Hazánk első fővárosa Prokopp Mária új kötetében

A munkánknak valóban nagy lendületet adott, hogy a parlament március 15-re megszavazta Esztergom városa számára a megyei jogú státusz visszaadását 2022. május 1-től. Így már a kötet címlapjára is rákerülhetett, a kötet címében is szerepelhetett, hogy Esztergom megyei jogú város építészeti ÉRTÉKEI a római kortól napjainkig – fogalmaz Prokopp Mária professor emerita.

2022. augusztus 2. 08:45

A Magyar Sion – wikipedia

„A szovjet laktanyák és gyakorlótér helyén megnyílt a Suzuki japán autógyár, amely nagy lendületet adott a város fejlődésének. A kulturális élet területén pezsgést jelentett, hogy a katolikus egyház visszakapta a Papnevelde egykori pompás, akkor már teljesen lakhatatlan épületét, és a helyreállítása során megnyílt a Szent Adalbert Központ és szálloda" – írja az Új kutatások Esztergom megyei jogú város építészeti értékeiről című kötet előszavában a mű szerkesztője, Prokopp Mária művésszettörténész professor emerita. Őt kérdezte a Gondola.

– Professzor asszony, a hazánk első fővárosáról szóló most megjelent 624 oldalas kötetet Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata adta ki. Miért volt fontos a „Megyei" cím elnyerése-visszanyerése után nem sokkal egy hatalmas összefoglalót adni Európa egyik legizgalmasabb történetű városának különleges értékeiről?

– A kötet terve régóta foglalkoztatott, amíg végre, tavaly februárban közzé tettem a felhívásomat Komárom – Esztergom megyei Építész Kamara titkársága segítségével megyei építészek körében, hogy ki-ki válasszon és vállaljon részt Esztergom 1000 éves történetének MA is látható – ismerhető építészeti értékeiből, és mutassa be a jelentőségét. Ugyanezt a felhívást elküldtem az építészettörténettel foglalkozó kollégáimnak és a volt tanítványaimnak is a tervezett kötet felépítésének a vázlatával.

Az adott határidőre, nagy örömömre, több mint 50 – többnyire fiatal – kolléga jelentkezett a választott témával. A tanulmány elkészítésének határideje 2021. október 1. volt, amelynek betartása nem volt könnyű, mert közbejött a Covid-járvány és a levéltárak, könyvtárak csak adott feltételekkel, hosszabb előzetes bejelentkezésekre szolgálták ki a kutatókat, ami igen megnehezítette a vállalt feladat elkészítését. De az év végére együtt volt a kötet nagy része, és megkezdődött a szerkesztés. Ezt a hatalmas munkát lelkesen vállalta Dr. Legeza László, az óbudai Egyetem mérnöktanára, a volt Mikes Kiadó neves szerkesztője, akivel már több közös munkánk volt.

A Suzuki-gyár – esztergom.hu

A munkánknak valóban nagy lendületet adott, hogy a parlament március 15-re megszavazta Esztergom városa számára a megyei jogú státusz visszaadását 2022. május 1-től. Így már a kötet címlapjára is rákerülhetett, a kötet címében is szerepelhetett, hogy Esztergom megyei jogú város építészeti ÉRTÉKEI a római kortól napjainkig.

– A kötet megírására Ön 56 magyar értelmiségit bátorított, közülük az írók 42 tanulmányt és 15 esszét alkottak a kötet számára. Az Ön személye iránti nagyrabecsülés mellett mi adhatott lelkesedést ezeknek az embereknek ahhoz, hogy vallomásokkal átszőtt tudományos értekezést alkossanak arról a városról, amely Taksony vezértől IV. Béláig fővárosa volt a Magyar Nagyfejedelemségnek, majd a Magyar Királyságnak, és mind a mai napig a Magyar Sionként a kereszténységnek szolgál?

A Ferences-templom, ahová Balassát is megidézték – wikimedia

– Engem is nagyon meghatott, és ma is hatalmas örömet jelent számomra, hogy a szerzők, akik többnyire fiatal családos emberek és számos feladatuk van, időt szakítottak az általam kért, és Esztergom jelentőségét a 21. században a homályból ismét felemelni kívánó kötet számára, minden honorárium nélkül, elkészítsék. Mintegy 700 fényképét is grátisz kaptuk meg a kötet számára. Mindez arra utal, hogy ma is van az emberekben, a fiatalokban is, a tudós kollégákban is önzetlen lelkesedés, igazi hazaszeretet!

– A Dr. Legeza László technikai szerkesztő által megformált, tömérdek hallatlanul érdekes képpel megtöltött könyv erőtere a következő években minden bizonnyal túllépi a vármegyét, a Kárpát-medencét betölti. Miért fontos ez a mű a város és a vármegye határán túl: a Lajtától a Berecki-havasokig, a Dunajectől a Tengermellékig elterülő térségben élő magyarjaink számára?

– Dr. Legeza László magas színvonalú – és ugyancsak önkéntes – technikai szerkesztése elmondhatatlanul fontos, ő ugyancsak mélyen átérezte e tanulmányok Esztergom és a vármegye határait messze túllépő jelentőségét. Ismeretlenül is lelkesen kapcsolatba lépett a szerzőkkel, és azok minden igényét kielégítette. A kötet csodálatos formai megjelenése, és az adott fényképek minőségének maximális javítása az ő szakmai tudásának és nagy szívének, hazaszeretetének a bizonysága.

Prokopp Mária.

Számomra nagy öröm volt látni a szerzők és a szerkesztő egymást lelkesítő buzgóságát a kötet minél nagyszerűbb megvalósulása érdekében, amely minden bizonnyal az olvasót is magával fogja ragadni. És a kötet eléri a célját, ami nem kevesebb, mint hogy Esztergom méltó legyen régi nagy híréhez!

Molnár Pál



gondola