Keresztény stációk Szolnok fejlődésében

Folyamatosan figyeljük a közéleti eseményeket, ezeket taggyűléseinken és az online térben is megvitatjuk, képviselvén a kereszténydemokrata eszmeiséget – fogalmaz a városi KDNP-elnök, Rehó János.

2022. július 26. 08:43

Rehó János, a KDNP szolnoki elnöke – rehojanos.com

Az újonnan átadott Atlétikai központ megépült és ne feledjük, hogy Szolnok kiváló a vízi sportágakban is. A Holt-Tisza ad otthont a vízisporttelepnek, mely a magyar válogatott kedvenc bázisa – írja Rehó János, a Kereszténydemokrata Néppárt szolnoki, városi szervezetének elnöke. Őt kérdezte a Gondola.

– Elnök úr, a KDNP mit tud tenni azért, hogy Szolnokon futballóvoda jöjjön létre, amelyben a fiúk már 4 évesen barátkoznak a labdával és a megmérkőzéssel, a lányok pedig a kézilabdához szereznek ügyességet?

– A kormány támogatja a magyarországi sportéletet és ebbe beletartozik az utánpótlás-nevelés kérdése is. Szolnokon is van futballoktatás, és ezen belül kiemelten foglalkoznak az óvodásokkal is. Jelenleg is több százzal. Érdemes átgondolni, és megbeszélni, hogy szükséges-e futballóvodát alapítani?! Természetesen a Szolnoki MÁV Utánpótlás FC a régiónkban a legnagyobb és nagyon sok tehetség kerül(t) ki.

facebook

Éppen a minap jelent meg erről egy cikk is. https://www.szoljon.hu/helyi-sport/2022/07/magas-szintig-jutottak-szolnoki-nevelesu-futballistak

Személyes örömem, hogy ezeknek a tehetségeknek hosszú időn keresztül én is voltam nevelő-edzőjük.

– A Tisza-parti város bensőséges helye a Jézus Szíve Plébánia, a Szent József-templom. És még számos keresztény épített érték, és az ezekhez tartozó emberi közösségek. Mindezekkel együtt Önök hogyan tevékenykednek azért, hogy fiataljaink közel kerüljenek a kereszténydemokrata értékrendhez?

– A kereszténydemokrata értékrendet folyamatosan képviseljük mind a hívő életünkben, a rendszeres imaélettel, templomba járással, búcsúkon való részvételekkel, gyülekezeti-felekezeti életünkben s nem titkoljuk soha KDNP-s kötődésünket.

A népi hagyományt is élteti az elnök – kdnp.hu

Folyamatosan figyeljük a közéleti eseményeket, ezeket taggyűléseinken és az online térben is megvitatjuk, képviselvén a kereszténydemokrata eszmeiséget. Protestáns Műhely létrehozását, protestáns testvéreink aktívabb bevonását is tervezzük, előadások es műhelymunka megszervezésével. Fiataloknak nyári tábort kívánunk majd szervezni, és van elképzelésünk egy régi hagyomány újraélesztésére, a régi Ady Endre (Xavéri Szent Ferenc) úton található kápolnához búcsút és felvonulást szervezni. Igyekszünk azon dolgozni, hogy minél több fiatalt bevonjunk közösségünkbe, megismertessük velük a kereszténydemokrata gondolkodásmód alapjait, közös beszélgetésekkel, összejövetelekkel és jelenléttel igyekszünk ezt megtenni, főleg most a legfontosabb, mert ezekben a nehéz időkben az egyház szabadságát olyan támadások érik, amilyeneket utoljára a náci és a kommunista korszakban láthattunk.

– „Nem a munka, hanem a jól elrendelt munka, szóval az ész a nemzeti gazdaság talpköve" – írta Széchenyi István a Hitelben. Szolnok hogyan tartja elevenen a katolikus lángelme emlékezetét?

– Bizonyára érdemes azon dolgozni, hogy gróf Széchenyi István emléke még jobban ott éljen a szolnoki emberek tudatában, nagy szerencse, hogy Szolnokon a legnagyobb lakótelepet, szinte önálló városrészünket a Legnagyobb Magyarról nevezték el, van Szolnokon Széchenyi István Gimnázium, általános iskola, de még egy gyógyszertár, parkerdő is működik. A névadó gróf tiszteletére 1991-ben állítottak szobrot a gimnázium aulájában a Széchényi Emlékév alkalmából. A gimnázium névadójának bronz mellszobra Györfi Sándor karcagi szobrászművész alkotása (1991).

A gimnázium tanulói és tanárai minden év szeptember 21-én emlékeznek meg névadójukról, gróf Széchenyi István születésének évfordulóján.

Ilyenkor nemcsak koszorút helyeznek el a talapzaton, hanem színpadi jeleneteket, ún. „stációkat” jelenítenek meg a legnagyobb magyar életéből.

Tiszteljük „szentjeinket" és mindig megemlékezést tartunk. Hadd emeljem ki az egyetlen ismert magyar stigmatizáltat, a szolnoki Galgóczy Erzsébetet (1905-62), akit csodatévő ereje messze földön ismertté tett, mellette március 24-én felavattuk Pogány Gábor Benő szobrászművész Himfy Ferenc egykori plébánost ábrázoló alkotását a szolnoki Eötvös téren (Szent József templom mellett).

A Szent József-templom Szolnokon – miserend.hu

A szobrot Máthé György szolnoki esperes-plébános áldotta meg. És nem utolsósorban Boldog Sándor István vértanú, szalézi szerzetes szobrát avattuk fel 2014 szeptember 1-jén, Szolnokon, a Szentháromság téren, a városnapi rendezvénysorozat és a születésének századik évfordulóját ünneplő emlékév részeként.

Szolnokon, ahol nagyon sokat dolgozott a szocialista rendszer, hogy mindent kiirtson, ami valláshoz köthető, nem egyszerű dolog ez manapság. Ezért is külön öröm, hogy van katolikus óvodánk (görög katolikus is), általános iskolánk (görög katolikus is), és híres gimnáziumunk is. Szolnok városa adós a kereszténységnek. Folyamatosan tesszük, amit tennünk kell.

Személyes mottóm Márton Áron püspöktől származik: Erőnk a lelkesedés, és ez mindenható!

Molnár Pál

gondola