozamokat. A legelső eredmények pozitívak - mondta. A jegybank továbbra is kiemelt figyelemmel követi a swappiaci folyamatok alakulását, törekedni fognak a piaci egyensúly fenntartására. Aktívan és rendszeresen alkalmazzák az eurolikviditást nyújtó swapeszközt, amíg a piaci helyzet indokolja - közölte.



Megismételte, hogy a monetáris tanács a kamatemelési ciklust addig folytatja, ameddig az inflációs kilátások fenntartható módon a jegybanki célon stabilizálódnak, és az inflációs kockázatok a monetáris politika időhorizontján újra kiegyensúlyozottá válnak.



A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa 200 bázisponttal 9,75 százalékra emelte a jegybanki alapkamatot eredetileg nem kamatdöntőnek meghirdetett keddi ülésén, hogy felzárkóztassa az irányadó egyhetes jegybanki betét kamatszintjére. A kamatfolyosó két szélét is 200 bázisponttal emelte a testület.



Az MNB a múlt csütörtökön 200 bázisponttal magasabban, 9,75 százalékon hirdette meg az egyhetes betétet, mert előző nap újabb rekordmélységekbe gyengült a forint, annak ellenére hogy előző heti kamatdöntő ülésén a monetáris tanács 185 bázisponttal 7,75 százalékosra emelte a jegybanki alapkamatot.

Az MNB már múlt csütörtökön bejelentette azt is, hogy az alapkamat és az egyhetes betéti kamat gyors összezárása már a monetáris tanács július 12-i ülésén napirendre kerül, így a 200 bázispontos emelés nem volt meglepő. A keddi döntést követően az overnight betét kamata 9,25 százalékra emelkedik, az egyhetes fedezett hitelé pedig 12,25 százalék lesz.



A forint erősödött a kamatemelésre és Virág Barnabás szavaira is. Az euró a bejelentést követően 408 forintig gyengült, nap közben 414 forint felett is járt az árfolyam, amely a kamatemelésre 410 forint közelébe csökkent.



Virág Barnabás kijelentésére, röviddel 15 óra után az euró 408,09 forintra, a dollár 405,87 forintra, a frank pedig 413,32 forintra gyengült.

Az elemzőknek ezúttal sem okozott meglepetést a kamatemelés – mint utólag kiderült

Az ígértnek megfelelően emelte kedden a jegybank a kamatokat, így annak hatása a forint árfolyamára is csak mérsékelt volt az MTI-nek nyilatkozó elemzők szerint.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa 200 bázisponttal 9,75 százalékra emelte a jegybanki alapkamatot, egyben a kamatfolyosó két szélét is 200 bázisponttal növelte a testület.



Mindkét elemző hangsúlyozta, hogy a kamatemelést indokló közlemény nem tartalmazott új elemeket a legutóbbihoz képest.

Suppan Gergely – trademagazin.hu

Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője azt írta: a kamatemelési ciklus határozott folytatása miatt az irányadó egyhetes betéti kamat és az alapkamat az őszi hónapokig 11,75 százalékra emelkedhet, és az infláció tetőzésétől, vagy további emelkedésétől függően ezen a szinten stabilizálódhat, vagy tovább emelkedhet. A jövő év közepétől azonban az infláció várható mérséklődésének köszönhetően kamatcsökkentési ciklus kezdődhet, ami 2023 végére 8,50 százalékra, 2024 végére 4,50 százalékra mérsékelheti az alapkamatot.



A forint árfolyama erősödéssel reagált a határozott kamatemelésre, noha már ismert volt, hogy az alapkamat követi az egyhetes betéti kamat változását.

Korábban jelentősen gyengült a forint, elsősorban annak hatására, hogy az euró a paritás közelébe gyengült a dollár ellenében - jegyezte meg.



Szerinte a forint gyengülését az elmúlt időszakban túlnyomóan az ikerdeficittel kapcsolatos - némileg eltúlzott - aggodalmak, a régiós országokénál magasabb államadósság, a gázárak elszállásának negatív külkereskedelmi és költségvetési hatásai, az uniós forrásokkal kapcsolatos megállapodás hiánya, a jogállamisági vita, a kedvezőtlen nemzetközi hangulat, és ebből fakadóan kockázatkerülés, az európai recessziós aggodalmak okozzák - jegyezte meg az elemző. Hozzátette, hogy az uniós megállapodás egyszerre javítaná a központi költségvetés pénzforgalmi hiányát, mérsékelhetné az államadósságot, emellett javítaná a tőkemérleget, ellensúlyozva a folyó fizetési mérleg hiányát.



Varga Zoltán, az Equilor senior elemzője azt emelte ki: a keddi döntésekkel a kamatfolyosó is feljebb tolódott, az overnight betéti kamat 9,25 százalékra, az overnight és az egyhetes fedezett hitel kamata 12,25 százalékra emelkedett, vagyis az effektív és rugalmas kamatként funkcionáló egyhetes betéti kamatszint felett 250 bázispontos mozgástere maradt a jegybanknak.



Az MNB már a múlt héten jelezte, hogy keddi ülésen terítékre kerül az alapkamat és az egyhetes betéti kamatszint összezárása, így várható volt a bejelentés.

A forint árfolyamában is ez látszott, csak mérsékelt forinterősödés volt 13 óra után. Az euró-forint árfolyamgrafikonján a forint szempontjából nem túl bíztató, hogy az árfolyam változásait mutató mérőszám, az RSI indikátor még mindig nem mutat "túlvettséget". Meghatározó szintek találhatóak 410,22, majd 416,78 forintnál. Ezt követően a felfelé szélesedő trendcsatorna felső vonala jelenthet ellenállást, amely szerdánt pontosan 420 forintnál lesz, alul a 398,50-400,00-as tartomány képez rendkívül erős támaszt - írta.

MTI