Szövetségben a békéért

🇭🇺🤝🇺🇸Donald Trump volt amerikai elnök az Orbán Viktor miniszterelnökkel való találkozóról:

“Remek időtöltésben volt részem Orbán Viktor barátommal, a magyar miniszterelnökkel. Számos érdekes témát átbeszéltünk - kevés ember tud olyan sokat arról, mi is történik most a világunkban. A nagy áprilisi győzelmét is megünnepeltük.”