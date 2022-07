Medve, gáborgyé, v.mária nostra

A vallásfilozófus a Példabeszédek figyelmeztetésére utal, miszerint: „Inkább kölykétől megfosztott medvével találkozz, mint bolonddal, amikor rajta a roham.”

A balliberális értelmiség különös figyelmet szentel Tusványosnak, de elsősorban nem az ott elhangzottaknak, hanem a medveveszélynek. Gábor György azt írja a közösségi oldalán, „ha az ott összegyülekezett mély keresztények legalább egyszer az életben belelapoztak volna a Bibliába, tudnák, hogy nem a medve jelenti az igazi veszélyt, hanem az őrült és annak megnyilatkozása”.

Gábor György, Tusványos, medvék és a Biblia

A baloldali megmondóember szerint a miniszterelnök pontosan tudta, hogy „náci beszédet” mond.

Vásárhelyi Mária több más baloldali megmondóemberhez hasonlóan a közösségi oldalán mondta el véleményét Orbán Viktor Tusnádfürdőn elmondott beszédéről.

Bejegyzését azzal kezdte, hogy rámutatott, hogy „talán nem is az a legnagyobb gazemberség, amit Orbán mond (persze az is), hanem az, hogy ő maga is pontosan tudja, hogymennyire abszurd beszéd »kevert fajról« beszélni”.

Azzal folytatta, hogy a miniszterelnök maga is„pontosan tudja, hogy mit jelent a faj, hogy mindannyian ugyanahhoz a fajhoz tartozunk”. „Kevert fajról akkor beszélhetnénk, ha mondjuk egy ember és egy nyúl kapcsolatából születne utód” – fűzte hozzá Vásárhelyi.

Orbán Viktor a „legműveletlenebb, legagresszívebb, vérnacionalistákat akarja megszólítani”

A szociológus szerint a kormányfő ezzel a „legműveletlenebb, legagresszívebb, vérnacionalistákat akarja megszólítani, akiknek tetszik ha faji kérdésről beszél, ha a magyarságot fajnak nevezi és a fajon belüli összetartásra buzdítja őket”.

Vásárhelyi a határvadászok után a miniszterelnök beszédének ezen részét is„náci beszédnek” nevezte. „Annak is a legalja –

Legyen valaki jobboldali, konzervatív, akár nacionalista, ez a fajelméleti duma csak a legaljának jön be. Annak viszont biztosan” – tette hozzá.

„Ezek egy bukásra ítélt ember szavai”

A posztból az is kiderült, hogy Vásárhelyi Mária édesanyjának több mint száz rokonát gyilkolták meg csupán azért, mert „más fajúnak bélyegezték őket”.

Gondolatait azzal zárta, hogy „undorodom attól, hogy szombat délután, 42 fokos melegben azzal kell foglalkoznom, hogy miket beszél ez a hatalommániába beleszédült, gátlástalan gazember. (...) Ugyanakkor azt is gondolom, hogy ezek egy kétségbeesett, bukásra ítélt ember szavai, aki látja, hogy már nincs más esélye, mint a söpredék felhergelése” – fűzte hozzá a szociológus.

Vásárhelyi Mária Orbán tusványosi beszédéről: Ez a fajelméleti duma csak a legaljának jön be

