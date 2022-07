A magyar óceánátrepülés világszenzáció volt

Az Atlanti-óceánt 1931-ben átrepülő Endresz György és Magyar Sándor teljesítményét méltatta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára Bicske határában pénteken, ahol 91 évvel ezelőtt landolt a két repülős.

2022. július 15. 20:46

A nagyszerű hősök "beírták magukat" az egyetemes történelembe és a magyar repüléstörténetbe. Az óceánrepülés során három rekordot állítottak fel - mondta Vargha Tamás az ünnepségen.



Ma, amikor a polgári repülés a mindennapok természetes része, kisebb dolognak tűnik az egykori repülőút, mint amekkora valójában volt. Endresz és Magyar világhírű lett, és mérnöki megoldásaikkal hozzájárultak a repülés fejlődéséhez - közölte.



Bálint Istvánné (Fidesz-KDNP), Bicske polgármestere arról beszélt, hogy két magyar repülős a Justice for Hungary! (Igazságot Magyarországnak!) nevű repülőgéppel a trianoni békediktátum igazságtalanságára kívánta felhívni a figyelmet, ami sikerült is.



Bicske - testvérvárosi szerződés reményében - felvette a kapcsolat a kanadai Harbour Grace-szel, ahonnan annak idején felszállt Endresz György és Magyar Sándor, mert "a két települést 91 éve összeköti egy láthatatlan kapocs", amelyet láthatóvá, hivatalossá kívánnak tenni.



Endresz György pilóta és Magyar Sándor navigátor egy Lockheed Sirius típusú repülőgéppel 1931. július 15-én startolt az új-fundlandi Harbour Grace repülőteréről, és már a táv első felén rekordot döntött, mivel 13 óra 50 perc alatt érte el az ír partot. Műszaki problémák és a rossz időjárás mellett Győr közelében az üzemanyag-ellátás is akadozni kezdett, emiatt meghiúsult a Mátyásföldre tervezett landolásuk, ahol ezrek várták őket, és július 16-án délután, Bicskétől nem messze, egy kukoricatáblában kényszerleszállást hajtottak végre. Az 5770 kilométeres utat 25 óra 20 perc alatt teljesítették.

MTI