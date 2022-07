Anglia megnyerné az ukrán háborút

Ukrán katonák M777 ágyúval lövik az orosz erőket a kelet-ukrajnai donyecki területen 2022. június 6-án (Fotó: MTI/EPA)

Az ukrajnai háború elhúzódása során számos elemzés jelent meg annak várható kimeneteléről, a nyugati sajtóban elsősorban arról, hogy Ukrajna hogyan nyerhetné meg a háborút, hogyan szerezhetné vissza eddig elvesztett területeit.

Az egyik ilyen tanulmányt az angol Védelmi és Biztonsági Tanulmányok Intézete (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, RUSI) publikálta e hónap elején (Ukraine at War Paving the Road from Survival to Victory, Ukrajna háborúban – a túléléstől a győzelemig vezető út előkészítése).

A szerzők a szárazföldi hadviselés szakértői, egyrészt elemzik a háború eddigi menetét, másrészt felvázolják azokat a feltételeket, amelyek szükségesek lennének Oroszország legyőzéséhez.

Több mint négy hónap tapasztalatai után a szerzők úgy látják, hogy Oroszország kezdeti nagyszabású offenzívája tartós, felőrlő harcokba torkollott. Ukrajna elszánt ellenállása, a hibás orosz tervezés és végrehajtás, valamint az ukrán fegyveres erők gyors megsegítése biztosította Kijev túlélését.

Az a támogatás azonban, amely lehetővé tette Ukrajna ellenállását, nem fogja a konfliktus végét jelenteni, Oroszország még mindig kimerítheti az ukrán lőszerkészleteket, a képzett katonák tartalékát és nem utolsósorban a nemzetközi közösség türelmét, hogy lassan előrehaladva elérje céljait.

A háború első négy hónapjában az Ukrajnának nyújtott nemzetközi támogatást két körülmény határozta meg: az egyik, hogy adni csak azt lehetett, ami Ukrajna partnereinek azonnal rendelkezésre állt, a másik, hogy tekintettel kellett lenni arra, hogy az átadott fegyverek minimális kiképzés mellett használhatók legyenek.

Ukrajna és az őt támogató nemzetközi közösség céljai azonban nem érhetők el eszközparkok szállításával, amelyek mindegyike más és más kiképzési, karbantartási és logisztikai igényekkel rendelkezik. Ehelyett Ukrajna partnereinek néhány fő fegyvertípusra kell koncentrálniuk.

A szerzők négy területen vizsgálják meg részletesen az orosz, illetve az ukrán katonai képességeket: a tüzérség, az elektronikus hadviselés, a gyalogsági hadműveletek és a légi harc terén.