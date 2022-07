Keresztény politika a legnagyobb vármegyénkben

A Kereszténydemokrata Néppárt világnézeti közösség, mely úgy érzem, hogy jelen korunkban egy markáns erősödési folyamatot valósít meg. Vármegyénkben csak az elmúlt két hónapban két új szervezet jött létre, és 7 szervezet megalakulása folyamatban van. Annak örülök, hogy a fiatal, és a közép korosztály egyre inkább érdeklődik irántunk – fogalmaz a KDNP Bács-Kiskun vármegyei elnöke.

2022. július 19. 12:30

Dr. Mák Kornél, a KDNP vármegyei elnöke – archív

Boldogulj Bács-Kiskunban, Bács-Kiskun hazavár – ezzel a címmel is lebonyolítottak gazdaságfejlesztési programot hazánk legnagyobb területű vármegyéjében. Dr. Mák Kornélt, a Kereszténydemokrata Néppárt Bács-Kiskun vármegyei elnökét kérdezte a Gondola.

– Elnök úr, a 2027-ig tartó pályázati ciklusra vonatkozóan már települési és megyei szinten is elkészültek a fejlesztési elképzelések. Alföldünk nagy vármegyéje miképpen ad lendületet hazánk újraiparosításának?

– Bács-Kiskun vármegye az ország legnagyobb területű vármegyéje, 119 településsel. Gazdaságilag komoly hatást gyakorol Kecskemét és térségére a Mercedes-Benz Gyár működése, mely az ország egy főre jutó gdp-értékének is jelentős részét adja. Viszont a vármegyénk területi adottságai, és a települések nagysága más gazdasági és fejlesztési megoldásokat kíván. A települések jelentős része 10 000 fő lakosságlétszámmal rendelkezik. Már az előző hétéves TOP pályázati ciklusban az országban egyedüliként valósítottuk meg azt a forráselosztást, mely szerint minden település lakosságarányosan részesült a támogatásokból, az általuk legfontosabbnak ítélt fejlesztések megvalósításában. Ennek prioritási meghatározása a Vármegyével közösen lett véglegesítve. A most induló hétéves TOP+ támogatási időszakban ez az alapelv érvényesül, különös tekintettel az oktatási infrastruktúra javítására, a vármegyei turisztika erősítésére, ipari parkok, közösségi terek felújítására, utak rendbetételére, aszfaltozására. A Homokhátság vízügyi kérdésének megoldása halaszthatatlan, az erre készült terv első lépései elkezdődtek. Fontos a gazdaság mellett a kulturális rendezvények támogatása, a Petőfi Emlékév megvalósítása, illetve az identitáspályázatok lehetőségeinek kihasználása.

Bács-Kiskun vármegye címere – wikipedia

– Önöknél 119 településen meséket, legendákat gyűjtöttek a szakemberek, amely mára míves mesekönyvben öltött testet és további művészi könyvek vannak készülőben. A mai világban, amikor az embereket nemi hovatartozásukban is megpróbál elbizonytalanítani a szélsőség, milyen szellemi erőforrást jelentenek a szűkebb haza fényes értékei?

– Vármegyénk településeinek gazdag mese-, monda- és legendavilága van. A néphagyományok és szokások színes képet adnak megyénk legkülönbözőbb területeiről. Ezek nagy része idővel feledésbe merülhet, hiszen sok esetben az idősek, vagy egy-két személy ismeri ezeket a mondákat, történeteket. Éppen ezért szakemberekkel, megyei kabinetünk csapatával indított programban valósítottuk meg a helyei legendák és mesék összegyűjtését, mely eddig két kötetben jelent meg, művészien illusztrált könyvek formájában, melyeket minden iskolai könyvtárba, illetve településre is eljuttatunk. Ezek a történetek, mondák, nem csak a fiatalabb korosztályoknak, hanem az idősebbeknek is segítenek abban, hogy a múltunk meséiben felfedezze azt az értéket, mely őseink világában egyértelműen a magyarság, a föld, a család, a Haza szeretetét hordozza. Nem mindegy, milyen meséken nőnek fel a magyar gyermekek, a lehetőségek tárházát kötelességünk bővíteni, szűkebb környezetünkben. A két mese- és legendás könyv sikere mutatja, hogy mindenképpen jó úton járunk ebben az alapvetésben, és ezt a munkát folytatjuk is. Önkormányzatunk kezdeményezte a kétéves Petőfi Emlékév létrejöttét, ennek keretén belül szintén arra törekszünk, hogy a fiatalokhoz minél közelebb hozzuk Petőfi személyét, költészetét, ehhez tudom ajánlani a www.petofi200.hu oldalt.

– A kalocsai Nagyboldogasszony főszékesegyház, a kecskeméti Szentháromság Plébániatemplom, a bajai Szent Péter és Szent Pál templom és számos más gyönyörű istenháza mellett az értelmiségi közösségek hogyan teszik vonzóvá a kereszténydemokrata értékrendet a vármegye fiataljai számára?

Járások a vármegyében – wikipedia

– A Kereszténydemokrata Néppárt világnézeti közösség, mely úgy érzem, hogy jelen korunkban egy markáns erősödési folyamatot valósít meg. Vármegyénkben csak az elmúlt két hónapban két új szervezet jött létre, és 7 szervezet megalakulása folyamatban van. Annak örülök, hogy a fiatal, és a közép korosztály egyre inkább érdeklődik irántunk. Itt Bács-Kiskun vármegyében nem csak a formális pártéletet valósítjuk meg, hanem jótékonysági programokat szervezünk, félévente tréningeket a szervezeti elnökeinknek, kirándulásokat, családi napokat. Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség is több csoportot indított. Az egyházakkal való kapcsolattartás kiemelten fontos, hiszen az értékrendiséget kereső személyek a keresztény-keresztyén közösségekben tevékenykednek sok esetben. Az összefogás, és a keresztény értékek jelenlétét a politikában elsődlegesnek tartom, de ez csak a kor szavának megfelelően lehet átadni. A ma embere közösségre vágyik, és ennek a közösségnek az egyike lehet a hiteles politikai közösség. Úgy érzem, ebben jó úton járunk, és erős politikai közösségünk tovább épül a vármegyénkben.

Molnár Pál

gondola