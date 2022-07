Dolgozik a holland politikatudós

„Oroszország megszállja a szomszédodat, de Orbán szerint a NATO legnagyobb baja a bevándorlás” – írja közösségi oldalán a holland politikatudós.

Rendszeresen kritizálja a magyar kormányt Cas Mudde, a Georgia-i Egyetem kutatója, aki szombaton egymás után két Twitter-bejegyzésben is élesen bírálta Orbán Viktort és ideológiai köreit.

Mudde reagált egyfelől Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter kijelentésére, aki litván kollégájával tartott találkozóját követően azt mondta: a NATO-tagállamok közti szolidaritást kifejezetten fontos most, amikor a migrációs nyomás mindkét országot terheli. Mudde ezt úgy kommentálta: Oroszország megszállja a szomszédodat, de Orbán szerint a NATO legnagyobb baja a bevándorlás.”

Hasonlóan élesen fogalmazott azzal kapcsolatban is, hogy Gladden Pappin és Patrick Deneen amerikai politikatudósok meglátogatták Orbán Viktort, majd ezt követően a közpénzmilliárdokkal bőkezűen megajándékozott Mathias Corvinus Collegium (MCC) fesztiváljára mentek előadni. A szélsőjobbhoz idomuló szakértők világáról úgy fogalmazott: Ezek már nem csak hasznos idióták, vagy naiv és parókiális amerikaiak – a szélsőjobb köztünk, politológusok között is itt van. Ez nem újdonság – csak az, hogy most már eltökéltebbek és anyagilag tolják őket.”

Cas Mudde politológus egy nap alatt kétszer is beleállt a magyar miniszterelnökbe