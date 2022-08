Orbán amerikai meghívása nagyon zavarja az ellenzéket

Tudatosan magyarázták félre a baloldali médiumok és politikusok Orbán Viktor tusványosi beszédét – jelentette ki a Magyar Hírlapnak nyilatkozva Kiszelly Zoltán politológus, aki arról is beszélt, hogy Gyurcsány Ferenc miért is aktivizálta magát látványosan az elmúlt héten.

2022. augusztus 1. 08:42

A kormány ellenfelei mindig keresik a fogást Orbán Viktoron, ezért forgatták ki a szavait – fogalmazott Kiszelly Zoltán, a Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója. A miniszterelnök nem először beszél arról, hogy Magyarország maradjon Magyarország, és nem csak nálunk, hanem a térségben élő népek sem fogadják el, hogy a kultúrájukat számukra idegen kultúrák szorítsák háttérbe azzal, hogy tartósan ideköltöznek teljesen eltérő, nem európai kultúrájú emberek. Ezt az első pillanatban is így értette, és a korábbi migrációkritikus kijelentésekhez, gondolkodáshoz is így illeszkedett a bedésznek ez a nagy vihart kavart része. Az elemző szerint a balliberális sajtó számára a beszéd kiforgatására az adott apropót, hogy a miniszterelnök augusztus elején megy a CPAC-re, a világ legnagyobb és legbefolyásosabb konzervatív rendezvényére, ahol augusztus 4-én a texasi Dallasban megnyitóbeszédet mond.

„Talán a szavainak a kiforgatásával, botránnyá emelésével akarták megakadályozni az ő fellépését a rendezvényen, és abban bíztak, hogy az amerikai szervezők emiatt visszavonják a meghívást” – folytatta a gondolatmenetet Kiszelly Zoltán, akinek a megállapítását erősíti az a hír, amely szerint a Washington Post az elmúlt napokban azon háborgott, hogy a tusványosi beszéd ellenére Orbán műsoron marad a CPAC-en. Az elemző úgy látja, hogy a miniszterelnök a bécsi sajtótájékoztatón mondott pontosításával egyértelművé tette, hogy a különböző, nem európai kultúrákra gondolt, ahogy Huntington a jelenleg is zajló küzdelmekről fogalmazott A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása című művében.

Az amerikai belpolitikai küzdelem miatt indított támadást azonban Orbán Viktor a bécsi tisztázással leszerelte. A beszéd gondolatainak a kiforgatása ugyanakkor azt a célt is szolgálta, hogy a folyamatosan lemaradásban lévő, az események után kullogó baloldal a közbeszéd irányítását megpróbálja átvenni. Gyurcsány Ferenc mindennek a „Készülünk!” kifejezéssel adott nyomatékot.

– Erre azért is szüksége van Gyurcsány Ferencnek, mert már nem egy tizenöt százalékos párt vezetője, hanem a legfrisseb felmérések szerint öt-hatszázaléknyi támogatottsága van – szögezte le a Századvég igazgatója. – A választási vereség óta nemcsak a DK, hanem a teljes baloldal támogatottsága nagyot csökkent. Ők azzal számolnak, hogy ősszel, a háborús infláció és a háború miatt elszabadult energiaárak egy elégedettlenségi hullámhoz vezetnek. Ennek, a reményeik szerint bekövetkező eseményeknek az élére szeretnének állni. Azt azonban már a kataváltozások ürügyén szervezett tüntetések során is láthattuk, hogy még az elégedetlenek sem kérnek a baloldali pártokból, kifejezetten elhatárolódtak a tiltakozásokon megjelenő baloldali politikusoktól. Kiszelly Zoltán hangsúlyozta, hogy Gyurcsányék abban következetesek, hogy mindig magukat és a DK-t igyekeznek a baloldal vezetőjévé tenni, a készülődés hangsúlyozásával aktivitást akarnak mutatni. – Ezzel egyébként a Jobbik-árvák begyűjtésére is kísérletet tesznek, akik Jakab Péter leváltása miatt csalódottak – folytatta a gondolatmenetet az elemző. – Azt tudjuk, hogy a Jobbik és a DK szavazói állnak legközelebb egymáshoz, így Gyurcsány Ferenc lehetőséget lát a megcsappant táborának a bővítésére, amelyre nagy szüksége van ahhoz, hogy továbbra is a baloldal legnagyobb pártja tudjon maradni. Ennek érdekében pedig országjárást, petíciót és tiltakozásokat akarnak szervezni.

Kiszelly Zoltán úgy látja, hogy a Momentum is ébredezik, ami azt mutatja, hogy a baloldalon egy DK–Momentum-cicaharc zajlik.

– A Mi Hazánk Mozgalom, amely legjobban profitál a jelenlegi helyzetből, mert nem baloldali, de ellenzéki párt – folytatta a politológus. – Egyes mérések szerint a DK-nál is erősebbek, azaz nem csupán a baloldali szervezetek között van verseny, hanem a legerősebb ellenzéki párt titulusáért is. Az viszont egyértelműen látszik, hogy a tüntetgetők nem kérnek az influencerpolitikusokból, így pedig a bukott baloldalnak nehéz lesz megszólítania az elégedetlenkedőket.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szombaton jelentette be, hogy változik a benzinárstop alá tartozók köre, és lényegében tegnap óta csak a magántulajdonosok vehetik igénybe.

– A változások okát is részletesen elmagyarázta a miniszter, hiszen ha két hónapra leáll a Mol százhalombattai olajfinomítója, akkor nyílvánvalóan kevesebb üzemanyag áll rendelkezésre, és emiatt kellett szűkíteni a hatósági áras kört – tette hozzá az elemző. – A lakosság ellátásának biztosítása érdekében kellett szűkíteni a kedvezményesen vásárlók körét, a cégek pedig érthetően könnyebben kigazdálkodják a magasabb üzemanyagárakat, mint a lakosság.

