Szembemegy az érdekeivel az Európai Unió

– A szűkös globális kínálat miatt Oroszország képes más országoknak értékesíteni energiahordozóit, így a szankciók nem érik el céljukat, azaz nem kényszerítik az oroszokat a háború lezárására – magyarázta. – Azáltal, hogy az Európai Unió mindent alárendel az orosz szállítások mielőbbi megszüntetésének, könnyedén újabb függőségi helyzetbe sodorhatja magát, ezúttal az Egyesült Államoknak – ismertette.

A szakértő szerint a szankciós politika alternatívája a diverzifikáció. Ebben az esetben a cél nem egy szállító (Oroszország) megbüntetése, hanem új helyettesítő beszerzési csatornák kiépítése. A közösségnek tehát minél több országnak lehetővé kell tennie, hogy energiahordozóit eljuttathassa az európai piacra. Hortay Olivér szerint a diverzifikáció több okból is előnyösebb a szankciós politikánál.

– Nem akadályozza az energiaigények kielégítését, így nem okoz ellátási nehézségeket és megélhetési válságot. Versenyt teremt a beszállítók között, ami lenyomja az árakat és javítja az Európai Unió versenyképességét. Az oroszoknak való kiszolgáltatottság csökkentése mellett megakadályozza, hogy Európa másik függőségbe sodródjon – tette hozzá.

Hortay Olivér korábban arra is felhívta a figyelmet – amelyről lapunk is beszámolt –, hogy a megújuló energia felhasználása önmagában nem jelent megoldást, mert ez is nagyon könnyen kiszolgáltatottsághoz vezethet.

– Egy elektromos autó előállításához például nyolcszor annyi ritkaföldfém kell, mint egy hagyományos gépjárműhöz, és ugyanez igaz a hidrogénalapú megoldásokra is. Az európai fémgyártók szövetsége úgy becsüli, hogy az unió új törekvései a közösség ritkaföldfém-igényét a jelenlegi 26-szorosára, a lítiumigényét 35-szörösére, nikkeligényét pedig több mint kétszeresére emeli. Ezeket a nyersanyagokat jelenleg Kínából, Afrikából és Oroszországból importáljuk. Az előrejelzések szerint a következő években globális kínálathiányra kell készülni belőlük – nyilatkozta.

Az üzletágvezető elmondta azt is, hogy a napelemek több mint kilencven százalékát szintén Kína állítja elő, így a zöldtechnológiákra való áttéréssel az unió egyik függőségét – rendkívül drágán – egy másik függőségre cseréli le, feltéve, ha lesz hozzá elég alapanyaga.

Ursula von der Leyen: Csak a 15 százalékos gázmegtakarítással lehet megvédeni a magyar állampolgárokat

Az Bizottság elnöke szerint rossz a magyar kormány energiapolitikája.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke interjút adott a Portfoliónak. Az interjúban kifejtette, hogy a kedden elfogadott Brüsszeli gázmegtakarítási rendelet „döntő lépés ahhoz, hogy szembenézzünk azzal a putyini fenyegetéssel, hogy a gázszállítások teljesen leállhatnak”. Az interjúban szó esett továbbá arról is, hogy a magyar kormány energiahordozókra tervezett exporttilalma helyett inkább a tagállamok közötti szolidaritás az igazi megoldás, mert az európai léptékű válság „európai léptékű választ érdemel. Ez az egyetlen módja annak, hogy megvédjük a magyar állampolgárokat”.

Magyarán, még mindig ragaszkodik von der Leyen ahhoz a tervhez, hogyha valakinek több gáza van, mert észszerűen fogyaszt, akkor annak a gázát elveheti a többi uniós ország.

A rezsicsökkentés kapcsán kifejtette, hogy meg kell találni a megfelelő egyensúlyt az alacsony jövedelmű fogyasztók és a kiszolgáltatott vállalkozások célzott támogatása között, amelyeknek nincs mozgásterük, ugyanakkor a magas árból adódó jelzés látható általános keresletcsökkenéshez vezet. A kereslet csökkentésére irányuló intézkedésekkel pedig erős jelzést küldenek a piacoknak is.

Ennek máris nyugtató hatással kell lennie az árakra, szerinte.

Az ipar kapcsán beszámolt arról, hogy iránymutatást adtak a tagállamoknak arra vonatkozóan, hogy a 15 százalékos célt az iparban, hogyan tudják elérni úgy, hogy biztosítani tudják a társadalom és az értékláncok zavartalan működését.

