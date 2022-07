A magyar kormány kész megállapodni az EU-val

A magyar kormányon nem fog múlni az Európai Unióval történő megállapodás a helyreállítási és ellenállóképességi alapról (RRF) - közölte a területfejlesztési miniszter pénteken újságírókkal.

Utoljára frissítve: 2022. július 29. 14:08

2022. július 29. 13:56

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter (j) és Ágostházy Szabolcs, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára a helyreállítási és ellenállóképességi alapról tartott sajtóbeszélgetésen a Miniszterelnöki Hivatal Akadémia utcai székházában 2022. július 29-én. Július 31-ig az összes operatív programot elküldik az uniónak, a bizottságnak öt hónapja lesz, hogy értékelje azokat. MTI/Máthé Zoltán

A magyar kormányon nem fog múlni az Európai Unióval történő megállapodás a helyreállítási és ellenállóképességi alapról (RRF) - közölte a területfejlesztési miniszter pénteken újságírókkal.

Navracsics Tibor azt mondta, a magyar kormány megállapodásra készül, mindent megtesz annak érdekében és nem rajta fog múlni, ha elmarad a megállapodás.



Jelezte, nyitottak minden javaslatra és nem tartotta kizártnak, hogy lesznek még adott esetben jogszabály-módosítások.



Elmondta azt is, az Európai Bizottság (EB) részéről nem találkoztak olyan kéréssel, hogy Magyarország csatlakozzon az európai uniós ügyészséghez; a miniszter ezt a felvetést nem tartotta eleve elutasítandó dolognak, nyitottan állnak ehhez a kérdéshez is.



Navracsics Tibor a megállapodást a bizottság akaratától tette függővé. Megjegyezte, a bizottsággal történő tárgyalások során sok esetben "mozog az elvárásrendszer".



A miniszter 98,8 százalékra becsülte a megállapodás valószínűségét.



Kitért arra is, hogy várhatóan még idén dönteni kell arról, Magyarország igénybe veszi-e az RFF hitel részét.



Navracsics Tibor szakpolitikai szempontokból a hitelfelvétel mellett érvelt, mert szerinte a magyar helyreállítási terv jó, az versenyképesebbé teszi Magyarországot. A hitelfelvétel kondíciói is jobbak, mint a piaci feltételek - mutatott rá.



Szólt arról is, hogy a magyar kormánynak augusztus 22-ig kell válaszolnia az EB-nek a jogállamisággal kapcsolatos aggályokra.



Elmondta, az EB saját nyilvántartása szerint Magyarország közel sem tartozik a legkorruptabb uniós tagállamok közé.



Ha Magyarországgal szemben ezen a téren lépéseket várnak - folytatta -, akkor Magyarország is joggal várhatja el, hogy a rosszabb helyzetben lévő államoktól is lépéseket várjon el az unió.



Kijelentette, a kormány is azt szeretné, ha ezek a jelenségek minél kevésbé fordulnának elő, ezekről is tárgyalnak és ha van jó megoldás, elfogadják.



Emlékeztetett arra, Magyarország vállalta, hogy 15 százalékra csökkenti az egyajánlatos közbeszerzések arányát.



Navracsics Tibor beszámolt arról is, hogy július 31-ig az összes operatív programot beküldik az uniónak, és a bizottságnak öt hónapja lesz, hogy értékelje azokat. Bízik benne - mondta - , hogy időközben alá tudják írni a partnerségi megállapodást, amely lehetővé teszi, hogy az elfogadott operatív programok alapján az EU folyósítsa a pénzt.



Közölte, az a céljuk, hogy 2030-ra Magyarország az EU öt legélhetőbb tagállama közé tartozzon.



Elmondta, hogy az operatív programokért felelős Elisa Ferreira uniós biztos szerint is felgyorsultak a tárgyalások Magyarországgal az utóbbi hetekben, azok jó ütemben haladnak. A miniszter azt mondta, bízik abban, hogy nem lesz semmi akadálya a partnerségi megállapodás aláírásának és az operatív programok pozitív elbírálásának.



Arra a kérdésre, befolyásolja-e a tárgyalásokat Orbán Viktor hétvégi, Tusnádfürdőn elmondott beszéde, Navracsics Tibor közölte, nem találkozott még annak konkrét jelével, hogy ennek következménye lenne.



A beszéddel kapcsolatos személyes véleményét firtató kérdésre a politikus azt mondta, az teljesen mindegy, mit gondol azért van itt, hogy az uniós forrásokról tárgyaljon és a területfejlesztést irányítsa.

MTI