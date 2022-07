Heves vármegyében a teremtésvédelem is feladat

A vármegye kiemelkedő természeti erőforrásokkal, értékekkel rendelkezik és kulturális értékei, az épített környezetének egyedülálló elemei jelentős vonzerővel bírnak. A fenntarthatóság, a természet- és környezetvédelem több célnál és javasolt intézkedésnél megjelenik a Natura2000 területek, valamint a természetvédelmi területek védelmére – részletezi Smidné Vereb Julianna, a KDNP vármegyei elnöke.

2022. július 22. 16:52

Smidné Vereb Julianna – facebook

Heves vármegyében a zöld- és barnamezős iparterületfejlesztések egyaránt megalapozzák a vállalkozások letelepedését és hosszú távú működését a Hatvan-Gyöngyös-Eger vonalon kívüli területeken is – rögzíti egy szakanyag. Smidné Vereb Juliannát, a Kereszténydemokrata Néppárt Heves vármegyei elnökét kérdezte a Gondola.

– Elnök asszony, Heves vármegye újraiparosítását hogyan segítheti elő az egri egyetem, a gyöngyösi campus, és a többi iskolai agytröszt?



– A vármegye három legnagyobb városának gazdasági súlya meghatározó. Piacképes munkaerőre óriási szükség van. A képző intézményeknek elengedhetetlen szerepe van abban, hogy a munkaerőpiac elvárásai és a szakemberek kompetenciái illeszkedjenek. Nagyon jó példa erre a hatvani felsőoktatási képzési központ is, amely több egyetemmel valamint a Bosch-sal együttműködve olyan képzéseket kínál, amelyek használható tudást adnak. Ha fogalmazhatok így, a valós igények szerint képzik a szakembereket, akik rögtön be tudnak kapcsolódni a cégnél elvárt munkafolyamatokba.

– A vármegyén átszalad a Mátra és a Bükk: ez hogyan könnyíti meg Önöknek a teremtésvédelemben kínálkozó alkotást?



– A vármegye kiemelkedő természeti erőforrásokkal, értékekkel rendelkezik és kulturális értékei, az épített környezetének egyedülálló elemei jelentős vonzerővel bírnak. A fenntarthatóság, a természet- és környezetvédelem több célnál és javasolt intézkedésnél megjelenik a Natura2000 területek, valamint a természetvédelmi területek védelmére. Nálunk alapérték a környezetünkért és a fenntartható jövőért érzett felelősségvállalás. Hatvanban egy természetvédelmi közösség is alakult az elmúlt években, amely nagyon aktív, és rendszeresen fogunk össze a környezettudatosság jegyében. A Pro Natura Mozgalommal szemétszedő akciókkal, faültetésekkel igyekszünk jó példát mutatni, élen járni a szemléletformálásban és a környezetvédelemben. Nem véletlenül mondjuk, hogy mi, hatvaniak, óvjuk a természetet.

– Balassi Bálint négy évig volt Egerben hadnagy, Hatvanban hajtotta végre katonai pályájának egyik legsikeresebb akcióját – vásárütést –, a több mint húsz istenes verset író, a megyéhez ekként kötődő poéta életműve hogyan bátorítja Önöket abban, hogy fiatalokat vonzzanak a kereszténydemokrata értékrendhez?

– Hős elődeink életútjából mindig erőt tudunk meríteni és érdemes is. Bár most nem kell hazánkban idegen kéz alól felszabadítanunk egyetlen várost sem, de a helyi kötődés megteremtése és erősítése csak világos értékrend szerint valósulhat meg. Ilyen sorvezető a kereszténydemokrata értékrend is. Balassi bátorságát is a hitből merítette, mi is ezt tesszük, s közben nyitottak vagyunk és üdvözlünk minden olyan közösséget, amelyek célt adnak és tesznek hazánkért, közvetlen környezetünkért. Több olyan akciót is szervezünk, amelyhez fiatalok is örömmel csatlakoznak.

Jó ügyeket karolunk fel, és teszünk közösségünkért, hiszem, hogy ez a kereszténydemokrata értékrend fontos része.

Molnár Pál



gondola