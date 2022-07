Orbán Viktor tusnádfürdői beszéde ismét iránymutató

Orbán Viktor a tusnádfürdői beszédével tisztázta Magyarország pozícióját a legfontosabb politikai kérdésekben, emellett kijelölte hazánk számára azt az utat, amit ebben a megváltozott globális környezetben követnünk kell – jelentette ki lapunknak nyilatkozva Deák Dániel politológus, aki beszélt a kormány intézkedéseiről és az elhibázott brüsszeli kezdeményezésekről is.

„A miniszterelnök elgondolásai rendkívül fontosak, hiszen olyan nehézségekkel szembesül egész Európa a háború miatt, amelyekkel szemben csak egy stabil és céltudatos politikai vezetés tud szembeszállni, egy instabil és hosszútávú stratégiai tervekkel nem rendelkező, az eseményekkel csupán sodródó kormány elbukna” – állapította meg a Magyar Hírlapnak fogalmazva Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, a Megafon tagja. Ezért is nagy szerencséje Magyarországnak, hogy április 3-án nem a sokpárti balliberális koalíció győzött, hiszen ebben a rendkívül nehéz helyzetben gyakorlatilag hetek alatt elbuknának, az ország pedig egyáltalán nem tudna védekezni azokkal a veszélyekkel szemben, amelyek most leselkednek ránk – tette hozzá.

Deák Dániel úgy látja, hogy a balliberális oldalon a jelek szerint az intellektuális hiányosságaikból fakadóan nem nagyon értették meg Orbán Viktor beszédét, így rájuk a mostani válságkezelésben sem nagyon lehet számítani. Továbbra is csupán a kicsinyes aktuálpolitikai érdekeikkel vannak elfoglalva, a mostani krízishelyzetből is politikai tőkét kovácsolnának. Ez azonban a jelek szerint nem nagyon jön össze nekik: a Fidesz támogatottsága töretlen, a balliberális pártok által szervezett tüntetéseken pedig csupán pár százan lézengenek. Így hát csalódottságukban durvábbnál durvább kijelentésekkel igyekeznek felhívni magukra a figyelmet, Gyurcsány Ferenc például már lázadást vizionál, emlékeztetett a politológus.

„Van egy másik próbálkozás is a balliberális oldalon: azt hangoztatják, hogy a kormány a kampányban tett ígéreteivel ellentétben adót emel, és megszüntetni a rezsicsökkentést” – folytatta a gondolatmenetét az elemző. „Ez is egy nagy hazugság a részükről, hiszen a kata szabályainak módosítása nem adóemelés, hanem egy olyan kiskapu bezárása, amellyel nagyon sok cég visszaélt a munkavállalók kárára, és jelentős mértékben csökkentették a nyugdíjkassza bevételét. Normál helyzetben ezt még elbírná az ország, de válságszituációban az ilyen kiskapukat be kell zárni. A rezsicsökkentés sem szűnik meg, az továbbra is milliókkal segíti a magyar családokat, a napokban kijött részletszabályok alapján ráadásul a különböző speciális élethelyzetekre is megnyugtató válaszokat adott a kormány. Sehol Európában nincsen arra példa, hogy a lakosságnak nem a piaci árat kell fizetnie, nálunk pedig még az átlagfogyasztás feletti szintre is egy lakossági piaci ár lesz kivetve, ami jóval kedvezőbb a normál piaci árnál” – tette hozzá Deák.

Orbán Viktor tusnádfürdői beszéde zárta a politikai szezont, a korábbi évek tapasztalata alapján a következő hetek nyugalmasabbak lesznek, a politika is szabadságra megy, fogalmazott Deák Dániel, aki felhívta a figyelmet arra, hogy ennek ellenére készül mindenki az őszre, amely további nehézségek elé állítja Európát, hiszen a háború várhatóan elhúzódik.

„Brüsszelre ebben a helyzetben nem nagyon számíthatunk, a mostani tizenöt százalékos gázfogyasztás-csökkenésre vonatkozó javaslatuk is annyira komolytalan, hogy várhatóan egy hét alatt elbukik majd, a tagállamok jelentős része ugyanis nem támogatja. Szintén szánalmas viselkedés Brüsszel részéről, hogy még mindig visszatartják a Magyarországnak járó helyreállítási alap forrásait, és mondvacsinált okokra hivatkozva húzzák a dokumentumok aláírásának időpontját, miközben a mostani helyzetben Európa egységéért kellene dolgozniuk” – hangsúlyozta Deák Dániel.

Constantinovits Milán: Tusványos irányt mutat: 2030-ig tervezhető a jövő

Magyarország a szobordöntögetés, a kulturális kincsek átírása, egy polkorrekt újbeszél kialakítása helyett a létkérdésekre koncentrál.

A világjárvány okozta kétéves kényszerszünet után újra Tusnádfürdőre utazott Orbán Viktor, hogy a jobboldal ikonikus találkozóhelyén, a XXXI. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen megtarthassa nagy hagyományokkal bíró előadását. A tusványosi beszéd több évtizede kiemelt jelentőségű alkalom, a kormányfő talán legszemélyesebb nyilvános megszólalása. A tapasztalatok alapján itt lehet a legközelebb kerülni a világról kikristályosított víziójához, Magyarország jövőjéről és stratégiai céljairól alkotott gondolatrendszeréhez.

Tusványos ezért a nemzeti érzelműek számára a számvetés és a jövőbetekintés kiemelt eseménye, míg a baloldal általában szkepticizmussal vegyes szarkazmussal tekint az elnöki beszédre. Sőt, az utóbbi években a gondolatmenet kiragadott elemeiből igyekszik nemzetközi sajtóbotrányt keleszteni, ahogy ez az elhíresült illiberális állam tézise esetén is történt. Hasonló hullámokat az idei előadás is vetett, azonban ezek a politikai haszonszerzés olcsó eszközei, nem érdemes alámerülni az erről szóló, görcsösen kikényszeríteni vágyott diskurzusba.

Sokkal inkább érdemes a beszédben felépített nemzetközi helyzetképre és célrendszerre fókuszálni, ami előre jelezheti Orbán Viktor kormányfői tevékenységét a következő években. Ahogy a miniszterelnök meg is fogalmazta, a helyzetértékelés különösen kritikus időkben történik, hiszen három válságtényező is meghatározza mindennapjainkat. Ilyen az évek óta hol felizzó, hol mérsékelhető pandémia, a szomszédunkban zajló háború, és – talán meglepőnek hathatott – a világot újra megosztó, „új hidegháborút” elidéző globális erők. Emellett haladunk egy beláthatatlan intenzitású gazdasági válság viharzónájába, amelynek hazai következményeit már érzékelni lehet.

A miniszterelnök által felvázolt helyzetkép legfélelmetesebb eleme a Nyugat új szintre lépő hanyatlása: a demográfiai és szellemi süllyedés, a lapunk által is sokszor bemutatott identitásválság mellett a pénzügyi hatalomvesztés, az energetikai erőforrások elvesztése, illetve elvesztegetése zajlik. Ebben a lassan kimerülő civilizációs térben feladatunk Magyarországot szélvédetté tenni, a világáramlatokkal szembeni szilárd szigetet képezni. Világáramlat a migrációs nyomás, a nyugatról importált genderdiskurzus, de a hagyományos energiaforrások betiltására irányuló lobbi is.

A számvetésből meglátásom szerint három kulcsgondolatot vezetett le a miniszterelnök, amiket érdemes külön kiemelni, hiszen jól leképezik a magyar államvezetés stratégiai irányait a közeljövőben:

1) A nemzeti önrendelkezéshez egy tiszteletet mutatni képes Unió szükséges.

„Mi csak azt kérjük, hogy ők ne akarják ránk kényszeríteni azt a sorsot, amit mi nem sorsnak, hanem végzetnek látunk egy nemzet számára” – fogalmazott a miniszterelnök. A poszt-nyugati társadalmak migrációs politikáját, avagy helyesebben: önfeladását ne kényszerítsék hazánkra, ne vitassák el a más kultúrkörök és civilizációs struktúrák nyomásával szembeni kritikai álláspontot lehetőségét. (Itt idézte is a kormányfő Jean Raspail reveláció erejű regényét, a Szentek táborát, amiről mi is megemlékeztünk e hasábokon.) Hasonlóképp őrizhessük meg Magyarország családpolitikai önállóságát, azt a szabadságot, hogy a kikényszerített genderideológiai csatározásokon kívül állhassunk.

Ide tartozik az a szándék is, hogy a nyugati önsorsrontás, vagyis a túlélést meghatározó kérdések helyett a partikuláris ideológiai témakörökben zajló látszatküzdelmek maradjanak meg a Nyugat sajátjának. Magyarország a szobordöntögetés, a kulturális kincsek átírása, egy polkorrekt újbeszél kialakítása helyett a létkérdésekre koncentrál.

2) Természetes szövetségeseink a visegrádi négyek, a térség állami között történelmi alapú érdek- és értékközösség áll fenn.

Ahogy Orbán Viktor elmondta: „...a visegrádi négyeknek az utóbbi időben a nagy jelentőségét az adta, hogy ezekben a kérdésekben egységesen tudtunk felvonulni. Az a helyzet, hogy a poszt-nyugatiak nem véletlenül tettek meg mindent, hogy szétbontsák a visegrádi négyet.”

Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Csehország évtizedek óta a regionális és nemzeti érdekeket képviselő, különutas politikát folytat az Unión belül. Az együttműködés kritikus ponthoz érkezett, ugyanis az új cseh és a szlovák kormány elsősorban Brüsszelnek kíván megfelelni, míg a lengyelekkel való tradicionális barátságunkat, stratégiai partnerségünket épp az orosz-ukrán háború kezdi ki. Pedig a kül- és gazdaságpolitikai összehangolódásra most nagyobb szükség van, mint valaha, ugyanis a recesszió küszöbén állunk, miközben fokozódik Brüsszel energiapolitikai nyomása.

3) A szomszédunkban zajló háborút nem az Unió fogja eldönteni, azonban a tárgyalóasztalhoz segítheti a harcoló feleket.

„Új stratégiára van szükség, amelynek a középpontjában, a célkeresztjében nem a háború megnyerése, hanem a béketárgyalás és egy jó békeajánlat megfogalmazása kellene, hogy szerepeljen. Azt kell mondanom, hogy az Európai Uniónak nem az a dolga most, hogy képes beszéddel éljek, hogy az oroszok vagy az ukránok oldalára álljon, hanem hogy Oroszország és Ukrajna közé álljon” – szögezte le a miniszterelnök.

Vagyis a gazdasági válságot súlyosbító ukrajnai háború a Nyugat jelenlegi katonai potenciáljával nem nyerhető meg, és ekképpen a feladat is más. Az amerikai és orosz tárgyalások vezethetnek csak eredményhez, a béke ígéretéhez, ami azonban háborús eszkalációval, közvetlen beavatkozással nem érhető el. Közös európai gazdasági és biztonsági érdek a kereskedelmi stabilitás helyreállítása, illetve Ukrajna demokratikus berendezkedésének elősegítése.

Orbán Viktor e kulcsgondolatai arra mutatnak rá, hogy Magyarország túlélését a karakteresen megfogalmazott és képviselt önrendelkezési igény biztosíthatja csak: legyen szó a háborúról vagy az energiapolitikáról, a családtámogatásról vagy éppen a migrációról. Várhatóan e törekvés konfliktusterhes időszakot eredményez hazánknak, de a cél világos: a destruktív világáramlatokkal szembeni hatékony védekezés. Ehhez pedig minden nap számít 2030-ig, a jelenleg reális jövőtervezés korszakhatáráig.

