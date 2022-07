Üzemanyag – félrecsúszhat az ársapka

Ellátási problémák lehetnek, ha nem tudjuk elősegíteni, hogy import üzemanyag érkezzen be Magyarországra - mondta a Mol elnök-vezérigazgatója, miután Rogán Antallal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterrel és Gulyás Gergellyel, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel tárgyalt pénteken.

2022. július 29. 18:32

Hernádi Zsolt – hirtv

Ellátási problémák lehetnek, ha nem tudjuk elősegíteni, hogy import üzemanyag érkezzen be Magyarországra - mondta a Mol elnök-vezérigazgatója, miután Rogán Antallal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterrel és Gulyás Gergellyel, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel tárgyalt pénteken.

Hernádi Zsolt a Budapesten tartott doorstep sajtótájékoztatón kiemelte, ha az ársapka továbbra is változatlan formában fennmarad, akkor nem fog beérkezni az országba import üzemanyag.



Mindez azért fontos, mert a százhalombattai finomító normál körülmények között sem tudja kielégíteni a belföldi dízel-fogyasztást. A finomítót azonban a tervezett karbantartás miatt hétfőn le kell állítani, ez a lépés nem halasztható tovább.



Hernádi Zsolt elmondta, hogy a kormány tudomásul vette ezt a tájékoztatást.



Közölte: arra kérte a kormányt, hogy minél előbb döntsön. Véleménye szerint olyan lépéseket kell minél hamarabb meghozni, hogy szűküljön az ársapkával kedvezményezettek köre olyan mértékbe, hogy a kereskedőknek újra megérje Magyarországra dízelt behozni.



Hernádi Zsolt a százhalombattai finomító hétfői leállításáról megjegyezte, ez egy tervezett lépés. Áprilisban lett volna a leállás, de az üzemanyagfogyasztás olyan mértékben megnőtt abban az időben - a kormány árintézkedései és néhány ezzel kapcsolatos visszaélés miatt -, hogy a leállást augusztusra halasztották.



A Mol elnök-vezérigazgatója felhívta a figyelmet az ország környezetében kialakult rendkívüli helyzetre is. Kifejtette: háború van az egyik Magyarországgal szomszédos országban, amely mindent megtesz azért, hogy bárhonnan tudjon alapvetően dízelt, de bármilyen kőolaj származékot vásárolni. Május közepe óta nem működik Ausztriában a schwechati finomító, ahol egy tervszerű leállásnak a visszaindítása nem sikerült; a finomító visszaállása az OMV hivatalos tájékoztatása szerint ősz előtt nem várható. Ráadásul a múlt héten is történt egy nem várt esemény: Csehország két finomítója közül az egyik leállt.



Mindezek mellett arra is kitért, hogy a szankciós lépések következtében Európában fokozatosan próbálják meg az orosz dízelt kiváltani, kiszorítani és máshonnan behozni üzemanyagokat, ezek a lépések azonban logisztikailag komoly problémák elé állítják az olajvállalatokat.

MTI