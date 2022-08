Gyurcsány-fióka mondaná meg, mennyi az elég

2022. augusztus 3. 15:51

Jaksity György volt tőzsdeelnök, közgazdász beszél a Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány és az Együtt 2014 mozgalom gazdaságpolitikai elképzeléseit bemutató konferencián 2013. február 13-án (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Képtelen átlépni saját árnyékán a baloldal, ezt igazolja a pártalapítást fontolgató Hadházy Ákos is. A botrányhős politikus ugyanis miközben az ellenzéket bírálja, közölte azt is, hogy ha pártalapításra adná a fejét, akkor Jaksity Györgyöt feltétlenül megkeresné. Érdekes megújulás lenne ez annak tükrében, hogy Jaksity egy hamisítatlan Gyurcsány-fióka, aki KISZ-es hátszéllel szédületes karriert futott be a pénzvilágban, posztkommunista szocibrókerként manapság pedig kapitalizmusból, demokráciából, emberségből oktat.

Ezt az ellenzéket én már semmiről nem akarom meggyőzni – fogalmazott meg lesújtó véleményt kollégáiról a Válasz Online-nak adott interjújában Hadházy Ákos. A botrányairól elhíresült, az emberek bizalmából elnyert országgyűlési mandátumát a mai napig át nem vevő politikus nem zárta ki, sőt inkább valószínűsítette, hogy az ellenzék „tragikomikus” állapotára való tekintettel új pártot alapíthat, ebben az esetben pedig Jaksity Györgyöt feltétlenül megkeresné. Ismert: a napokban a balliberális média valóságos messiásváró transzba esett, miután a 444.hu-n hogy, hogy nem „kiszivárgott” Jaksitynak a Corvinus Egyetem diplomaosztóján elmondott beszéde, amelyben durván nekiment a kormánynak. Ebben a jelenlegi politikai berendezkedést kleptokráciának nevezte, szerinte hazánkban a szocialista tervgazdaság és a haveri kapitalizmus sajátos keveréke jött létre. Jaksity olyanokat is mondott, hogy Magyarország beteg demokrácia, hazánk egy kompország maradt, rossz egészségüggyel és rosszul megfizetett pedagógusokkal. De ki is ez az ember, akiben a balliberális média és Hadházy Ákos az ellenzék megújulását véli látni? – egy hamisítatlan Gyurcsány-fióka, aki KISZ-es hátszéllel szédületes karriert futott be a pénzvilágban, posztkommunista szocibrókerként manapság pedig kapitalizmusból, demokráciából, emberségből oktat. Jaksity György felhőtlen gyerekkort tudhat maga mögött, amelynek egy részét Josip Broz Tito Jugoszláviájában töltötte: a család ugyanis idősebb Jaksity György diplomáciai kiküldetése miatt élt öt évig Belgrádban. Apja a jugoszláviai kiküldetés után a kommunista Minisztertanács tagja lett. Az ifjabb Jaksity György szédületes karrierjében jelentős szerepet játszott a KISZ-csúcsvezér Hardy Ilona, így a mindössze 25 éves (!) fiatalember közvetlenül a rendszerváltáskor – amikor milliók veszítették el állásukat és kerültek kilátástalan helyzetbe – a Lupis Brókerház igazgatója lett. A Lupis nem mellesleg állami vállalatokkal kötött szerződést, azonban a rá bízott pénzzel a korabeli beszámolók szerint hazardírozni kezdett, amely hamisításba és csalásba torkollt. A brókerház hárommilliárd forinttal károsította meg befektetőit, így a cég vezetője, Lupis József jogerősen végül hatéves börtönt kapott. Jaksity azonban még időben kiugrott és a Budapesti Értéktőzsde, majd a Concorde cégcsoport egyik alapítója lett. Az időközben férfivá érett közgazdász 2002-en Medgyessy Péter szocialista miniszterelnök tanácsadói között találta magát, később pedig lelkes támogatója volt Gyurcsány Ferenc 2008-as „Új tulajdonosi programjának”, amelyben a privatizáció újraindításának lehetőségét látta. Mindeközben 2004-ben, 2009-ben és 2017-ben is a baloldal lehetséges miniszterelnök-jelöltjeként emlegették, ám ő rendre nemet mondott felkérésre és maradt az üzletnél. Az RTL Klub 2014-es portréjában Jaksity Györgyöt, mint az embert így jellemezte: Bejárta a világot, nincs az a helyzet, vagy sport, amiben ne találná fel magát. Ma már leginkább jótékonykodik, egyre többet ír, már-már közíró lett, tajcsizik, keleti filozófiákkal tölti az idejét, és kicsit lököttnek tartja magát, abban az értelemben, hogy a normálisok nem építenek cégeket, nem szereznek zenét, nem írnak verset. De mindezek nélkül elég unalmas lenne a világ. A fentiek alapján kijelenthető, hogy Jaksity György családi és egyéb pártállami kapcsolati révén egyértelműen a rendszerváltás zűrzavaros időszakának nyertesei közé tartozik, akár csak Gyurcsány Ferenc. Mindezek tükrében meglehetősen álságos és cinikus a Corvinus Egyetem diplomaosztóján elmondott beszédének azon része is, amelyben kijelentette, hogy miközben a kapitalizmust és az emberi fejlődés logikáját követve egyre többre vágyunk, ne felejtsük el Lin-csi apát tanítását, ne sok legyen, hanem elég. Mert a több, az felesleg. Nemcsak szabadnak, igaznak is kell lenni.

MNO