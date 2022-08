Földig hajolt a büszke DK-s

Niederzolleruntermüller most csontig benyalt

2022. augusztus 3. 00:28

A Gyurcsány-párt politikusa szerint Bayer Zsolt a magyar kormánypárt „hivatásos ocsmány gyűlöletkeltője”.

A Gyurcsány-párt politikusa, Erzsébetváros polgármestere közösségi-média oldalán üdvözölte a hazánkat már kinevezése előtt is többször bíráló új amerikai nagykövetet, David Pressmat. Bejegyzésében Bayer Zsoltnak is odaszólt a baloldali politikus.

„Nagykövet úr, tisztelettel, nagyrabecsüléssel és szeretettel köszöntjük Önt, mint az Egyesült Államok új magyarországi nagykövetét.

Nagyon remélem, hogy nem éri el az Ön ingerküszöbét a magyar kormánypárt egyik alapítójának és hivatásos ocsmány gyűlöletkeltőjének a megnyilvánulása” – fogalmazott Niedermüller.

Majd hozzátette: „Engedje meg, hogy meghívjam Önt, egy Önnek megfelelő időpontban, Budapest 7. kerületébe, amely a kulturális sokféleségnek, a zsidó kultúrának, a befogadásnak, a nyitottságnak ad otthont. Jöjjön el, kérem, hogy lássa, létezik egy másik Magyarország is, még ha most kisebbségben is vagyunk”.

Pressman nem fog megijedni az ócsárlástól, profi diplomata, tapasztalt szakember, rendkívül felkészült, szuperintelligens zseni, ráadásul az LGBTQ+ közösség tagja (Képaláírás: Népszava)

mandiner.hu