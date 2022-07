Folytatódott a T. Házban is a baloldali botránypolitizálás

A héten ért véget a parlament tavaszi ülésszaka, ami ugyan csak két és fél hónapig tartott, azonban a baloldali pártoknak és politikusaiknak ez a rövid idő is elég volt ahhoz, hogy botrányokkal és egymás közötti fenyegetésekkel terheljék a törvényhozói munkát.

2022. július 24. 12:34

(Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A most véget ért tavaszi parlamenti ülésszak sem volt mentes a baloldal botrányaitól. Mint ismert, a Fidesz–KDNP az április 3-i választáson történelmi győzelmet aratott, míg a baloldal csúfosan leszerepelt. Május 2-án tartották az új Országgyűlés alakuló ülését, amelynek már az előkészületei sem zajlottak gond nélkül, mivel a Momentum bojkottot hirdetett, és közölte, nem vesznek részt az ülésen. Fekete-Győr András, a párt korábbi elnöke és Hadházy Ákos, aki a Momentum támogatásával szerzett egyéni mandátumot a zuglói körzetben, azzal indokolta a lépést, hogy „a Fidesz mindent leuraló hazug és korrupt rendszere ellen nem lehet hagyományosan képviselői szerepben felvenni a kesztyűt, a párt pedig nem akar a Fidesz díszellenzéke lenni”. A Momentum ellenállása hamar elbukott, amikor Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője világossá tette: aki nem vesz részt az alakuló ülésen, az nemcsak képviselő nem lesz, de nem is választható meg semmilyen tisztségre. Végül Hadházy Ákos maradt az egyedüli baloldali képviselő, aki nem tett esküt május 2-án, és ezt azóta sem pótolta.

Már az alakuló ülés sem telt el botrány nélkül, mivel a képviselői eskütétel után a baloldali frakciók egy része – Gyurcsány Ferenc vezetésével – kivonult az ülésteremből. A Demokratikus Koalíció elnökéhez és annak frakciójához csatlakozott a Momentum és a Párbeszéd képviselőcsoportja is. Ezután hetekig hallgatásba burkolózott a Gyurcsány-párt, a plenáris üléseken mindössze néhány fővel képviseltették magukat, és hetekig nem éltek a parlamenti vitaformák közül a legnagyobb érdeklődéssel kísért napirend előtti felszólalás lehetőségével, ami rendszerint az éles politikai viták terepe a kormánypárti, valamint az ellenzéki frakciók között. Végül Gyurcsány Ferenc megtörte a csendet, a DK elnöke pártja első napirend előtti felszólalásában arról beszélt, hogy törvénytelennek tekintik az új kormányt, és szerintük manipulált a nyilvánosság Magyarországon. Arra a kérdésre, hogy akkor a baloldali politikusok miért vették fel a mandátumokat, elmondta: az Országgyűlés fontos terepe az ellenállásnak. Ezután Kövér László házelnök emlékeztette Gyurcsányt, hogy nincs joga törvénytelennek nevezni egy demokratikusan megválasztott Országgyűlést. Később Tordai Bence, a Párbeszéd frakcióvezetője jelezte: Gyurcsány megállapítása helytálló.

Gyurcsányon kívül a szintén DK-s Varju László és Sebián-Petrovszki László is törvénytelennek nevezte a kormányt napirend előtti felszólalásában, emiatt Kövér László házelnök mindkettejüktől elvette a szót.

A DK máskor is borzolta a kedélyeket a T. Házban. Amikor Keresztes László Lóránt, az LMP képviselője egy parlamenti felszólalásában elfogadhatatlannak nevezte Niedermüller Péternek, a VII. kerület Gyurcsány-párti polgármesterének azt a Facebook-bejegyzését, amelyben Trianon kapcsán arról értekezett: szerinte a határon túli magyarok jól jártak azzal, hogy Romániá­hoz és Szlovákiához csatolták őket. Keresztes szavai alatt Gréczy Zsolt a következőt kiabálta be: „Nekünk köszönhetitek, hogy egyáltalán frakciótok van!” Ezzel arra utalt a Gyurcsány-párt politikusa, hogy a DK jóvoltából juthatott plusz egy mandátumhoz az LMP – hiszen Dobrev Klára lemondott az egyesült baloldal listáján szerzett mandátumáról, amit egy LMP-s tölthetett be –, így frak­ciót alakíthatott, ezáltal több támogatásban részesülhetett.

A baloldal ugyanazt a botránypolitizálást folytatta az új ciklusban, mint amit az előzőben elkezdett. Emlékezetes, hogy 2018-ban, a munka törvénykönyvének módosításakor baloldali képviselők az ülés előtt lezárták a parlamenti pulpitust, így próbálva megakadályozni a jogszabály elfogadását. A szavazás lefolytatásakor pedig folyamatosan kiabáltak, cédulákat szórtak, sípoltak, majd Gyurcsányék ki is vonultak az ülésteremből. A már említett Hadházy Ákos pedig 2019 októberében saját maga által gyártott, trágár feliratot is tartalmazó lapokat emelt a magasba, miközben a miniszterelnök beszélt a pulpituson.

MNO