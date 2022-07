Csercseszov: ami harminc éve történt, az történelem

Amelyik csapat ebből a csatából győztesen kerül ki, az már biztosan főtáblás lesz a mostani idényben valamelyik európai kupasorozatban.

2022. július 19. 11:03

Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző abban bízik, hogy nem a harminc éve történt botrányos események határozzák meg a Ferencváros labdarúgócsapatának Slovan Bratislava elleni Bajnokok Ligája-selejtezős párharcát.

"Nem voltam ott harminc éve és a játékosok sem. Ami akkor történt, az történelem, nekünk viszont a jelennel kell foglalkoznunk. Láttunk egy kétperces videót róla, amely nem a futball reklámja volt" - mondta Csercseszov a két együttes botrányos pozsonyi mérkőzéséről, a ferencvárosi drukkerek elleni brutális fellépésről a keddi sajtótájékoztatón, egyúttal üzent mindkét gárda szurkolóinak. "Azt kérem a magyar és a szlovák drukkerektől is, hogy ne a múltba tekintsenek vissza, hanem a jelenre koncentráljanak, hogy minden normális mederben folyjon le".



Az orosz szakember, aki kifejezetten kérte, hogy a futballról kérdezzék, az esélyeket illetően úgy fogalmazott, kétmeccses párharc esetében nem helyénvaló előnyszerzésről beszélni. Példaként említette, hogy az első fordulóban a Tobol ellen sem sikerült eldönteni a párharcot az első meccsen, és szerdán sem biztos, hogy összejön.



"A csapatok értékeivel nem foglalkoznék, mert mindkét klub sorozatban négyszer volt bajnok. Az ellenfélnek is megvannak az erősségei, de nekünk ez nem szabad, hogy nyomást jelentsen, mert egy dolgunk van, továbbjutni" - jelentette ki Csercseszov, aki nagyon örült annak, hogy telt ház lesz a Groupama Arénában, mert ez is arra ösztönzi a játékosokat, hogy mindent kiadjanak magukból.



Csercseszov hangsúlyozta, hogy bár a Tobol elleni visszavágón elért 5-1-es sikernek és a sok gólnak örül, mert azt mutatta, hogy jó úton járnak és tettek egy lépést előre, ugyanakkor szerinte a földön kell maradni, mivel a rivális nem Európa élcsapatai közé tartozott.



Botka Endre újságírói kérdésre szintén beszélt az 1992-es párharc botrányos eseményeiről:



"Nem csak engem motivál jobban ez a párharc, mert mindenki tudja, mi történt harminc éve. A magyar ember nehezen felejt, s bár nem éltem még akkor, de láttam, mi történt. Ezt nehéz elfelejteni".

A válogatott védő úgy vélte, nem biztos, hogy a Slovannal a jobb csapat jutott tovább a Dinamo Batumi elleni párharcból, egyúttal kijelentette, szerinte a Ferencváros az erősebb.



"Ennek a párharcnak más lesz a forgatókönyve, mert itthon kezdünk, így támadóbban kell fellépnünk" - jelentette ki Botka. A védelemmel kapcsolatban az MTI-nek úgy válaszolt, hogy meccsről meccsre jobb lesz, mert még szezon eleje van, a Tobol elleni megingásokban pedig szerepet játszhatott, hogy a második félidőben már mindenki kicsit felszabadultabb volt.



A Ferencváros és a Slovan Bratislava BL-selejtezős párharcának első felvonása szerdán 20 órakor kezdődik a Groupama Arénában - a meccset az M4 Sport élőben közvetíti -, a visszavágót pedig egy hét múlva Pozsonyban rendezik. A továbbjutó már biztosan csoportkörös lesz valamelyik európai kupasorozatban, legrosszabb esetben a Konferencia-ligában.



Meggyőzően kell nyerni a Groupamában

A nemzetközi kupaszereplés szempontjából az egyik legfontosabb mérkőzés vár a Ferencváros labdarúgócsapatára szerdán, amikor a pozsonyi Slovan lesz az ellenfele a Groupama Arénában a Bajnokok Ligája-selejtező második fordulós párharcának első összecsapásán.

A magyar bajnok felvidékiek elleni találkozóinak azért van nagy jelentőségük, mert amelyik csapat ebből a csatából győztesen kerül ki, az már biztosan főtáblás lesz a mostani idényben valamelyik európai kupasorozatban. A párharc nyertesének további két riválist kell legyűrnie a BL-csoportkörös szerepléshez, de ha ezek közül egyben sem jár sikerrel, akkor is pályára léphet ősszel a főtáblás küzdelmekben, mégpedig az előző szezonban életre hívott Konferencia-ligában.



Az európai szövetség (UEFA) nyoni központjában megtartott hétfői sorsoláson már az is kiderült, hogy a Ferencváros-Slovan párharc továbbjutója a következő fordulóban az azeri bajnok Qarabag, valamint a svájci aranyérmes FC Zürich ütközetének győztesével csap majd össze.



Ha a Ferencvárosnak nem sikerül kiharcolnia a további BL-selejtezős szereplést, akkor az Európa-ligába kerül át, ahol a selejtező harmadik körében, a bajnokok ágán az izraeli Makkabi Haifa, vagy a görög Olimpiakosz vár majd rá.



A 33-szoros magyar bajnok zöld-fehér klubnál célként jelölték meg a BL-főtáblás szereplést, miután az együttes az elmúlt három idény mindegyikében - kétszer az Európa-ligában, egyszer a BL-ben - csoportkörös volt.



A sorozatban négyszer felvidéki bajnok Slovan klubjánál is úgy vélik, hogy az elmúlt évtized legnagyobb párharca vár rájuk az FTC-vel szemben, és már a múlt héten jelezték, kiemelt figyelmet fordítanak a biztonságra, mert nem szeretnék, ha megismétlődne az 1992-es eset. A pozsonyi egyesület emlékeztetett: harminc évvel ezelőtt a két együttes pozsonyi összecsapásán sok vendégszurkoló keveredett a hazai nézők számára fenntartott részre, ami konfrontációt eredményezett. A magyar nézők viszont azt tapasztalták, hogy indokolatlanul brutálisan léptek fel a jórészt fekete csuklyát viselő hazai biztonságiak: a meccs második félidejében - szemtanúk elmondása szerint előzetes figyelmeztetés és ok nélkül - berontottak a vendégszektorba, és botokkal támadtak a szurkolókra, akiket válogatás nélkül ütöttek-vertek, súlyos sérüléseket okozva ezzel.



A Slovan keretének tagja Holman Dávid, aki 2012 és 2015 között a Ferencvárosban futballozott. Az ötszörös válogatott támadó a felvidéki bajnokság múlt hétvégi első fordulójában csereként beállva volt eredményes büntetőből, csapata viszont ennek ellenére 2-1-es vereséget szenvedett a ZPS Podbrezová vendégeként.



A BL-selejtező első fordulójában az FTC az idegenbeli 0-0 után hazai pályán 5-1-re verte a kazah bajnok Tobol együttesét, míg a Slovan két gól nélküli döntetlen után az idegenben játszott visszavágó hosszabbításában tudta kiharcolni a továbbjutást, miután egygólos hátrányból fordítva 2-1-re győzött.



A Ferencváros és a Slovan tétmérkőzést kétszer vívott egymással, 1992-ben Pozsonyban 4-1-re nyert a házigazda, majd az Üllői úton 0-0-s döntetlenre végeztek a felek.



A mostani párharc első mérkőzése szerdán 20 órakor kezdődik a Groupama Arénában - az M4 Sport élőben közvetíti -, a visszavágót egy hét múlva rendezik Pozsonyban.



