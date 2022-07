Orbán Viktor: Magyarország és Ausztria számíthat egymásra

A következő években is számíthatunk Ausztriára és fordítva is így áll a helyzet - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Bécsben, miután megbeszélést folytatott Karl Nehammer osztrák kancellárral és közös sajtótájékoztatót tartottak.

2022. július 28. 15:53

Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Karl Nehammer osztrák kancellár közös sajtótájékoztatója Bécsben 2022. július 28-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A kormányfő kifejtette: "amikor könnyű idők járnak, akkor a barátság is könnyű, amikor nehéz idők járnak, akkor meg nehezebb". Most nehéz idők járnak, és kérdés, hogy a speciális történelmi barátság a két nemzet között segít-e a háború, a migráció, az energia és a gazdasági együttműködés kérdésében. A tárgyalások után megállapítható, hogy "a következő években is számíthatunk Ausztriára", és fordítva is így áll a helyzet.

Közölte: az atomenergia ügyében nem látja annak az esélyét, hogy közös álláspontra jussanak, mert "nekünk nincsenek olyan folyóink és lehetőségeink, mint az osztrák barátainknak, ezért a magyar energiarendszerből nem tudjuk nélkülözni az atomenergiát". Ez a vita fenn fog maradni, de igyekeznek együttműködni és egymásnak kölcsönös biztonsági garanciákat adni - tette hozzá.

Elmondta: a háborút ebben a formában nem lehet megnyerni, módosítani kell a stratégián, különben nem lesz béke. Márpedig ha nem lesz béke, "semmilyen problémát nem tudunk megoldani, nem lesz energiánk és bele fog tolódni az egész Európai Unió egy háborús gazdasági helyzetbe" - vélte. Hozzátette: amikor Brüsszelben kihirdetik az energia-vészhelyzetet, amikor korlátozni kell bizonyos javakhoz való hozzáférést, az a háborús gazdaság első jele.

Úgy látja, ha nem tesznek valamit a béke érdekében, bele fognak sodródni egy háborús gazdasági helyzetbe, ami sokkal rosszabb lesz annál, mint amit most elképzelünk. Nem világos, hogyha a háború folytatódik, hogyan kerüljük el a recessziót és a recesszió munkanélküliséget is hoz magával - közölte.

Azt mondta, 2000 osztrák cég működik Magyarországon, ezzel a második legnagyobb beruházási közösséget alkotják Magyarországon és az osztrák befektetők nélkül a magyar gazdaság nem működne olyan színvonalon, mint most.

Orbán Viktor szerint "a helyzetünk különbözik Ausztriától", hiszen a bevándorlás és a migráció mértéke és az ezáltal okozott problémák "az önök országában egészen más nagyságrendűek, mint Magyarországon". Magyarország mindig megvédi a határait, és ezzel akadályát jelenti annak, hogy bármifajta illegális migráció érkezzen Ausztriába - mondta. Hozzáfűzte: Ausztriának is az az érdeke, hogy Magyarország megvédje a déli határait, "mi az önök várkapitányai vagyunk a szerb-magyar határon".

Magyarország fantasztikus eredményeket ért el a rasszizmus és az antiszemitizmus elleni küzdelemben, és "ebben a mi kormányunk különösen is élen járt" - mondta a miniszterelnök.

Közölte: a legfontosabb szellemi természetű kérdésekben, antiszemitizmus és rasszizmus kérdésében teljes egyetértésben vannak Karl Nehammerrel; "amit az osztrák kancellár gondol, azt gondolom én is".

Kiemelte: zéró tolerancia van Magyarországon, jogilag is üldözendők az ilyen cselekmények, és a politikai közbeszédben sem lehetségesek, ezért "kértem a kancellár urat, hogyha bármi érzékeny történelmi vagy intellektuális szellemi természetű kérdés kerül elő, és kétségek vannak, akkor mindig egy kulturális koncepció szerint értelmezze a Magyarországról jövő híreket".

Hangsúlyozta: "Magyarországon biológiai alapú megközelítése semmilyen politikai kérdésnek nem lehetséges; ami lehetséges, az a kulturális alapú megközelítés".

Kijelentette: "én vagyok talán az egyetlen nyíltan bevándorlásellenes politikus az egész Európai Unióban, tehát én nem ravaszkodok, meg utalok, meg kerülgetem a forró kását, hanem nagyon világos direkt álláspontom van, és magamat ezért egy migrációs bevándorlásellenes politikusnak is definiálom, és azt szeretném, hogyha Magyarország nem válna bevándorlóországgá, és nem szeretném, hogyha a migráció megerősödne Magyarországon". Ennek az álláspontnak nem biológiai alapjai vannak, "ez nem faji kérdés a mi számunkra, ez kulturális kérdés, egész egyszerűen civilizációnkat úgy akarjuk fenntartani, ahogy az most van" - fogalmazott.

Megjegyezte: "az, hogy néha félreérthetően fogalmazom, az előfordul".

Kérdésre Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az EU alapszerződése világosan kimondja, hogy az energiamixet minden ország a saját nemzeti hatáskörében állapítja meg, és ha "Brüsszelből beleszólnak", az függetlenül Brüsszel jó vagy rossz szándékától, "a magyar fülnek mindig negatív lesz". "De nincs mit tennünk", mert az európai egység is fontos, és sokszor előfordul, hogy Magyarország valamivel nem ért egyet, de az európai egységet olyan értéknek tekinti, hogy tudomásul veszi a számára kedvezőtlen döntéseket - mondta. Hozzáfűzte: itt is ez a helyzet.

A miniszterelnök közölte: Magyarország minden szankciós kérdésben dűlőre tudott jutni eddig az EU-val, de most egy falhoz értek, a gázembargóhoz, és azt javasolja az uniónak, hogy "ne ütközzünk neki ennek a falnak", és ebben nincs egyedül.

Megjegyezte: a Kirill pátriárka ügyében bejelentett magyar akadálynak az az oka, hogy egy nagyobb összefüggésben, az európai civilizáció jövőjét nézve "az ortodoxiára szükségünk lesz".

Nehammer: Magyarország fontos geostratégiai partner

Magyarország Ausztria számára fontos geostratégiai partner, ha a biztonság kérdéséről van szó - fogalmazott Karl Nehammer osztrák kancellár csütörtökön Bécsben, ahol Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel találkozott.

Karl Nehammer úgy fogalmazott: Ausztria és Magyarország közt van egy mélyreható barátság, amely a történelmi kapcsolatok alapján fejlődött ki.

A kancellár tájékoztatása szerint 80 ezer ukrán háborús menekültet fogadtak be Ausztriába, de emellett országuk is érintett az "irreguláris migráció" komoly hulláma által. Már idén 31 ezer menekültkérelmet adtak be főként afgán, szír, iráni, bangladesi, pakisztáni és indiai emberek - jelezte.

Ezek azok a kihívások, amelyekkel az energiaválság, az infláció, a drágulások és a pandémia mellett meg kell küzdeni, ehhez pedig együttműködésre és barátságra van szükség - mondta Karl Nehammer.

A kancellár bejelentette, hogy a magyar miniszterelnök javaslatára Ausztria, Magyarország és Szerbia közös konferenciát rendez az "irreguláris migrációról".

Az együttműködés részeként már most is közös járőrözést folytatnak az osztrák és a magyar rendőrök a két ország határán, valamint több mint ötven osztrák rendőr támogatja a magyar határvédelmet a szerb határon.

Karl Nehammer kitért arra, hogy 1400 osztrák vállalat tevékenykedik Magyarországon, ezzel Ausztria a harmadik legnagyobb beruházó, az osztrák export pedig 24 százalékkal emelkedett 6,1 milliárd euróra. Ausztria számára nemcsak a barátság, hanem a két ország közti jó gazdasági kapcsolatok melletti kiállás is fontos - mutatott rá.

Megjegyezte: a barátság azt is jelenti, hogy őszinteségre van szükség egymás közt, ami megvan. Kiemelte: az atomenergia biztonsági szempontból Ausztria számára mindig is problémát jelentett, valamint arról is szólt, hogy Ausztriában a rasszizmus vagy az antiszemitizmus mindenféle relativizációját a legélesebben elutasítják. Ausztria e tekintetben történelme alapján is különleges felelősséggel bír - tette hozzá.

Újságírói kérdésre kiemelte: Ausztria Magyarországhoz hasonlóan nagymértékben függ az orosz gáztól és stratégiai érdek, hogy minél inkább függetlenedjenek. A stratégiai tározók jelenleg 52 százalékon állnak - mondta.

Közölte: 20 terrawattóra mértékben képeznek stratégiai gáztartalékot, ami azért jelentős mennyiség, mert egy olyan energiaintenzív hónapban, mint január, 10-11 terrawattóra az osztrák fogyasztás.

A kancellár hangsúlyozta: Ausztria természetes adottságai miatt a villamosenergiát 75 százalékban nem fosszilis energiahordozókból állítják elő. Az osztrák álláspont az energia kérdésében differenciáltabb, mint a magyar - jelezte, hozzáfűzve, hogy az energiahatékonyság és a takarékosság az alapvetően jó alapokat jelentenek.

Karl Nehammer abban azonban osztotta a magyar miniszterelnök véleményét, hogy az EU bizottsága részéről sok a bejelentés, de kevés a megvalósítás.

Példaként hozta azt, hogy a közös energiabeszerzési platformból nem érezni semmit.

A háború mindig rossz eszköze a politikának és elszántan fel kell lépni ellene - szögezte le a kancellár. Kifejtette: az oroszok elleni szankciók nem olyan gyorsan hatnak, mint remélték, mivel az orosz hadsereg és a föderáció mérete, lehetőségei miatt olyan ellenállóképességgel rendelkezik, amely még tart. Karl Nehammer szerint a szankciók hatást is fognak mutatni, de ehhez idő kell.

A kancellár kijelentette: az osztrák álláspont világos, a gázembargó nem lehetséges. Ugyanis Ausztria és a német ipar is nagy mértékben függ az orosz gáztól, ha pedig itt problémák merülnek fel, az tömeges munkanélküliséghez vezethet.

Karl Nehammer fontosnak nevezte az Ukrajna melletti kiállást - és ebben a magyar fél részéről sem tapasztalt eltérést -, hogy nem fogadható el az, ha egy inváziós haderő egy független országot megtámad.

Úgy fogalmazott: kifejezetten támogatja a magyar miniszterelnököt abban, hogy az EU bizottsága és a tagállamok az ortodox egyház befolyásának jelentőségét a térségben - de főleg a Nyugat-Balkánon - vegyék komolyan.

MTI