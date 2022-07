Geszti Péter százmilliókat kaszált a katás trükközéssel

A cég sokrétű tevékenységet folytat, egy tavaly nyáron megjelent interjúban a Forbes magazinban Ditz Edit félig tréfásan azt mondta: Inkább produkciós cég vagyunk, de ha megkérdezi anyukám, hogy mit csinálok, egyszerűbb azt mondani, hogy reklámügynökség. Nehéz pontos definíciót adni: bizonyos szempontból azt csinálunk, amit akarunk.

Az interjúban azért komolyabb formában is szót ejtettek a tevékenységükről, Geszti Péter beszélt például arról is, hogy ők a társproducerei a készülőfélben lévő Szia, Életem! vígjátéknak és a Grund áll az új Rádió 1-es plakátok mögött, „ahol Sebestyén Balázsék kamu-kigyúrtan szörföznek a könnyfakasztóan kék hullámokon”.

A cég tehát foglalkozik kommunikációs munkákkal, filmes produkciókkal és rendezvényekkel is, amihez a két alkalmazott mindenképpen kevésnek tűnik, valószínűleg alvállalkozókkal is dolgoznak, akik között lehetnek katások is. Ezt támasztja alá Geszti Péter fent idézett nyilatkozata is – írja az Origo.hu.

Százmillió feletti régi adótartozás

Az énekes egyébként régebben már összetűzésbe került az adóhivatallal: 2009-ben a Blikk arról írt, hogy az APEH – a NAV elődje – feketelistáján a délegyházi székhelyű Akció Reklámügynökség Kft. a 16. helyen szerepel a 180 napot meghaladó 100 millió forint feletti tartozással rendelkező cégek között.

Bakonyi Ágnes, az APEH akkori szóvivője a lapnak annyit mondott, hogy a pontos összeg adótitoknak minősül, ezért csak annyit tud megerősíteni, hogy 100 millió forint feletti.

Geszti Péter az újságot a cég ügyvezető igazgatójához irányította, Angyalosi László pedig azt közölte, hogy a kft.-nél volt egy APEH-vizsgálat, amely mindenféle megállapítást tett, ezekkel ők nem értettek egyet. A cég egyébként már évek óta nem működött. Később, 2010 őszén Geszti eladta a részesedését, kiszállt a cégből.

A Mediaworks Hírcentruma Geszti Péter bezárandó katás vállalkozásával és a Grund Kft. tevékenységével kapcsolatban konkrét kérdéseket is küldött e-mailben a cég címére, de eddig nem érkezett válasz. Az Origo.hu frissíti cikkét, amint választ kapnak.

Az eredeti cikk ITT olvasható.