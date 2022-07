Magyar Nagydíj: biztosított a verseny jövője

Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint hosszú távon is biztosított a Forma-1-es Magyar Nagydíj jövője, ugyanakkor a szerződéshosszabbításhoz biztosan szükség lesz a mogyoródi pálya felújítására.

Utoljára frissítve: 2022. július 29. 14:33

2022. július 29. 14:14

George Russel, a Mercedes brit versenyzője (j2) és David Coulthard korábbi forma-1-es pilóta (b2) a Forma-1-es Magyar Nagydíj első szabadedzése előtt a mogyoródi Hungaroringen 2022. július 29-én. MTI/Balogh Zoltán

Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint hosszú távon is biztosított a Forma-1-es Magyar Nagydíj jövője, ugyanakkor a szerződéshosszabbításhoz biztosan szükség lesz a mogyoródi pálya felújítására.

A sportvezető a Hungaroringen a közmédiának azt mondta, mivel ez már a 37. futam, megszokták a nagy érdeklődést még úgy is, hogy az elmúlt két évben a koronavírus-járvány miatt nem tudtak teljes kapacitással működni.



"Már most, pénteken hatalmas az érdeklődés, nyolcvan százalékos kihasználtsággal számolunk, és szerintem a hétvégén nézőcsúcsot is dönthetünk" - fogalmazott Gyulay.



Az elnök szerint nagy kihívást jelentett visszaállni a telt házas szervezésre, és bár a cégnek csak 25 állandó alkalmazottja van, a hétvégén mintegy 3500-an vigyáznak a biztonságra, és felelnek a Magyar Nagydíj zökkenőmentes lebonyolításáért.



A verseny jövőjével kapcsolatban elmondta, a pályának 2027-ig van szerződése a jogtulajdonossal, de már péntek reggel is zajlottak a tárgyalások a kontraktus 2032-ig való meghosszabbításáról.



"Különleges helyzetben van a Magyar Nagydíj, mert kevés olyan pálya van a világon, amely hosszú távú szerződéssel rendelkezik, és van is szándék meghosszabbítani azt. Nagy az érdeklődés a Forma-1 körül a fiatalok körében is, a jogtulajdonsok magabiztosak, de az is biztos, hogy a szerződésbe ezúttal bekerülnek olyan pontok, amiben vállalnunk kell a pálya átépítését" - utalt Gyulay a mogyoródi ring régóta esedékes felújítására.



Kiemelte, a futam 2027-ig "nincs veszélyben", de ha az infrastruktúra korszerűsítésére nem kerül sor, akkor egy esetleges meglévő szerződés ellenére sem fogják tudni megtartani a Forma-1-es versenyt.



"Remélem, az ország helyzete ellenére záros határidőn belül vállalni tudjuk az infrastruktúra megújítását. Amennyiben megkapjuk a szükséges garanciákat, ősszel aláírásra kerülhet az új szerződés" - fogalmazott az elnök, aki bízik abban, hogy a tavalyihoz hasonlóan az idei futam sem szokványos, hanem izgalmas és változatos lesz.

George Russel, a Mercedes brit versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíj első szabadedzése előtt a mogyoródi Hungaroringen 2022. július 29-én. MTI/Czeglédi Zsolt

Pezsgő élet a mogyoródi paddockban

Már péntek délelőtt is nagy volt a nyüzsgés a Hungaroring paddockjában, a Forma-1-es Magyar Nagydíjon.

A mogyoródi pálya három év kihagyás után látja vendégül újra teljes kapacitással a mezőnyt: két évvel ezelőtt a koronavírus-járvány miatt teljesen zárt kapus volt, míg tavaly - ugyancsak a pandémia okán - csökkentett kapacitással működött a paddock, amely idén újra megtelt élettel.



A 9.30-kor a Forma-3-asok - köztük Tóth László - szabadedzésével induló hivatalos program kezdetén a paddockban jobbára még csak az újságírók, fotósok és a legelvakultabb rajongók voltak jelen, de másfél órával később már a csapatok háza táján is egyre nagyobb volt a készülődés.



A pilóták közül a ferraris Carlos Sainz Jr. és a McLarennel versenyző Daniel Ricciardo már korán, az első szabadedzés előtt közel három órával megérkezett a ringre, de például a red bullos Sergio Pérez csak kevesebb mint másfél órával a gyakorlás startja előtt "futott be".



A versenyzők - vérmérsékletüktől függően - állták a rajongók fénykép- és aláírásigényeit: Ricciardo és Sainz például szinte mindenkinél lelassított egy fotóra, ezzel szemben George Russell-lel (Mercedes) szinte lehetetlen volt közös képet készíteni. A paddockban páran meg is jegyezték, a 24 éves brit pilóta az elmúlt években, amikor még a Williams alkalmazottja volt, készségesebb volt a rajongókkal.



A legnagyobb médiaérdeklődésben az élversenyzők - a Red Bull, a Ferrari és a Mercedes pilótái - mellett Sebastian Vettelnek (Aston Martin) volt része: a négyszeres világbajnok német versenyző csütörtökön jelentette be, hogy a szezon végén befejezi pályafutását.



A paddockban többek között feltűnt Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) elnöke és a háromszoros világbajnok skót Sir Jackie Stewart is.



Hungaroring - Forma-1 Magyar Nagydíj (2022. július 29-31.)

MTI