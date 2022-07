Magánautóknál marad az üzemanyagár-kedvezmény

Csak a magántulajdonú gépjárművek, mezőgazdasági erőgépek, traktorok, valamint a taxik kaphatják a 480 forintos garantált áron az üzemanyagot, a Mol javaslatára, a kormány döntése értelmében - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter szombaton, Budapesten.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (j) és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda Garibaldi utcai sajtótermében 2022. július 7-én. MTI/Illyés Tibor

Gulyás Gergely a Kormányinfón közölte, az ellenőrzés "könnyű és gyors", mert a forgalmi engedélyen vonalkód található és leolvasható. Ezeket az adatokat a Mol jogosult tárolni és az ellenőrzés érdekében köteles az adóhivatalnak továbbítani - részletezte.

Elmondta, a rendelet még szombaton megjelenik.

Ismertetése szerint ahogy eddig is, ezentúl is piaci áron tölthetők a 7,5 tonnát meghaladó, magyar rendszámú gépjárművek, továbbá a külföldi rendszámú járművek, de ide tartozik a kannás üzemanyagtöltés is; ezentúl piaci áron tankolhatnak - a személytaxi-szolgáltatást nyújtó gépjárművek kivételével - a nem természetes személy által fenntartott gépjárművek.

A miniszter a döntést azzal indokolta, hogy karbantartás miatt pénteken le kellett állítani a százhalombattai kőolajfinomítót, amely fedezi a magyarországi szükségletek száz százalékát. Hozzátette: az üzemanyagellátást így most importból és a stratégiai készletek negyedének felszabadításából biztosítják.

Az egyes ágazatokban jelentkező munkaerő-hiányt firtató kérdésre Gulyás Gergely úgy reagált: most hétezerrel több orvos van, mint 2010-ben volt, bizonyos területeken lehet hiány, de ez nem általános. Kitért az orvosoknál bevezetett jelentős béremelésre, és azt mondta, biztosítani lehet az orvosutánpótlást, a vonatkozó keretszámokat is felemelték.

A tanároknál fel kell oldani a nyugdíjkorlátot, ez a megoldás - jelentette ki a miniszter.

Gulyás Gergely azt is mondta, hogy az üzemanyagárstop miatt indult kötelezettségszegési eljárásra két hónapjuk van válaszolni, és fognak is. Jogi vitáról van szó, amelyet korrekt érvekkel szeretnének lefolytatni - mondta.

Kitért arra, hogy a rögzített áron belül és időben felépül az atlétikai stadion, nincs olyan csúszás, amely nehezítené a jövő évi budapesti világbajnokság megrendezését.

Elmondta, hogy pénteken a Mol elnök-vezérigazgatója tájékoztatta a kormányt a finomító karbantartásáról, amelyet már egyszer elhalasztottak és tovább nem halasztható. Megjegyezte, a Mol Százhalombattán finomítja az orosz kőolajat.

Értékelése szerint a háború és az arra adott szankciós válaszok lehetetlen helyzetet teremtettek az energiaellátás területén Európában, az egekbe szökött a kőolaj és a földgáz ára.

A háború és a szankciók miatt ma senki nem tudja garantálni, hogy a kőolajszállítás folyamatos lesz ősszel és télen, ezért a stratégiai készlet felszabadítása nem lehetséges, csak annyit tudnak felszabadítani, amelynek pótlására "reális esély" van a következő fél- háromnegyed évben - magyarázta.

Gulyás Gergely kifejtette, a stratégiai készletek negyedének feloldása - a Molnál lévő készletekkel együtt - csak a hazai igények egy részének kielégítésére elég, a többit importból kell fedezni.

Kitért arra, hogy az import ára a háborúk és szankciók miatt rendkívül magas, és feldolgozott gázolajat decembertől nem lehet Oroszországból behozni, mivel azt Brüsszel megtiltotta.

Úgy összegzett, hogy a megmaradó készletek csak a lakossági fogyasztásra elegendőek.

A miniszter hozzátette: a Magyar Ásványolaj Szövetség július 27-én arról tájékoztatta a kormányt, hogy az import részben a hatósági ár, részben a szankciók miatt jelentős mértékben visszaesett. A schwechati finomító elhúzódó üzemzavara szintén nehezíti a beszerzést, továbbá a tartós aszály következtében a Duna drámaian alacsony vízszintje visszafogja az uszályos üzemanyagbehozatalt is - mondta.

Hozzátette: százhalombattai finomító leállásának időtartama nem becsülhető meg, mert az újraindítás nem automatikus, annak során lehetnek hibák, mint a schwechati finomító esetében, de a Mol folyamatosan tájékoztatja a kormányt a karbantartás állásáról.

Gulyás Gergely elmondta azt is, hogy augusztusban 155 kilotonna, azaz 184 millió liter dízelolajat szabadítanak fel. A felszabadított készlet a stratégiai gázolajkészlet 38 százaléka, a gázolaj előállítására alkalmas kőolaj- és dízelkészletnek pedig együttesen a 24 százaléka.

Ha az Európai Unió energia-veszélyhelyzetet hirdet, az nyílt beismerése lesz annak, hogy Európa háborús gazdaságra áll át - mondta a miniszter. Hozzátette: mindez szószegés lenne azon politikusok részéről, akik korábban azt állították, hogy a háborúnak nem lesz hatása Európára. Emellett komoly nehézséget is jelentene a háztartások és az európai gazdaság számára, utóbbit recesszióba is lökheti.

Kijelentette ugyanakkor: Magyarország, bár nem szavazta meg, kénytelen lesz betartani a 15 százalékos gázfelhasználási csökkentést és képes is lesz erre.

Szólt arról is, hogy minden rövid vagy hosszú távon megvalósítható eszközt meg kell vizsgálni a gáz kiváltására, "a gáztól valóban menekülni érdemes". Gulyás Gergely ezt azzal indokolta, hogy a 200 dollár feletti gázár egész Európában hátrányt okoz a globális versenyben, és továbbra sincs jele az ukrajnai háború gyors lezárásának.

Szólt arról, hogy az energia-veszélyhelyzeti operatív törzs dolgozik a lehetőségeken, a lignittermelés növelésén és a Mátrai Erőmű leállított blokkjainak újraindításán. A barnakőszén-bányászatot is újraindítaná a kormány, és elrendelte, hogy tűzifát csak engedéllyel lehet kivinni az országból, emellett az erdőgazdaságokat a kitermelés növelésére utasították.

Gulyás Gergely beszámolt az aszály-veszélyhelyzettel foglalkozó operatív törzs létrejöttéről is, amely már javaslatokat is tett a kormánynak, sőt döntéseket is hozott. Közölte: ezeken az utolsó simításokat végzik, tájékoztatást róluk Nagy István agrárminiszter ad majd vasárnap.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda Garibaldi utcai sajtótermében 2022. július 7-én. MTI/Illyés Tibor

Gulyás Gergely kérdésre válaszolva az uniós tárgyalásokról elmondta: szinte napi rendszerességgel tárgyalnak és remélik, hogy eredményesek lesznek, ezt illetően optimista. Komoly szakmai viták nincsenek, az Európai Bizottság igyekszik olyan megállapodást elérni, amelyet politikailag is képviselni tud, és van, amiben gyorsan meg tudnak egyezni, de vannak még tisztázandó részletkérdések - magyarázta.

Közölte: elfogadták, hogy az uniós költségvetési ciklus végére a pedagógusbéreket a diplomás átlagbér 80 százalékára kell emelni. Jó lenne, ha a baloldal és európai parlamenti képviselői nem tennének meg mindent azért, hogy ne lehessen megemelni a pedagógusbéreket - fogalmazott.

Kitért arra is, hogy az MVM-nek pontos adatai vannak, tudják, mennyien vannak az energia-átlagfogyasztás felett, ez a mérőhelyek negyedét érinti. Súlyozott átlagról van szó, azaz ahol nincs fogyasztás vagy csak nagyon alacsony, az nincs benne az átlagszámításban - mondta. Hozzátette: nem igaz, hogy Európában Magyarországon a legmagasabb a gáz ára.

Közölte: azon dolgoznak, hogy az EU gázhasználatot csökkentő terve ne jelentsen semmit a magyar háztartásoknak, és bár nem kötelező szabályról van szó, tartanak tőle, hogy életbe lép majd. Alapvetően minden ország maga határozza meg az energiamixét - jegyezte meg.

Azt mondta: vizsgálják, hogy a közintézményekben kiváltható-e a gázfűtés, leginkább fatüzeléssel, mert arra a leggyorsabb átállni.

Arról is beszélt, hogy a kisebb iskoláknál van lehetőség a fatüzelésre átállásra kazánnal, és felmérik, hogyan lehet segíteni kazánvásárlással.

Azoknak a többgenerációs családoknak, amelyek egy házban laknak, egy mérőórával, a miniszter azt javasolta, hogy alakítsák át társasházzá az ingatlant.

Kiemelte: a kormány szeretné, ha nem kellene újabb stratégiai készleteket felszabadítani, de nem tudják, meddig tart a százhalombattai finomító karbantartása. Ha a finomító nem indul újra, akkor kénytelenek lesznek újabb készleteket megnyitni - fűzte hozzá.

Elmondta: az olajfinomító karbantartása egy hónapot vehet igénybe, a folyamatról tájékoztatnak majd.

Hangsúlyozta: az árstopokkal kapcsolatban óvatosan kell fogalmazni háborús időszakban, de a kormány célja, hogy minél hosszabb ideig fenntartsa őket.

Megjegyezte: az üzemanyagárnál a jármű üzembentartójának személye számít, a kormányzati autók piaci áron tankolnak.

Azt mondta: szombat délben már hatályba léptek az új árszabályok.

Gulyás Gergely kitért rá: a taxisoknak marad a kedvezményes tankolás, mert 60 százalékos lenne az árnövekedés, ha nem így lenne.

A miniszter üdvözölte az EBESZ jelentését, amelynek lényegi megállapítása - mondta -, hogy színvonalasan bonyolították le az országgyűlési választást, amely szabad, demokratikus és tisztességes volt.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy Gyurcsány Ferenc 2001 óta folyamatosan készül valamire, 2001-2004 között a hatalom megragadására, utána az ország tönkretételére, lemondása után pedig újra a hatalom megszerzésére. A miniszter közölte, ő óvná az országot attól, hogy Gyurcsány Ferencre bármit rábízzanak.

Megjegyezte: Hegedüs Zsuzsa lemondását elfogadták.

A miniszter kiemelte: az Országgyűlés elfogadta a katatörvényt, nem tervezik a korrekcióját.

Arról is beszélt, hogy jelenleg mintegy 2000 fogvatartott embercsempészet miatt van börtönben Magyarországon, 88 százalékuk külföldi állampolgár és 97 százalékuk férfi. A börtönkapacitások elegendők, de a helyzet nagy terhet jelent az országnak, ezért a kiutasítást részesítik előnyben - magyarázta.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő közölte: 860 ezren érkeztek az ukrajnai háborús helyzet elől menekülve Magyarországra, menedékes kérelmet 27 ezren adtak be, és több mint 23 ezer esetben született elismerő döntés.

Gulyás Gergely megjegyezte: nincs napirenden Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kijevi látogatása.

A miniszterelnök tusványosi beszédéről elmondta: évek óta ismert a kormányfő és a kormány álláspontja a migráció kérdésében, így a beszéd a kulturális különbségekről szólt.

Közölte: tömeges leépítés sem a Miniszterelnökségen, sem más tárcáknál nem volt.

A déli határon pattanásig feszült helyzetről és arról, hogy várható-e az unió segítsége a schengeni határok védelméhez, azt mondta: a migrációs válság kitörése óta 1,6 milliárd eurót költöttek határvédelemre és ennek 2 százalékát térítette meg az unió.

A határvadász egységekhez zajlik a toborzás, az érdeklődők száma meghaladta a hatezret. Megerősítette: a belügyi tárca azt vállalta szeptemberre 2200 emberből álló határvadászegységet tud létrehozni, és ezt bővítik majd később 4 ezerre.

Felidézte, hogy Orbán Viktor kormányfőnek az osztrák kancellárral folytatott megbeszélésén is kiemelt helyen szerepelt a külső határvédelem. Jelezte: a déli határ megvédéséhez az osztrákok is ajánlottak segítséget, valamint a következő hetekben szerb elnöki és magyar, osztrák kormányfői találkozót tartanak.

Problémaként említette ugyanakkor, hogy a Szlovéniában közelmúltban hatalomra került baloldali kormány azonnal a kerítés lebontásába kezdett.

Mi jól állunk - összegzett a miniszter, megjegyezve: Európa szerinte nem áll jól és nem készült fel arra a migrációs nyomásra, amely akár nagyobb is lehet, mint a 2015-ös volt.

Arra a kérdésre, hogy a kormány tervez-e további segítségnyújtást a családoknál a rezsicsökkentés területén, Gulyás Gergely emlékeztetett: a gázfogyasztásnál a háromgyermekes családok további 600 köbmétert kapnak kedvezményesen, ami minden további gyerek után 300 köbméterrel nő. A gázzal muszáj spórolni - fogalmazott, és azt kérte, ha van rá lehetőség, aki tud, keressen alternatív megoldásokat a rezsicsökkentett határ felett.

Kitért arra is, mivel drága a nyersanyag és az energia, az a legfontosabb, hogy ne legyen hiány. A gáztározók töltöttsége pillanatnyilag 50 százalékos, ami 3 milliárd köbméter gáz tárolását jelenti. Ez két hónapig - csak lakossági fogyasztásra vetítve négy hónapig - elegendő - fejtette ki Gulyás Gergely, aki egy másik kérdésre közölte: a dízelnél állnak rosszabbul, de benzin sincs korlátlanul.

Ha a tárolókat fel tudják tölteni, akkor a fűtési szezon, azaz április végéig van elegendő gáz a lakosság számára. Erre az évre a költségvetési hiány tartható a mostani árak mellett, és azon vannak, hogy jövőre is a lehető legtöbb forrást tegyék a rezsivédelmi alapba - közölte.

Vannak esetek, amikor azonnali hatályba lépés kell, ez tipikusan ilyen - mondta a miniszter arra, hogy fél órát határoztak meg az új benzinár-szabályozás bevezetésére. Arról, hogy az árak tovább drágulhatnak majd, azt mondta: az állam az inflációt csökkenti, ahol tudja, és ahol el kell engedni ezt az eszközt, ott ezt teszi.

További felvetésre közölte: jelenleg 2,68 eurócent a gáz ára Magyarországon, míg Svédországban 23,78, Hollandiában 23,19 eurócent. Egy német átlagos fogyasztású család 4,4 millió forintot fizet, míg nálunk évente 200 ezer forintot. Nem érzi, hogy szégyenkezni kellene - fogalmazott.

Arra, hogy mi változott a gáz terén, azt mondta: nincs orosz olcsó gáz, ez változott. Az új orosz gázszerződés kedvezőbb, mint a korábbi, de hogy ezt miként kell számolni, arról a magyar kormány nem nyilatkozott korábban sem - tette hozzá.

További felvetésre beszámolt arról is, hogy a tűzifaellátás biztosított, és jelentősen növelik a kapacitásokat. Az állami erdőgazdaságok ennek 50-55 százalékát adják, és utasítást kaptak, augusztusban is folytassák a kitermelést, annak érdekében, hogy ne csak a szociális tűzifaprogramban legyen elegendő, hanem az, aki be akar szerezni tűzifát, megtehesse - mondta, egyúttal jelezve: szociális tűzifaprogram ugyanúgy lesz, ahogy tavaly, tavalyelőtt.

Arról, hogy a benzináraknál miért kivételek a taxisok, azt mondta, nekik a benzin és a dízel a kizárólagos munkaeszközük, ha nem sorolják őket a kivételek közé, akkor már másnap 60 százalékos drágulás lett volna az áraikban.

A miniszter arra a kérdésre, hogy jelentősen nőtt a rendszerhasználati díj, azt mondta: az MVM annak megfelelően számolja ki, mennyi a valós költsége a rendszer fenntartásának. Abban ő nem biztos, hogy ez olyan jelentősen nőtt volna - jegyezte meg.

Az augusztus 20-ai programokról hétfőn ad a kormány részletes tájékoztatást - jelezte. A politikai vitáról azt mondta, tavaly is volt, akkor is indult petíció, hogy ne legyen tűzijáték, akkor valamivel többen írták alá, mint most. Amióta szerveznek tűzijátékot, van egy rendje a beszerzésnek, a rakétákat április-májusban beszerzik, ez idén is így történt. Nem lesz olcsóbb, ha nem lövik fel őket, sőt a tárolás miatt drágább lenne - közölte.

A felvételi rendszer átalakításáról elmondta: sokat gondolkodott a kormány, hogy akár teljes szabadságot kapjanak az egyetemek. Ez azonban túl nagy változás lenne és egy lépésben nem tehető meg. A változások nyomán 100 pontról dönthetnek majd teljesen szabadon, és minden egyetem különböző kritériumokat határozhat meg. A nyelvvizsga-kötelezettségről elmondta: személy szerint hosszú ideje volt azon a véleményen, hogy a generális előírásnak nincs értelme.

Példaként hozta, hogy óvónőhiány van, és miközben egyetemi végzettséget igényel ez a munkakör, teljesen felesleges a nyelvvizsga-előírás. Más az elvárás a nemzetközi kapcsolatok szakon és más az óvónőknél - fogalmazott.

Mateusz Morawieczki lengyel kormányfő nyilatkozatáról, amely szerint Magyarország és Lengyelország az ukrán háború ügyében eltérő utakon jár, azt mondta: az álláspontjuk egyezik abban, hogy elítélik az orosz agressziót, azt, hogy egy független állam szuverenitását egy másik állami katonai erővel megsérti.

Szolidárisak vagyunk az Ukrajnából érkezőkkel, ugyanakkor arról vita van, hogy a fegyverszállítással meghosszabbítják a háborút vagy lehetőséget adnak Ukrajnának területi integritása helyreállítására. Ebben nem értenek egyet a lengyelekkel - mondta. Arra, hogy Ukrajnának le kellene mondani területekről, úgy reagált: nem akarnak az ukránok helyett a saját ügyükben nyilatkozni. Ugyanakkor, ha a háború állására valaki ránéz, kár illúziókat kergetni. Amit számos nyugati politikus mond, hogy Ukrajnának kell megnyernie a háborút, erkölcsileg igaz lehet, de erre nincs reális esély - összegzett.

További felvetésre közölte: minden olyan beruházás, ahol a közbeszerzés eredményesen zárult, az építkezésre vonatkozó szerződést már megkötötték és a munkaterületet is átadták, folytatódik. A többi projektet leállították, nagyon kevés egyedi kivétel lehet, ezekről szeptemberben lehet döntés.

Karácsony Gergely főpolgármester nyugdíjasoknak ígért, de be nem tartott rezsitámogatásáról azt mondta: nem tudják, mi az oka, hogy ez eddig nem sikerül. Bíznak benne - folytatta a miniszter -, hogy sikerülni fog és megkapják azt a 20 ezer forintos támogatást, amelyre ígéretet tett.

