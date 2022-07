Az idény egyik legfontosabb meccsét vívja a Fradi

Amelyik csapat ebből a csatából győztesen kerül ki, az már biztosan főtáblás lesz a mostani idényben valamelyik európai kupasorozatban. A párharc nyertesének további két riválist kell legyűrnie a BL-csoportkörös szerepléshez.

2022. július 19. 11:03

A magyar bajnok – fradi.hu

A nemzetközi kupaszereplés szempontjából az egyik legfontosabb mérkőzés vár a Ferencváros labdarúgócsapatára szerdán, amikor a pozsonyi Slovan lesz az ellenfele a Groupama Arénában a Bajnokok Ligája-selejtező második fordulós párharcának első összecsapásán.

A magyar bajnok felvidékiek elleni találkozóinak azért van nagy jelentőségük, mert amelyik csapat ebből a csatából győztesen kerül ki, az már biztosan főtáblás lesz a mostani idényben valamelyik európai kupasorozatban. A párharc nyertesének további két riválist kell legyűrnie a BL-csoportkörös szerepléshez, de ha ezek közül egyben sem jár sikerrel, akkor is pályára léphet ősszel a főtáblás küzdelmekben, mégpedig az előző szezonban életre hívott Konferencia-ligában.



Az európai szövetség (UEFA) nyoni központjában megtartott hétfői sorsoláson már az is kiderült, hogy a Ferencváros-Slovan párharc továbbjutója a következő fordulóban az azeri bajnok Qarabag, valamint a svájci aranyérmes FC Zürich ütközetének győztesével csap majd össze.



Ha a Ferencvárosnak nem sikerül kiharcolnia a további BL-selejtezős szereplést, akkor az Európa-ligába kerül át, ahol a selejtező harmadik körében, a bajnokok ágán az izraeli Makkabi Haifa, vagy a görög Olimpiakosz vár majd rá.



A 33-szoros magyar bajnok zöld-fehér klubnál célként jelölték meg a BL-főtáblás szereplést, miután az együttes az elmúlt három idény mindegyikében - kétszer az Európa-ligában, egyszer a BL-ben - csoportkörös volt.



A sorozatban négyszer felvidéki bajnok Slovan klubjánál is úgy vélik, hogy az elmúlt évtized legnagyobb párharca vár rájuk az FTC-vel szemben, és már a múlt héten jelezték, kiemelt figyelmet fordítanak a biztonságra, mert nem szeretnék, ha megismétlődne az 1992-es eset. A pozsonyi egyesület emlékeztetett: harminc évvel ezelőtt a két együttes pozsonyi összecsapásán sok vendégszurkoló keveredett a hazai nézők számára fenntartott részre, ami konfrontációt eredményezett. A magyar nézők viszont azt tapasztalták, hogy indokolatlanul brutálisan léptek fel a jórészt fekete csuklyát viselő hazai biztonságiak: a meccs második félidejében - szemtanúk elmondása szerint előzetes figyelmeztetés és ok nélkül - berontottak a vendégszektorba, és botokkal támadtak a szurkolókra, akiket válogatás nélkül ütöttek-vertek, súlyos sérüléseket okozva ezzel.



A Slovan keretének tagja Holman Dávid, aki 2012 és 2015 között a Ferencvárosban futballozott. Az ötszörös válogatott támadó a felvidéki bajnokság múlt hétvégi első fordulójában csereként beállva volt eredményes büntetőből, csapata viszont ennek ellenére 2-1-es vereséget szenvedett a ZPS Podbrezová vendégeként.



A BL-selejtező első fordulójában az FTC az idegenbeli 0-0 után hazai pályán 5-1-re verte a kazah bajnok Tobol együttesét, míg a Slovan két gól nélküli döntetlen után az idegenben játszott visszavágó hosszabbításában tudta kiharcolni a továbbjutást, miután egygólos hátrányból fordítva 2-1-re győzött.



A Ferencváros és a Slovan tétmérkőzést kétszer vívott egymással, 1992-ben Pozsonyban 4-1-re nyert a házigazda, majd az Üllői úton 0-0-s döntetlenre végeztek a felek.



A mostani párharc első mérkőzése szerdán 20 órakor kezdődik a Groupama Arénában - az M4 Sport élőben közvetíti -, a visszavágót egy hét múlva rendezik Pozsonyban.



MTI, gondola