Kormányzati segítséget kapnak a gazdák az aszály miatt

Újabb segítséget nyújt a kormány az aszály miatt nehéz helyzetbe került gazdáknak. Szeptembertől hitelmoratóriumot rendelnek el a mezőgazdasági vállalatok hiteleire, takarmánytámogatást és rendkívüli vízhasználatot is lehet igényelni. Emellett az aszálykárok kifizetését is felgyorsítják – hangzott el az M1 Híradóban.

2022. augusztus 1. 10:35

Hónapok óta történelmi szárazság pusztít Magyarországon: a búza negyede odaveszett, a kukoricatermés pedig szinte megsemmisült az országban. Ráadásul legeltetni sem tudják az állatokat, mert mindenhol kiégtek a legelők. „Itt vannak ezek a nagy talpak, ezek ugye megemelik a talajt alul, egy 40-50 centi mélységben minimum” – az egyik legfontosabb mezőgazdasági munkaeszközt, a talajlazítót és annak működését mutatja Gyergyák Szabolcs. A zalai gazda szerint ezzel lehet a legjobban védekezni az aszály ellen, hiszen a fellazított földben elraktározódik a víz, amit a növény a forróságban hasznosítani tud.

Így aztán Zalában nincsenek is olyan nagy károk, mint például az Alföldön. Igaz, itt esőből is sokkal több volt, mint máshol az országban. Ennek köszönhetően árpából, búzából megfelelőnek mondható az idei termés, és úgy fest, hogy kukoricából is az lesz. Bár a kánikula okozta károk már látszanak a táblákban. „Lehet látni, hogy már a kukoricának az alsó levelén a csőig felégtek, de viszont azt azért elmondhatom, hogy az agyagos területen azért mégis, ahol a lazító is elment, ott jobban tartja a nedvességet a talaj, tehát ott valamivel jobb kilátások várnak bennünk” – mutatja a gazda. Az ország középső részében, ahol így nézz ki a kukorica, még termés sem lesz. Már a kalászosokból is sokkal kevesebbet takarítottak be, mint amennyire korábban számítottak. A gazdák sorra arról számolnak be, hogy a termésük fele, vagy akár annál is több, egyszerűen megsemmisült. Mostanra hozzávetőleg 1 millió hektárnyi területet érint a történelmi aszály.

Becslések szerint a búzánál nagyjából 25 százalékos a kiesés, a kukoricánál pedig, főként az Alföldön és Közép-Magyarországon teljesen oda a termés. „Magyarország élelmiszerrel történő ellátása nincsen veszélyben” – erről pénteken a Kossuth rádióban beszélt a miniszterelnök. Azt mondta, történelmi aszály pusztít, ennek ellenére a mezőgazdaság képes ellátni a lakosságot. Orbán Viktor bejelentette azt is, hogy a kormány segítséget nyújt a bajbajutott gazdáknak. Kifejtette:

„Magyarországon működik egy rendszer, ezt úgy hívják, hogy kárenyhítési alap, ahol be szoktak fizetni a gazdák, és ha baj van, akkor ebből szoktunk a biztosítási logikához hasonló módon kárenyhíteni. Most ez az alap teljesen kimerült. Tehát, ha csak erre az alapra támaszkodhatnának a gazdák, akkor nagyon sokan tönkremennének. Ezt a kormány is tudja. Előterjesztést hallgattunk meg a gazdasági minisztertől, és létre is hoztunk egy munkacsoportot, amelynek az a dolga, hogy intézkedéseket tegyen a gazdák megsegítése érdekében.”

„Az alföldi területeken a gyepek is teljesen kisültek, a gazdálkodók nem tudnak legeltetni és kaszálni” – erről az agrárminiszter számolt be közösségi oldalára feltöltött videójában. Ráadásul az állattenyésztőket az aszály mellett a drasztikusan emelkedő takarmány – és energiaárak is sújtják. Az agrárminiszter bejelentette: az aszály veszélyhelyzeti operatív törzs több intézkedéssel segíti az agráriumból élőket. Ennek részeként a kormány hitelmoratóriumot rendel el 2022 szeptemberétől 2023 év végéig a mezőgazdasági vállalkozások beruházási és forgóeszköz hiteleire.

A gazdák döntenek arról, hogy élnek-e az adott lehetőséggel. Szintén döntöttünk arról, hogy a bajba jutott állattartók számára 3 milliárd forint összegű takarmányszállítási támogatási keretet biztosítunk. Emellett a mezőgazdasági területek öntözését kiszolgáló állami öntözőművek megnövekedett energiaköltségének támogatására 1,4 milliárd forint többlettámogatást adunk.

További segítséget jelenthet, hogy a termelők rendkívüli vízhasználati igényükre vonatkozó kérelmeiket újból benyújthatják és az igényeket a hatóság automatikusan engedélyezni fogja. Felgyorsítjuk a biztosítók aszálykárok felmérésére és az aszálykárokra megítélt összegek kifizetésére vonatkozó eljárását. Ennek értelmében a biztosítóknak az aszálykár bejelentésétől számítva 14 nap alatt folyósítaniuk kell a gazdálkodók részére a megítélt összeget – sorolta az öt pontból álló intézkedési terv részleteit az agrárminiszter.

