Orbán: A veszélyek, a bizonytalanság és a háború évtizede vár ránk

Legutóbb 2019-ben találkoztunk, s jó, hogy újra együtt lehetünk, szabadon, barátokkal kiülhetünk a teraszra és megigyuk fröccsünket. Jó okunk van, hogy Fidesz-fröccsöt igyunk, az kétharmad-egyharmad, ebből is látszik, hogy van, ami örök - jelentette ki Orbán Viktor a a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) zárórendezvényén tartott előadásában szombaton, utalva Tusványos idei jelmondatára is.

2022. július 23. 14:10

Orbán Viktor miniszterelnök előadást tart a 31. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban az erdélyi Tusnádfürdőn 2022. július 23-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A veszélyek, a bizonytalanság és a háború évtizede lesz a következő, korábban megrendíthetetlennek hitt tartóoszlopai repedeznek a nyugati civilizációnak - jelentette ki a miniszterelnök, aki előadásának elején felidézte: legutóbb 2019-ben találkozott a tusványosi közönséggel, azóta a világ „nagyot fordult”.

A kormányfő a nyugati civilizáció három megrendüléséről beszélt: „Korábban azt gondoltuk, hogy a tudomány védőburkában élünk, erre kaptunk egy covidot, azt gondoltuk, hogy Európában nem lehet újra háború, de Magyarország szomszédságában háború van, és azt gondoltuk, hogy a hidegháború többé nem térhet vissza, márpedig a világ számos vezetője éppen azon dolgozik, hogy újra blokkvilágba szervezze az életünket” - mondta a kormányfő.

Rosszkedvünk tele a nyugati életérzés

Orbán Viktor szerint a leginkább szemet szúró tény, hogy az adatok tükrében a világ egyre jobb helynek tűnik, miközben mi az ellenkezőjét tapasztaljuk. Nő a születéskor várható élettartam, egyre kevesebben élnek szegénységben, és egyre kevesebbet dolgozunk, miközben a hírek tónusa egyre rosszabb.

„De az adatok ellenére az az érzésünk, hogy a világ egyre rosszabb hely. A kérdés, tévedhetnek-e érzésükben emberek milliói. A válasz, hogy a rosszkedvünk tele a nyugati életérzés, ami abból fakad, hogy a nyugati civilizációnak az ereje, a teljesítménye, tekintélye és cselekvőképessége fogyóban. A hatalmi és anyagi térvesztésben a legfájóbb, hogy a Nyugat elvesztette az energiahordozók feletti ellenőrzést. A született nyugatosok ezt nem látják” - emelte ki Orbán.

A kormányfő szerint az összes többi civilizáció is korszerűsödött, átvették a nyugati technológiát és a pénzügyi rendszereket is kitanulták, de a nyugati ideológiát nem. „Mi értjük a világ többi részéről kiinduló ellenállást a nyugati demokráciaexporttal szemben. A többi kultúra megértette, hogy csak a modernizációval tud ellenállni ennek a trendnek” - emelte ki Orbán.

Ma már nem a Nyugat birtokolja a nyersanyagok és energiahordozók zömét

A kormányfő a nyersanyagok és az energiahordozók tulajdonlásának alakulását részletezve kiemelte: ezeket ma nem a Nyugat birtokolja többségében. „A mi helyzetünk, Európa helyzete duplán nehéz: ennek oka, hogy Washington úgy viselkedik, ahogy. Az energia repesztéses kinyerési módszerének időpontját senki sem jegyezte fel, pedig Amerika nem rejtette véka alá, hogy külpolitikai fegyverként fogja használni az energiapolitikát” - mondta Orbán, hozzátéve: az amerikaiak képesek érvényt szerezni akaratuknak, mert nem függnek másoktól energiaellátási szempontból.

Az európaiak válaszoltak erre a dologra, nem akartuk magunkat függőségbe hozni az amerikaiaktól, mondta a kormányfő, hozzátéve: ezért, ameddig lehet, az EU megpróbálta védeni a német-orosz energiatengelyt, amit épp most vernek szét.

„Az EU Bizottságának legújabb javaslata szerint mindenkinek kötelezően csökkenteni kell 15 százalékkal a gázfogyasztását, s ha ez nem vezetne eredményre, akkor elveszik azoktól, akiknek van” - figyelmeztet Orbán, aki szerint ezt magyarul einstandnak nevezik.

„A világgal kapcsolatos negatív érzések abból fakadnak Nyugaton, hogy az energia és a nyersanyag nincs többé a kezében. Ami a kezében van, az a katonai erő és a tőke. Kérdés, hogy ezekkel mire lehet menni” - mondta Orbán.

A magyarság előtt több komoly kihívás áll

A magyarság helyzetéről szólva a kormányfő elmondta: a legfontosabb kihívás a népesedés, a demográfia. „Továbbra is több a temetés, mint a keresztelő. A világ népeit két csoportba lehet sorolni: vannak, akik képesek önmaguk biológiai fenntartására. Mi a másik csoportba tartozunk. A helyzetünk javult, de fordulat nincs, márpedig ha nem lesz fordulat, előbb-utóbb »ellakják« tőlünk Magyarországot, a Kárpát-medencét” - mondta a kormányfő.

Orbán szerint a második kihívás számunkra a migráció, amely kettéválasztotta Európát. „Az egyik fele olyan világ, ahol európai és Európán kívüli népek élnek együtt. Ezek az országok már nem nemzetek, hanem népek konglomerátumai. Itt van a Nyugat másik fele, Közép-Európa. A Nyugat, szellemi értelemben Közép-Európába költözött, ott már csak a poszt-Nyugat maradt” - figyelmeztet Orbán, aki szerint a poszt-Nyugat harcot folytat Közép-Európa ellen, hogy olyanná váljon, mint ő.

„A Nyugat itt van és Európa két fele között csata zajlik. Közép-Európa azt ajánlotta, hogy mindenki maga dönthessen arról, kivel kíván élni, de ezt visszautasították és továbbra is harcot folytatnak Közép-Európa ellen azzal a céllal, hogy olyanná tegyenek bennünket, mint amilyenek ők” - fogalmazott.

„Brüsszel a Soros-csapatokkal kiegészülve ránk akarja kényszeríteni a migrációt. Bíróság elé vittek és el is ítéltek bennünket. S ha az ukrán menekültválság nem lenne, el is kezdték volna végrehajtani rajtunk az ítéletet. Most ezt félretették. Nem vették le napirendről, csak félretették” - hangsúlyozta a kormányfő, aki szerint mindez azért van, mert a poszt-Nyugaton a fontos emberek nem kelhetnek fel minden nap azzal a tudattal, hogy minden elveszett.

„Az internacionalista baloldal ideológiai cselvetése az az állítás, hogy Európában eleve kevert fajú népek élnek. Ez egy történelmi és szemantikai szemfényvesztés. Az Európán belül élő népek mozognak, munkát vállalnak, de ezek nem kevert népek. Egymással hajlandóak vagyunk keveredni, de nem vagyunk hajlandóak kevert fajúakká válni” - szögezte le Orbán Viktor, aki szerint ma a folyamatosan Európa felé mozgó iszlám civilizáció belátta, hogy Magyarország a nándorfehérvári hagyományok miatt nem alkalmas arra, hogy innen szivárogjon Európába.

A következő veszély a gender, amit mi gyermekvédelmi törvénynek hívunk, s amely ügyben ugyancsak bíróság elé vittek bennünket - mondta Orbán Viktor, aki méltatta Varga Judit tevékenységét abban, hogy sikerült leválasztani a genderről folyó vitát a pénzről folyó vitákról az unióban. „Nem akarjuk megmondani nekik, hogyan éljenek, csak azt, hogy megértsék: nálunk az apa férfi, az anya nő, a gyermekeinket meg hagyják békén - és ezt fogadtassák el a Soros-seregekkel is” - hangsúlyozta Orbán Viktor, aki szerint ennek a „nyugati bolondériának” soha nem lesz többsége a világnak ezen a részén, mert ez „nem megy be a magyar ember haja alá”.

„Ne engedjük magunkat megtéveszteni, háború van, energiaválság, háborús migráció, de mi demográfiai, migrációs és genderharcot vívunk, a jövőnk ezeken a kérdéseken fordul meg” - szögezte le Orbán Viktor. Orbán Viktor miniszterelnök (k), Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke (b) és Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke (j) a miniszterelnök előadása előtt a 31. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban az erdélyi Tusnádfürdőn 2022. július 23-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Elszántságra és szövetségesekre van szükségünk

A kormányfő szerint a győzelem kulcsa egyrészt az elszántság, másrészt a szövetségesek keresése. „A poszt-nyugatiak ezért tettek meg mindent, hogy megbontsák a V4-et. A lengyelek és magyarok stratégiai érdeke a háborúban egybeesik: azt akarjuk, hogy Oroszország ne jöjjön közelebb, hogy Ukrajna független maradjon. De a magyar-lengyel kapcsolatokban a szívvel van probléma: mi úgy látjuk, hogy ez két szláv nép háborúja, a lengyelek pedig úgy, hogy annak ők is részesei. Szlovák és cseh barátaink a választásokon a poszt-nyugati világot részesítették előnyben” - mondta el a kormányfő.

Orbán Viktor szerint minden háború elsődleges szempontja, hogy az anyák siratják gyermekeiket, a gyerekek pedig elveszítik szüleiket. Ennek a megközelítésnek minden mást felül kell írnia még a politikában is. „Számunkra elsődleges, hogy magyar gyerek és magyar szülő ne kerüljön ilyen helyzetbe” - hangsúlyozta a kormányfő, hozzátéve: az ukránokon kívül csak mi, magyarok adtunk vért abban a háborúban, eddig 86 magyar ember halt meg a harcokban, ezért Magyarországnak joga van szomszédos országként azt mondania, hogy a béke az egyetlen megoldás, a háborús infláció és a háború gazdasági válság egyetlen ellenszere. Ezért fenn fogjuk tartani azt a magyar véleményt, hogy ez nem a mi háborúnk.

A kormányfő megjegyezte: vannak országok, amelyek bírálják Magyarországot, mert szerintük nem eléggé elkötelezett az ukránok mellett, de ők messze vannak és legfeljebb pénzügyi vagy fegyvertámogatást adnak.

Moszkva soha nem fogja megtámadni a NATO-t, hamis az ukrán érvelés

„A NATO sokkal erősebb és ezért Oroszország soha nem fogja megtámadni a NATO-t. Az az ukrán érvelés, hogy az oroszok Ukrajna határán nem állnak meg, nem áll meg” - emelte ki a kormányfő, aki szerint a NATO a fegyverszállítás révén de facto részesévé vált a konfliktusnak, még ha de jure nem is ez a helyzet.

Sokat lehet olvasni a háborúról, de mondanék néhány szót arról, hogy mi volt az oka, mutatott rá a kormányfő. „Oroszország megtámadta Ukrajnát, ezt tudjuk, de tudni kell az okokat is. Fontos megértenünk, hogy mit miért tettek az oroszok, még ha nem is fogadjuk el azt. Az oroszok ritka világos biztonságpolitikai igényt fogalmaztak meg, nevezetesen, hogy Ukrajna soha ne legyen NATO-tag. A nyugatiak ezt elutasították, tárgyalni sem voltak hajlandóak róla. A visszautasítás váltotta ki, hogy az oroszok ma fegyver útján akarnak érvényt szerezni azon biztonsági igényüknek, amelyet korábban tárgyalásokkal akartak elérni. Ha Trump lenne az amerikai elnök, Angela Merkel meg a német kancellár, akkor ez a háború nem tör ki” - ismertette Orbán Viktor.

A kormányfő szerint az ukránok sosem nyernek háborút Oroszországgal szemben, mert utóbbi fölényben van. Ugyanakkor gazdasági szempontból sem lehet szerinte Moszkvát sarokba szorítani, viszont a nyugati kormányok sorra buknak meg. „A világ demonstratíve nincs velünk. Az amerikaiak állítása, hogy mindenki álljon a történelem jó oldalára és majd a világ ennek engedelmeskedik, már nem állja meg a helyét. A világ nagy része nem engedelmeskedik ennek a felszólításnak. Könnyen lehet hogy ez a háború vet véget annak a nyugati fölénynek, amely képes volt világegységet létrehozni valakivel szemben. A multipoláris világrend kopogtat az ajtónkon” - értékelt a kormányfő.

Csak orosz-amerikai tárgyalások hozhatnák el a békét

Európának egy olyan új stratégiára van szüksége, amelynek a középpontjában nem a háború megnyerésének, hanem a béketárgyalásnak és egy jó békeajánlat megfogalmazásának kell lennie - jelentette ki a kormányfő, aki szerint „a háború erőjáték, annak a szava dönt, aki erősebb”. Azt az illúziót nem érdemes Magyarországnak dédelgetnie, hogy remek tanácsokkal képes lesz befolyásolni a háborús eseményeket és a Nyugat stratégiáját, de minden vitában meg kell próbálni elmondani az álláspontunkat és rávenni a nyugatiakat, hogy dolgozzanak ki egy új stratégiát - mondta.

„Az Európai Uniónak nem az a dolga most, hogy az oroszok vagy az ukránok oldalára álljon, hanem hogy Oroszország és Ukrajna közé álljon”.

Hangsúlyozta: amíg nem lesz orosz-amerikai tárgyalás, addig nem lesz béke. „Mi, európaiak, a dolgok befolyásolására eljátszottuk az esélyünket” 2014 után, amikor az első konfliktust követően létrejött a minszki megállapodás, amelyből kihagytuk az amerikaiakat és a megállapodás végrehajtását nem sikerült kikényszeríteni - magyarázta. Hozzátette: ezért „az oroszok nem is velünk akarnak most már tárgyalni”, hanem azzal, aki ki tudja kényszeríteni Ukrajnával szemben azt, amiről megállapodnak.

A kormányfő idézte Szergej Lavrov orosz külügyminisztert, aki azt mondta, minél korszerűbb fegyvereket kapnak az ukránok, az oroszok annál távolabbra tolják a harcvonalakat.

„Amíg nem lesz orosz-amerikai béketárgyalás, addig nem lesz béke sem” - mondta Orbán Viktor, aki szerint orosz-ukrán tárgyalások nem is lesznek. Az EU azért fog kimaradni a tárgyalásokból,mert az oroszok nem az unióval akarnak tárgyalni, hiszen nem látják Brüsszelben a garanciákat.

A miniszterelnök szerint ezért is veszélyes az a brüsszeli javaslat, amely eltörölné a konszenzusos döntéshozatalt az EU külpolitikájában. „Európa azért nem tud világpolitikai tényezővé válni, mert nem tud a saját háza táján sem békét tartani” - mutatott rá a kormányfő, aki az egységes uniós külpolitikai döntéshozatalról azt mondta, hogy az imperializmus.

Az is nagy probléma, hogy az EU nem tudja megvédeni a saját határait. Nem világpolitikai szerepről kell álmodnia az uniónak, hanem a saját feladatát kéne elvégeznie - emelte ki.

Demográfia, migráció, gender, háború - emellett az ötödik nagy problémacsomag az energiaellátás kérdése, mondta a kormányfő, aki szerint az alapkérdés, hogy ki jár jól ezzel a háborúval. „Elsősorban az oroszok járnak vele jól, hiszen nekik vannak energiahordozóik. Ma az oroszok kevesebb energiahordozót adnak el, de sokkal magasabb árért, tehát jól jártak. De jól jártak a kínaiak is, akik korábban ki votak szolgáltatva az araboknak energiafüggés szempontjából, de most megvehetik az orosz energiahordozókat. És jól járnak az amerikai energetikai cégek is. Rosszul jár az EU, mert az energiaimportja mínuszban van” - sorolta a kormányfő. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A háború kibillentette a rezsicsökkentés rendszerét, ezt a helyzetet meg kell oldani

Orbán Viktor a rezsicsökkentésről szólva elmondta: már a 2010-es évek elején Magyarországon a kormány bevezette azt a rendszert, amely beállított áron adta a polgároknak az energiahordozókat. „A háború ezt a rendszert kibillentette, háborús energiaárak vannak, a mi dolgunk pedig, hogy ezt a helyzetet megoldjuk. Az átlagfogyasztásig mindenkinek megmarad a kedvező rezsiár, ha valaki többet fogyaszt, lakossági piaci árat kell fizetnie. Reméljük, ezt a rendszert fenn tudjuk tartani” - mondta el a kormányfő. „Az átlagfogyasztást megvédjük, afelett piaci ár van, ami megindult állami beruházás, azt befejezzük, torzón semmi nem maradhat, de új beruházásokat nem tudunk indítani, mert nem tudom garantálni annak befejezését. Ez felelőtlenség lenne, ezért várni kell” - emelte ki Orbán Viktor, aki szerint „le kell jönni a gázról”, az áramra kell átállni, az a terhek csökkentését jelentené a kormány számára.

Európát a recesszió réme gyötri

A gazdasági recesszióról szólva Orbán Viktor elmondta: egész Európát a recesszió réme gyötri, a magyar helyzetet nehezíti az is, hogy a dollár erősödése az euróval szemben automatikusan a forint gyengüléséhez vezet.

A kormányfő szerint Magyarország azt tűzte ki célul a következő két évre, hogy a globális recesszióból lokálisan kimaradjon. Orbán Viktor szerint az amerikai elnökválasztás lesz az a pillanat, amikor ténylegesen megszülethet a béke.

„Sikerülhet gazdasági értelemben megőrizni sikereinket, ha kimaradunk a háborúból, a genderbolondériából, a globális adóból, a migrációból, az európai általános recesszióból. Jó hír, hogy 2010-ben és 2020-ban is sikerült ezt megtennünk. Magyarország minden válságból erősebben jött ki, mint ahogy belement. 2020-ban Magyarország a »kanyarban előzött« a válság idején, csak a baj az, hogy közben kaptunk egy jópofa ónos esőt és most itt kell valahogyan pályán tartani a járgányunkat” - mondta a kormányfő, aki fontosnak tarta, hogy a siker érdekében minden fontos szereplővel képes legyen a kormány új megállapodásokat kötni.

„Meg fogunk egyezni az EU-val. Szépen kézenfogva elmegyünk a falig, aztán megegyezünk és összeölelkezünk. De új megállapodást kell kötnünk az oroszokkal, a kínaiakkal és az amerikaiakkal is. Ha ez sikerül, akkor 2024-ben sikerül majd visszakapaszkodni a régi növekedési pályára” - hangsúlyozta Orbán Viktor, aki azt is kiemelte, hogy kormánya „2030-ra gyúr”.

A kormányfő szerint 2030-ra Magyarország nettó befizető lesz az EU-ban, ami új helyzetet teremt hazánk számára is. „Ekkorra kell csúcsformában lennünk diplomáciai, katonai, gazdasági szempontból is” - mutatott rá Orbán Viktor.

Magyarország lokális kivétel lehet a globális recesszióban

A határvédelem, a családalapú társadalom, a nagy hadiipari fejlesztések és a hadseregfejlesztés, az energiaforrások diverzifikálása, a technológiai váltás kihasználása, a keleti és nyugati külföldi tőke beáramlása, a tranzitország- és tranzitgazdaság-jelleg, a politikai stabilitás (amelynek része a szépen, csendben végrehajtott nemzedékváltás), valamint az ambíció jelenti Magyarország számára az esélyt a sikeres lokális kivételpolitikára.

Tranzitország vagyunk és tranzitgazdaság is akarunk maradni, ehhez pedig „minden blokkosodást nekünk elleneznünk kell” - tette hozzá Orbán Viktor, aki kiemelte a szellemi alapok jelentőségét is: „Magyarországnak még megvan a nemzeti gondolata, megvan a nemzeti érzésvilága, megvan a kultúrája”.

Ugyancsak fontosnak nevezte, hogy Magyarországnak vannak ambíciói: közösségiek és nemzetiek egyaránt. Ahhoz, hogy „a most következő nehéz időszakban megőrizzük a nemzeti ambícióinkat, együtt kell maradnunk, együtt kell maradni az anyaországnak és együtt kell maradni Erdélynek és a többi magyarok lakta területnek a Kárpát-medencében” - fogalmazott Orbán Viktor, aki beszédét a Hajrá Magyarország, hajrá magyarok! - üdvözléssel zárta.

Magyar Hírlap