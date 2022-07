Hűha! Minden eldőlt!

2022. július 18. 00:54

„Ma fölöttébb érdekfeszítő cím fogadott az Indexen alig valamivel hét óra után. Ez: »Nagy a tét a Fidesz számára, ma minden eldől«

Ilyesmit olvasván azért eltöpreng az ember, kicsit meg is ijed, és félve olvas tovább. Kiderült, hogy a mai időközi választásokról van szó.

Nem értettem pontosan, mire is gondolhat a cikk szerzője, bizonyos »-VCSV-«, ezért többször is elolvastam a bevezetőt, megosztom önökkel is. »Tizenegy településen lesz ma időközi önkormányzati választás: Szilváson, Jászboldogházán és Mezőtúron polgármestert, Taktaszadán, Darnózseliben, Somoskőújfaluban és Kondorfán polgármestert és képviselő-testületet, Sajószentpéter, Esztergom, Salgótarján és Szentendre egy-egy választókerületében pedig képviselőt választanak.«

– Na – mondom magamnak –, te megint lemaradtál valamiről, hiszen még azt sem tudod, hogy Darnózseliben fog eldőlni minden, meg Taktaszadán, szóval most vagy soha.

Olyan Jakab Péter-es volt ez a felütés.

Aztán elolvastam a részleteket is, és kiderült, hogy a tizenegy településből mindössze négyben, a négy legnagyobban, Esztergomban, Salgótarjánban, Szentendrén és Mezőtúron indul Fidesz–KDNP által támogatott jelölt.

Izgatottan vártam az estét, az eredményeket, hiszen ma – mint megtudtam– minden eldől.

Jelentem, eldőlt minden.

A helyzet a következő: Esztergom 1. számú választókerületében Varga Krisztián, a Fidesz–KDNP jelöltje a szavazatok mindössze 85,82 százalékát megszerezve jutott mandátumhoz.

Huh, ha szűken is, de ez megvan.

Salgótarjánban, a 7. számú választókörzetben Szabó Csaba, a Fidesz–KDNP jelöltje a szavazatok 43,39 százalékával a második helyre szorult a baloldal támogatását élvező független jelölttel szemben. Kettejük között nyolc (8!) darab szavazat döntött!

Eddig akkor négyből egy. Nézzük tovább: Szentendrén, a 10-es választókörzetben a Fidesz–KDNP jelöltje, Szabados András 65,1 százalékos szavazataránnyal nyert.

Akkor négyből kettő. A döntetlen már megvan.

Lássuk a végét: Mezőtúron, ahol polgármestert választottak ma, a Fidesz–KDNP jelöltje, Szűcs Dániel, a szavazatok 57,85 százalékával győzött.

Négyből három.

Magyarország–Anglia: 4-0.

Magyarország–Ellenzék: 3-1.

Szóval akkor minden eldőlt.

(P. s.: Sajószentpéter állítólag a baloldal utolsó, bevehetetlen bástyája. Volt. Itt az öt független jelöltből három is megverte a DK és az MSZP támogatottját, Geregur József Áront, aki 12 százalékot tudott szerezni. Azért az sem olyan rossz. A nap különdíja pedig szintén Sajószentpéteren talált gazdára, ahol a Munkáspárt jelöltje 0, azaz nulla szavazatot kapott, vagyis Tóth Ferenc és családja minden bizonnyal elment szavazni, de Feri bácsi sem önmagát, a család pedig a papát nem tartotta alkalmasnak. Ez is egy teljesítmény…)”

