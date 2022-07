Hetvenesek Társasága – hét évtized közös hazában

A hetvenedik életévüket betöltő ismert személyiségek vallanak életükről, pályafutásukról. Az idén, immár bővített könyvformátumban, az 1952-ben születettek kerültek a válogatásba.

2022. július 19. 23:37

1998-ban elindult egy sorozat a Polisz, majd az ezredfordulótól már, folytatólagosan, a Napút folyóiratban, amelyben az adott évben hetvenedik életévüket betöltő ismert személyiségek vallanak életükről, pályafutásukról. Az idén, immár bővített könyvformátumban, az 1952-ben születettek kerültek a válogatásba. Szondi Bence kiadóvezetőt, valamint Bognár Antalt, a kö-tet szerkesztőjét, a sorozat ötletgazdáját kérdezte a Gondola.

– Az eltelt 24 évben mennyire igazolódott, hogy a hetvenéves kornál kell meghúzni azt a határt, amely alkalmas arra, hogy kellő őszinteséggel és bölcsességgel valljanak még nem teljesen lezárt életpályájukról az alanyok?

Sz. B.: ‒ Bár magam még messze vagyok ettől a kortól, a sorozat 1997-es induláskor még a szak-mában sem voltam, az eddigi több mint 2000 vallomás alapján úgy látom, a hetvenedik életév az a kor, amikor érdemes és van mire visszatekinteni. Már megvan az (el)ismertség és a tapasztalat, megvan a mesélőkedv, de a legtöbb pályafutás még ugyancsak aktív. A hetvenéves kor kiválasztása nem véletlen, megvan a maga története, de ezt halljuk a legilletékesebbtől, a sorozat ötletgazdájától.

B. A.: ‒ Nagyjából ez az az életkor, amit Arany János szavával emberöltőnek szokás nevezni. Ha kivételesen előbb nem volt meg, mint ahogy gyorsan elégőknek adódik kényszerűen, ekkorra álta-lában elkészülhet valamiféle a leltár, az ember már nemigen kezdhet új fejezetet, de pályája választásáról és megfutásáról számot szeretne adni, ha van kinek. A hetven év bizonyos posztokon, némelyik országban kötelező nyugdíjkorhatár is. Akinek megadatik, hogy megérje, azoknak főleg az intenzív fizikai aktivitás mezsgyéje ez, innentől a kortalanság és a bölcsesség rálátása jön, mondjuk, a kiválasztottaknak, miközben persze elvétve akadnak örökifjak. Ha jól tudom, a nagy világkorszakok számításának is alapegysége a hetven év. Más számítás szerint ennek hozzávetőlegesen a felét kellene egy emberöltőnek tekinteni, nagyjából akkorra érik meg az ember arra, hogy ifjúkora leáldozásával igazán megalapozza felnőtt életét, amire már kezdhet úgy tekinteni, mint a még hátralevő második félidőre, a kiteljesedésre. Az előkészítő és a beteljesítő kort összegzi tehát egy ilyen számadás. Nem hagyható itt említés nélkül, hogy a nagy világválság nemzedékének, a ’28-asoknak még 1976-ban elhangzott a Magyar Rádióban Kálmán György előadásában Szilágyi Györgynek a világ minden táján a magyarok közt nagy visszhangot kiváltó, Hanyas vagy? című emlékkép-rapszódiája, és a sorozat elindítására 1997 adventjén épp ennek a generációnak a megszólításával kínálkozott alkalom. Huszonnégy év után, mostantól pedig a háború utáni, jól-rosszul sikerült 1952-es világberendezkedésnek a megszületésükkel történetesen ebbe belecsöppenő elszenvedői és muszáj-Herkulesei adhatnak útravalót életük tanúságtételével.

– A 25. kiadvány nemcsak a jubileum miatt különleges, hanem azért is, mert ez az első alkalom, hogy kilépnek a folyóirat keretei közül a közel százszereplős nemzedéki tablóval. A benne szereplő értelmiségieken, alkotókon, az ő családtagjaikon kívül miért lesz fontos megvenni a kötetet azoknak, akik személyes kötődés nélkül érdeklődnek a generáció által átélt idő, az általuk alakított Magyarország iránt?

B. A.: ‒ Arany János szavának van egy számszerű méricskélésen túli értelme is: az emberöltő az egymásba öltődő nemzedékek szellemi szövedéke. Manapság, amikor a világnak ezen a fertályán az évjáratok mind nagyobb hányada éri meg ezt a kort, paradox módon egyre jobban szűkül az egykor természetesen adódó esély, hogy kapott és szerzett életismeretét továbbadhassák az új generációknak. Foszladozik a szövedék. És ezen az újabbnál újabb kommunikációs technikák sem lendítenek, inkább hátráltatják, elbotlasztják az útkeresőket. Legalább gyűszűnyi merítéssel ennek a hagyományozódási zárlatnak az oldásához szeretnénk hozzájárulni, azok épülésére, akik az életet választanák. A kötődést erősíteni valamihez, a minden létezővel és a létezéssel való kötözködés helyett. A párhuzamos életutakból kirajzolódik, milyen volt a megélhető magyar világ, történetesen ezúttal az, hogyan élték meg azok, akik 1968 és az első nagy benzinválság között léptek felnőttkorba.

Sz. B.: ‒ A kiadvány (a Napút folyóirat print változatának megszűnésén túl) éppen azért lépett ki a folyóirat keretei közül, hogy minél több emberhez eljusson, és ne csak egy hónapig legyen hozzá-férhető az újságosstandokon, hanem egész évben, vagy akár évekig a teljes könyvterjesztő hálózat-ban. Úgy véljük, és egyre inkább úgy is látjuk, hogy mindazok érdeklődésére számot tarthat, akiket érdekel a(z elsősorban) művészek világa, az emberi sorsok, a közelmúlt történelme. Érdekes látni, hogy az ugyanabban az évben született ismert személyiségek életútja mennyire szerteágazó, mégis hányszor keresztezi egymást, a vallomásokban hogyan térnek vissza bizonyos referenciapontok, hogy alakulnak ki akár virtuális metszetek, találkozások. Mivel almanachunkban a születési év a kapcsolódási pont, olyan emberek kerültek egy társaságba, akik másképpen nem kerültek volna egy kiadványba. Sportoló és karmester, cirkuszművész és atomfizikus, népi iparművész és bencés szerzetes…

– A könyvhéten megjelent kötet népszerűsítéséért milyen figyelemfelhívó alkalmakat kínálnak még, és elsősorban milyen célközönségnek?

Sz. B.: ‒ Az olvasóközönség elérése fontos cél és nagy kihívás, egy eddig csak folyóiratszámként megjelenő sorozat könyvvé válásakor különösen az. Ebben elsősorban a közösségi média segítsé-gére építünk és számítunk, igyekszünk elsősorban a kortársakat, a Hetvenesek társaságának „külső” tagjait, az 1952-ben született olvasókat elérni, de mindazok figyelmére számítunk, hiszen az az olvasó, aki maga is idén hetvenéves, különösen érdekesnek találhatja a kortársak vallomásait. Kiváló ajándék lehet a gyűjtemény akár magunknak, akár ’52-es születésű ismerőseinknek, rokonainknak. Saját tapasztalatból tudom… A korábbi hetvenesek a lapszám megjelenésekor zárt körű könyvbemutatón találkoztak egymással kedélyes, műsoros banketten, legtöbbször az Óbudai Társaskörben – igaz, az utóbbi pár alkalmat a járvány miatt nem lehetett megtartani –, ilyen bemutató megrendezését az ’52-esek esetében is tervezünk, bár még keressük a megfelelő kereteket. És persze hamarosan elkezdünk dolgozni az 1953-as nemzedék vallomásainak összegyűjtésén is.

Molnár Pál



