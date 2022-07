Elena Lavinia Dumitru, a magyar nyelv szerelmese

Számomra ez egy igazi kihívás volt, nagy erőfeszítés magyarul tanulni, és nem számítottam arra, hogy ennyire szenvedélyesen a magyar nyelvnek és irodalomnak szentelem magam, de ezen az úton Balassinak is megvolt fontos hatása! – vallja a román műfordító.

2022. július 22. 09:01

A román irodalom is bebocsátkozott az európai Balassi-folyamatba: az idén Elena Lavinia Dumitru vehette át a magyar alapítású nemzetközi irodalmi díjat, az immár a 26. alkalommal átadott Balassi Bálint-emlékkardot. A Rómában élő művészt kérdezte a Gondola.

– Művésznő, az európai irodalmi kincsek kölcsönös felfedezése hogyan mélyítheti el az európai népek barátságát?



– Az irodalom lényeges érték, amely a szépség jegyében egyesíti az embereket, a népeket. Ugyanakkor, az irodalom az az eszköz, amelyen keresztül a kölcsönös megismerés megtörténik. Amikor a Célia-ciklus fordításával kezdtem foglalkozni, egy olyan szöveget kíséreltem létrehozni románul, ami formailag, lírikus természetességéhez hűen, megőrzi versszerű lüktetését, azt a ritmust, ami jellemző az eredeti alkotásra. Azzal a szándékkal próbáltam megalkotni ezt a Balassi-fordításgyűjteményt, hogy népszerűsítsem Balassi különleges szerelmi verseit, és nem utolsó sorban verseinek sajátos hangulatát. Azzal a céllal született ez a kétnyelvű verskötet, hogy a román kultúrában alig ismert Balassi-életmű hiányosságát pótoljam. Mivel a fordítás során adódó nehézségek, a magyar nyelv, a reneszánszkori magyar nyelv ismeretének és annak románra történő fordításának a szintjén keletkeztek, ezért mindig szükségem volt egy magyar anyanyelvű személy segítségére. A szöveg fordítása egy puzzle-játéknak bizonyult: miként egy óriási táblára illesztett mozaikdarabok, úgy állt össze a pontosság, szövegértés, rugalmasság, elegancia és érzékenység, egy idegen nyelv helyes használatának a képessége, a szöveghűség és a fordításminőség.

A Célia-ciklus román fordításának kötete

De Balassi román fordítása nemcsak népszerűsítheti a magyar szerző verseit, hanem konkrétan segítheti a román anyanyelvű magyar szakos diákokat a szöveg megértésében. Ez annál fontosabb, mert eddig nem sikerült (egy-két Balassi-versfordítás kivitelével) Balassit románul is az olvasóközönség elé vinni. A fordítások célközönségét tehát a hungarológia szakon tanuló egyetemisták képezik, de érdekes lehet a román nyelvű olvasók számára is, akik nem egyetemi hallgatóként érdeklődnek a téma iránt.



– Ön a budapesti kardceremónián magyarul elmondott beszédéért vastapsot kapott a magyar közönségtől. Ilyen aligha fordult elő korábban a magyar irodalomtörténetben. Miért érdemes ezt mind román, mind magyar részről megbecsülnünk?



– Szerelmes vagyok a magyar nyelvbe, amit sajnos nem tudok gyakran beszélni. Az volt a szerencsém, hogy a bukaresti egyetemen, a magyar szakon kivételes tanáraim voltak. Számomra ez egy igazi kihívás volt, nagy erőfeszítés magyarul tanulni, és nem számítottam arra, hogy ennyire szenvedélyesen a magyar nyelvnek és irodalomnak szentelem magam, de ezen az úton Balassinak is megvolt fontos hatása! Amikor 1998-ban elkezdtem a magyar nyelv tanulását a Bukaresti Egyetemen, még nem tudtam, hogy mekkora elégedettséggel tölt majd el ez a választás. Nehéz volt az út, hiszen a magyar nyelv nem az anyanyelvem, de amikor először hallottam Balassi Bálint verseit, tudtam, hogy ez a csodálatos nyelv örökre a szívemben fog maradni. Egy nyelv és egy nagy kultúrájú nép, amit Balassi munkája bizonyít az irodalom területén.

Az olasz nyelvű fordításkötet



A budapesti kardceremóniának különleges felidéző ereje van. Meghatottan beszéltem, mert igen nagy megtiszteltetés számomra, és szeretnék szívből köszönetet mondani a díjalapító Molnár Pálnak, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnökének és nem utolsósorban mindazoknak, akik munkámban segítettek.



– Ön Rómában élve hogyan látja: Balassi költészete miként emelhető abba a magasságba, ahol kortársainak: Cervantesnek és Shakespeare-nek elismertsége fénylik?



–A magyar irodalom Balassi Bálint hangjának kellemetességével és nyelvének harmóniájával az alkotóerő legmagasabb szintű kifejezését találta meg, mert képes volt átvenni a reneszánsz hagyományát, azt átalakítani és visszaadni az anyanyelvben azon dolce stil nuovo szépségét, amely tele van a szerelem metaforáival és szimbólumaival. Nélküle a magyar nyelv nem juthatott volna fel a Parnasszus magas csúcsára.

Elena Lavinia Dumitru római lakásában: a herendi Balassi-kisplasztikával és a szablyával. A 2004-ben kitüntetett olasz műfordító, Armando Nuzzo szálfegyverével együtt ez a második Balassi-kard az örök városban

Az európai szintű magyar irodalom jelentős képviselőjének tekintett elmés és tudós Balassi, az a reneszánsz költő tehát, aki megalapozta a modern magyar költészetet, hiszen ő az első, név szerint ismert, szerzője a magyar szerelmes verseknek. A spanyol regényíró, dramaturg és költő, Cervantes nagyszerű kísérletező volt. Az eposz kivételével az összes jelentősebb irodalmi műfajt kipróbálta, míg Shakespeare egyedülálló helyet foglal el a világirodalomban. Mindketten élvezik, hogy olyan nyelvekhez tartoznak, amelyeket sok beszélő jól ismer és használ és számos fordítás is. Balassi számára sajnos a nyelvi akadály fontos szerepet játszik, a fordítások csekély száma sem segíti a kivételes szerző ismertségét. Ez az oka annak, hogy a Celia-ciclust fordítottam le olaszra, szintén kétnyelvű kötetben. Mint a román kötet esetében, az olasz változat megtartja az eredeti szöveg rímeit, ami számomra Balassi költészetének jellegzetes eleme.

