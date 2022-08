Nem számíthatsz győzelemre, ha vereségre készülsz

– Egy olyan ország vezetője vagyok, mely nap mint nap a progresszív liberálisok támadása alatt áll – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor az Amerikai Konzervatív Unió nyári konferenciájának dallasi helyszínén, a CPAC-en. A magyar kormányfő iránymutatást adott a konzervatív szereplőknek arról, hogy miként lehet felvenni a harcott a kommunista és liberális erőkkel szemben, és beszélt hazánk több, egyedülálló intézkedéséről is, mint a családpolitikáról, valamint az illegális migráció kezeléséről.

2022. augusztus 4. 23:24

2022. augusztus 4. 22:30

Orbán Viktor miniszterelnök nyitóbeszédet mond az Amerikai Konzervatív Unió nyári konferenciáján (CPAC) Dallasban 2022. augusztus 4-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

– Fantasztikus itt lenni Texasban, a nagyszerű Amerikai Egyesült Államok magányos csillag államában. Ha nem tévedek, a magányos csillag állam azt jelenti, hogy a függetlenség, a szabadság és a szuverenitás a legkedvesebb érték itt, Amerikának ezen táján – kezdte beszédét Orbán Viktor az Amerikai Konzervatív Unió nyári konferenciájának dallasi helyszínén, a CPAC-en. A miniszterelnök hozzátette: Magyarország Európa magányos csillaga.

– Mi, magyarok a függetlenségért, a szabadságért és a szuverenitásért harcoltunk az elmúlt legalább 500 évben – rögzítette a kormányfő.

– Harcoltunk a kereszténységért a közép- és újkorban. Harcoltunk a kereszténydemokráciáért a huszadik században, és ezt a harcot a mai napig folytatjuk – jelezte Orbán Viktor.

Hazánk nap mint nap támadás alatt áll

– Tizenötmilliós, egy egyedülálló nyelvet beszélő nemzet vagyunk Európa szívében – mutatott rá a miniszterelnök, majd hozzátette, önmagát régi vágású szabadságharcosnak tartja, ő a leghosszabb ideje hivatalban levő miniszterelnök Európában, az egyetlen migrációellenes politikai vezető kontinensünkön, ötgyerekes édesapa és ötunokás nagypapa.

– Egy olyan ország vezetője vagyok, mely nap mint nap a progresszív liberálisok támadása alatt áll – hívta fel a figyelmet a magyar kormányfő.

Orbán Viktor megjegyezte, már látja is a holnapi címsorokat: „Szélsőjobboldali európai rasszista és antiszemita erősember, Putyin trójai lova tartott beszédet a konzervatív konferencián”. Majd komolyra fordítva a szót úgy fogalmazott, zéró toleranciát hirdettünk meg a rasszizmussal és antiszemitizmussal szemben, tehát ezzel vádolni bennünket nem más, mint hírhamisítás, és azok, akik ilyet állítanak, egyszerűen idióták.

A miniszterelnök szerint a progresszív civil szervezetek valószínűleg már írják a „kutatási dolgozataikat”, arról tájékoztatva az amerikaiakat, hogy ő miként tette tönkre a magyar demokráciát 2011-től kezdve minden egyes évben. De miként sikerülhetett tönkretenni valamit, amit egyszer már lerombolt? – tette fel a kérdést a kormányfő.

Össze kell fogni

Orbán Viktor egyértelművé tette, Magyarország tiszteli az Egyesült Államok kormányát. Az éremnek ugyanakkor van egy másik oldala is, melyet nem hagyhat figyelmen kívül. Mint mondta, az Obama-adminisztráció megpróbált arra kényszeríteni bennünket, hogy változtassuk meg Magyarország alaptörvényét, és töröljük ki abból a keresztény és nemzeti értékeket.

– Magyarország azonban sikeresen ellenállt ennek a kísérletnek, azóta viszont nem vagyunk az amerikai demokraták nagy kedvencei – jegyezte meg.

– A progresszív liberálisok nem akarták, hogy itt legyek, mert tudták, hogy mit fogok önöknek mondani. Mert azért vagyok itt, hogy elmondjam önöknek: össze kell fognunk. Mert mi, magyarok tudjuk, hogyan lehet leküzdeni a szabadság ellenségeit a politikai harctéren – húzta alá. Orbán Viktor ennek kapcsán felidézte: a magyarok legyőzték a kommunizmust, melyet a szovjet csapatok és fegyverek kényszerítettek Magyarországra. Ők azonban feltámadtak hamvaikból, összefogtak a liberálisokkal, visszatértek világszerte, és erősebbek, mint valaha – mutatott rá.

– Ha valakinek kétségei lennének afelől, hogy a progresszív liberálisok és a kommunisták ugyanazok, csak kérdezzenek bennünket, magyarokat. Mi mindkettővel harcoltunk már, és elmondhatom önöknek, hogy igenis ugyanazok. Tehát újra le kellett őket győznünk

– hangsúlyozta a miniszterelnök, hozzátéve: a feladásra hajlamos ember sosem nyer, a győztes pedig sosem adja fel. Ez a győzelmeink titka. A kormányfő továbbá kiemelte azt is, hogy az értékeink, úgymint a nemzet, a keresztény gyökerek és a család lehetnek sikeresek a politikai harcmezőn, majd megosztotta azt, hogy ezeket az értékeket miként tették sikeressé és fősodratúvá.

– A sikertörténetünk kulcsa, hogy amikor harcolunk, akkor száz százalékon harcolunk – jelentette ki a kormányfő. Szerinte az ember vagy mindent belead és nyer, vagy a biztonságot választja és veszít. Ezért – mint mondta – az első és legfontosabb, hogy bíznunk kell zsidó-keresztény tanításainkban, amelyek segítenek eldönteni, hogy mely cselekedetek helyesek és melyek helytelenek.

A keresztény értékek mindig megvédenek bennünket

A miniszterelnök szavai szerint ezért elég bátraknak kell lennünk ahhoz, hogy akár a legérzékenyebb kérdésekkel is foglalkozzunk, úgymint a migráció, a gender és a civilizációk összecsapása. Szerinte egy keresztény politikus sosem lehet rasszista, a keresztény értékek mindig megvédenek bennünket attól, hogy túl messzire menjünk. Tudjuk azt is, hogy életünk végén eljön az a pillanat, amikor cselekedeteink felett ítéletet mondanak. Ezért nem tehetünk meg bármit, amit akarunk, vannak korlátaink.

Orbán Viktor úgy folytatta, a helyzet az, hogy a mai progresszívak újra megpróbálják leválasztani a nyugati civilizációt keresztény gyökereiről. Egy olyan határt lépnek át, melyet sosem lenne szabad átlépni – jegyezte meg.

Szerinte, ha leválasztják a nyugati civilizációt zsidó-keresztény örökségéről, akkor a legrosszabb dolgok történhetnek meg a történelemben.

Mint mondta, őszintének kell lennünk, a legújabb kori történelem során a leggonoszabb dolgok olyan emberek nevéhez fűződnek, akik gyűlölték a kereszténységet. Nem szabad félni attól, hogy kimondjuk ellenségeink nevét, mert ők sem lesznek irgalmasak. Soros György nevét említette, akit az egyik leggazdagabb és legtehetségesebb magyarnak nevezett a kormányfő. Majd az ellenfelének nevezte, aki nem hisz semmiben, amit mi képviselünk.

– És egy egész hadsereg áll a szolgálatában: pénz, civil szervezetek, egyetemek, kutatóintézetek és a brüsszeli bürokrácia fele – sorolta. Ezt a hadsereget arra használja, hogy akaratát rákényszerítse ellenfeleire, mint például ránk, magyarokra.

A miniszterelnök rámutatott, Soros György azt gondolja, hogy a mindannyiunk számára kedves értékek vezettek a huszadik századi borzalmakhoz, de ennek pont az ellenkezője igaz. – Az értékeink mentenek meg bennünket attól, hogy újra elkövessük a történelem hibáit – hangsúlyozta.

A nácizmus és kommunizmus borzalmai azért történhettek meg, mert a kontinentális Európa néhány állama feladta keresztény értékeit.

Orbán Viktor elmondta, a mai progresszívak ugyanezt tervezik megtenni. Azt akarják, hogy feladjuk nyugati értékeinket és létrehozzunk egy új világot, egy posztnyugati világot. A győzelemhez nem elég a harc, azt is tudni kell, hogyan kell harcolni: a saját játékszabályaid szerint kell játszani! – nyomatékosította a magyar kormányfő.

A magyarok nem akarnak migrációt

A miniszterelnök véleménye szerint ahhoz, hogy az ember győzzön, a legfontosabb, hogy a saját szabályaink szerint kell játszani. – Az egyetlen dolog, amit mi, magyarok meg tudunk önöknek mutatni, az az, hogy miként lehet visszaverni a támadást a saját szabályaink szerint – fogalmazott a kormányfő, majd néhány példával mutatta be, hogy miként lehetnek országaink sikeresek. Orbán Viktor elsőként a migrációról beszélt, emlékeztetve, hogy hazánk volt az első Európában, amely nemet mondott az illegális migrációra.

– Mi Magyarországon úgy döntöttünk, hogy kikérjük az emberek véleményét arról, hogy akarnak-e illegális migrációt vagy sem. Népszavazást tartottunk. A magyarok úgy döntöttek, hogy nem akarnak migrációt. Tehát nem akarnak a progresszívak szabályai szerint játszani. Ezért mi ténylegesen megépítettük azt a bizonyos falat! A határvédelmi rendszer pedig működik, hiszen sikerült nullára csökkentenünk az illegális migrációt – hangsúlyozta.

A kormányfő ugyanakkor jelezte, hogy a migrációs nyomás most is fokozódik. Szavai szerint emberek milliói még mindig azt gondolják, hogy Európa csak rájuk vár. Ezért a magyar határoknál a katonák minden egyes illegális migránst feltartóztatnak és visszakísérik őket a határ másik oldalára. De nem csak a déli irányból van Magyarország nyomás alatt, hanem az Európai Unió okostojásai is nyomást gyakorolnak az országra. – Azt akarják, hogy adjuk fel a zéró migrációs politikánkat, mert azt is tudják, hogy ez a jövő döntő és végső csatája. De a jövő a legfontosabb dolog, melyet gyermekeinknek és unokáinknak adhatunk, és ezért sosem fogjuk magunkat megadni! – szögezte le.

Magyarország megvédi a családokat

A miniszterelnök ezután a családpolitikáról beszélt, amely elmondása szerint hazánk filozófiájának szívét képezi. A progresszívak szerint a családokat nem kell megvédeni. – Európában azt mondják, a család nem létezik, mert a szeretet az szeretet, a család meg család. Ha az ember nem tudja meghatározni a család fogalmát, akkor a család nem létezik – jelentette ki a miniszterelnök.

Magyarország a családpolitika terén is saját játékszabályai szerint játszott, ugyanis, ha megszűnnek a hagyományos családok, akkor semmi sem mentheti meg a Nyugatot a pusztulástól. Tavaly Magyarországon a GDP több mint hat százalékát költöttük családpolitikára, az összes támogatás a családok rendelkezésére áll már a fogantatás pillanatától – ismertette a miniszterelnök. Az elmúlt tíz évben a házasságkötések száma megkétszereződött, az abortuszok száma pedig felére csökkent Magyarországon. Kezdetnek nem rossz – jegyezte meg a kormányfő.

– Magyarországon nemcsak fizikai falat építettünk a határainkon és pénzügyit családjaink köré, hanem egy jogi falat is felhúztunk, hogy megvédjük gyermekeinket az őket megcélzó genderideológiával szemben – tért át beszéde egy újabb pontjára Orbán Viktor. Mi, magyarok ismerjük és elutasítjuk ezt a régi kommunista trükköt! – folytatta, emlékeztetve, hogy a magyarok egy népszavazás keretében nemet mondtak a szülői beleegyezés nélküli iskolai szexuális felvilágosításra. Hozzátette, Magyarország hosszú történelme során soha korábban nem volt olyan népszavazás, ahol az emberek ilyen óriási többsége mondott nemet valamire.

– A magyar alkotmány védi a családokat és a gyermekeket, az anya nő, az apa férfi, a gyermekeinket pedig hagyják békén! – szögezte le a miniszterelnök. Sikerünk egy másik tényezőjének nevezte, hogy a kormány kompromisszummentesen elkötelezett a jogrend és a biztonság megőrzése mellett.

– Magyarországon a rendvédelmi szervek nem az emberek ellenségei, ők a szabadság őrei. Ezért a jognak nem a bűnözőket kell védenie, hanem az áldozatokat és azokat, akik védelmezik a törvényeinket. A rendőrségnek tiszteletet kell élveznie – nyomatékosította.

A birodalom mindig visszavág

Orbán Viktor a hazai adózási rendszerről is beszélt, kiemelve, hogy a kormány tíz év alatt tíz százalékkal csökkentette az adóterheket, ami a legnagyobb adócsökkentés az Európai Unióban.

– Emellett nekünk van a legalacsonyabb társasági adónk Európában, egységesen kilenc százalék. Ezzel az alacsony társasági adóval tavaly 27 százalékos volt a befektetési ráta, ami szintén az egyik legjobb Európában – mutatott rá. Majd a miniszterelnök jelezte, hogy nemrégiben viszont Magyarország a globális minimumadóról szóló kezdeményezés kapcsán ismét célkeresztbe került, amiért az összes európai országgal ellentétben ellenállt. A birodalom azonban mindig visszavág, így a jelenlegi amerikai kormányzat úgy döntött, hogy megszünteti a Magyarország és az Egyesült Államok között fennálló adóügyi egyezményt, ami valószínűleg minden idők legjobb adózási megállapodása volt. Szerintem ez valóban a baloldal bosszúja – tette hozzá.

Erős vezetők képesek békét teremteni

Orbán Viktor végül a háborúra is kitért, hangsúlyozta, hogy Magyarország teljes mértékben szolidáris Ukrajnával. Véleménye szerint azonban a globalista vezetők stratégiája kiterjeszti és elnyújtja a háborút, és egyben csökkenti a béke esélyét.

– Amerikai–orosz tárgyalások nélkül sosem lesz béke Ukrajnában. Egyre többen halnak meg és szenvednek, gazdaságaink pedig a csőd szélére kerülnek. Az viszont biztos, hogy csak erős vezetők képesek a béke helyreállítására. Éppen ezért egy erős vezetővel rendelkező erős Amerikára van szükségünk – fogalmazott a miniszterelnök.

Mint mondta, a világon számos nagy nemzet van, de egyiknek a hatalma és befolyása sem hasonlítható az Egyesült Államokéhoz. Éppen ezért így vagy úgy, de a világ Amerikától várja a választ a jövőre vonatkozóan. A Nyugat jövője ugyanakkor súlyos kétségekkel teli.

– Hosszú ideje nem tapasztaltunk olyan súlyos válságot, mint a jelenlegi. A huszadik század ideológiai háborúi – a náci Németország és a Szovjetunió totalitárius hatalmai elleni vívott harcok – iszonyatosak voltak, de a demokratikus Nyugat összefogott és mindkettőt legyőzte. Most viszont a Nyugat önmagával harcol. Láttuk már, hogy a globalista uralkodó osztály milyen jövőt ígér, de nekünk egy másfajta elképzelésünk van a jövőt illetően. A globalisták mind mehetnek a pokolba; én Texasba jöttem! – fogalmazott a miniszterelnök, majd ismételten az összefogásra buzdított. Szavai szerint barátra és szövetségesre kell találnunk egymásban, mert ugyanazzal a kihívással szembesülünk.

– Idén önöknél félidős választásokat tartanak, 2024-ben elnök- és kongresszusi választást, Magyarországon pedig ugyanebben az évben európai parlamenti választások lesznek. Ez a két helyszín fogja meghatározni a nyugati civilizációért vívott csata két frontját. Ma egyiken sem állunk nyerésre, pedig mindkettőre szükségünk van. Két évünk van a felkészülésre. De ne féljenek, csak higgyenek Szent János Pál pápa tanításában: nincs olyan ellenség, amelyet Krisztus már le ne győzött volna – zárta szavait Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök nyitóbeszédet mond az Amerikai Konzervatív Unió nyári konferenciáján (CPAC) Dallasban 2022. augusztus 4-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Orbán az amerikai konzervatívoknak: össze kell fogni

Össze kell fogni az amerikai konzervatívokkal, mert "mi, magyarok tudjuk, hogyan lehet leküzdeni a szabadság ellenségeit a politikai hadszíntéren" - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a texasi Dallasban, nyitóbeszédet tartva az Amerikai Konzervatív Unió nyári konferenciáján, a CPAC-en.

Hangoztatta, hogy 2024-ben mind az Egyesült Államokban, mind az Európai Unióban fontos választásokat tartanak, és ezek fogják "meghatározni a nyugati civilizációért vívott csata két frontját".

"Ha valakinek kétségei lennének afelől, hogy a progresszív liberálisok és a kommunisták ugyanazok, "csak kérdezzenek bennünket, magyarokat, mi mindkettővel harcoltunk már", és ők igenis ugyanazok - fogalmazott a kormányfő a legnagyobb konzervatív seregszemlén.

Hangsúlyozta: "az értékeink, úgymint a nemzet, a keresztény gyökerek és a család lehetnek sikeresek a politikai harcmezőn", még ma is, amikor a politikai életet a liberális hegemónia uralja. Ezeket az értékeket sikeressé és fősodratúvá tették Magyarországon - vélekedett.

A miniszterelnök úgy látja, a siker kulcsa, hogy 100 százalékon kell harcolni : "az igazat mondjuk, és kiállunk az igazunkért, még akkor is, ha ezért a fél világ támad bennünket".

A legfontosabb pedig, hogy bízni kell a zsidó-keresztény tanításokban - tette hozzá.

Kiemelte: a mai progresszívok újra megpróbálják leválasztani a nyugati civilizációt keresztény gyökereiről, de ha leválasztják a nyugati civilizációt zsidó-keresztény örökségéről, akkor a legrosszabb dolgok történhetnek meg a történelemben.

A tanítások alapján elég bátraknak kell lennünk ahhoz, hogy akár a legérzékenyebb kérdésekkel is foglalkozzunk, úgymint a migráció, a nemek szerepe és a civilizációk összecsapása - fejtette ki Orbán Viktor. Egy keresztény politikus nem lehet rasszista - tette hozzá.

Kiemelte: a kormány zéró toleranciát hirdetett meg a rasszizmussal és antiszemitizmussal szemben, tehát "ezzel vádolni bennünket nem más, mint hírhamisítás".

A miniszterelnök kitért arra is, hogy a demokrata vezetésű amerikai kormány ideológiai nyomás alá helyezte Európát és különösen Brüsszelt. Hangsúlyozta: a Barack Obama elnök vezette régebbi adminisztráció "megpróbált arra kényszeríteni bennünket, hogy változtassuk meg Magyarország alaptörvényét, és töröljük ki abból a keresztény és nemzeti értékeket". A szabad világ vezető hatalma "arra akart bennünket kényszeríteni, hogy változtassuk meg az alkotmányunkat egy globális liberális elképzelés szerint" - fogalmazott. Hozzáfűzte: sikeresen ellenálltak ennek a kísérletnek.

Kifejtette: Texast az Egyesült Államok magányos csillag államának is nevezik, ami azt jelenti, hogy "a függetlenség, a szabadság és a szuverenitás a legkedvesebb érték itt, Amerikának ezen táján". "Hazám, Magyarország, Európa magányos csillag állama", a magyarok a függetlenségért, a szabadságért és a szuverenitásért harcoltak az elmúlt 500 évben - fogalmazott. Hozzátette: "harcoltunk a kereszténységért a közép- és újkorban, harcoltunk a kereszténydemokráciáért a huszadik században, és ezt a harcot a mai napig folytatjuk".

Megjegyezte: ő egy olyan ország vezetője, amely "a mai napig a progresszív liberálisok támadása alatt áll".

A legújabb progresszív mozgalomra utalva kiemelte: "Magyarország egy régi, büszke, de Dávid-nagyságú nemzet, mely egyedül áll a Globális Woke Góliáttal szemben". Ezért szeretnék megnyerni az amerikai konzervatívok támogatását is - tette hozzá. Köszönetet mondott egyúttal Donald Trump előző elnöknek a magyar választások előtt nyújtott támogatásáért.

Beszélt arról is, hogy "az Európai Unió okostojásai is nyomást gyakorolnak ránk". Vissza kell vennünk az intézményeket Washingtonban és Brüsszelben, "barátra és szövetségesre kell találnunk egymásban" - fogalmazott. Emlékeztetett: idén az Egyesült Államokban félidős választásokat tartanak, azt követően, 2024-ben pedig elnök- és kongresszusi választást. Európában ugyanebben az évben európai parlamenti választások lesznek. Ez a két helyszín fogja meghatározni a nyugati civilizációért vívott csata két frontját - jelezte a magyar kormányfő. Mivel ma egyiket sem a konzervatív oldal birtokolja, nem lesz könnyű a következő két év - figyelmeztetett.

A magyarok voltak az elsők Európában, akik nemet mondtak az illegális migrációra és a falnak köszönhetően megállították az illegális migránsok invázióját. Orbán Viktor azt mondta: a magyarok úgy gondolják, hogy meg kell állítani az illegális bevándorlást a nemzet védelme érdekében.

Kiemelte: a magyar kormány úgy döntött, hogy kikéri az emberek véleményét arról, hogy akarnak-e illegális migrációt, vagy sem, és a népszavazáson a magyarok úgy döntöttek, hogy nem akarnak migrációt. Tehát nem akarnak a progresszívak szabályai szerint játszani - tette hozzá.

A miniszterelnök külön beszélt arról, hogy Magyarországon az alkotmány védi a családokat és gyermekeket. A kormány nem csak fizikai falat épített a határokon és pénzügyi falat a családok köré, hanem egy jogi falat is felhúztak, hogy megvédjék a gyermekeket az őket célzó gender-ideológiával szemben - fogalmazott a miniszterelnök, akinek beszédét a hallgatóság részéről sokszor heves tetszésnyilvánítás kísérte.

Kitért arra is, hogy a magyarok egy népszavazáson nemet mondtak a szülői beleegyezés nélküli iskolai szexuális felvilágosításra. Magyarország történelme során soha korábban nem volt olyan népszavazás, ahol az emberek ilyen óriási többsége mondott nemet valamire - hangsúlyozta Orbán Viktor.

Beszédében jelezte, hogy politikai filozófiája szerint a család az a hely, ahol a szülők átadják az értékeket a következő nemzedéknek. Ha megszűnnek a tradicionális családok, akkor semmi sem mentheti meg a Nyugatot a pusztulástól - vélekedett Orbán Viktor.

Hozzátette: ezért tavaly Magyarország a GDP több mint hat százalékát költötte családpolitikára.

Orbán Viktor azt is kijelentette, hogy Magyarország Európa legbiztonságosabb országa. Hangoztatta, hogy a kormány álláspontja szerint a rendvédelmi szervek nem az emberek ellenségei, ugyanakkor a rendőrségnek tiszteletet kell élveznie.

Védelmébe vette az adócsökkentés politikáját. Úgy vélte, a progresszívak "mindig a pénzünket akarják", míg a kormány szerint az emberek pénzének a saját zsebükben van a legjobb helye. Kijelentette: 10 év alatt 10 százalékkal csökkentették az adóterheket, ami a legnagyobb adócsökkentés az Európai Unióban.

Nemrégiben azonban "újra célkeresztbe kerültünk, amikor nem támogattuk a globális minimumadóról szóló kezdeményezést" - hívta fel a figyelmet - , az összes európai ország megadta magát, Magyarország az utolsó ellenálló.

Bírálta, hogy a jelenlegi amerikai kormányzat úgy döntött, hogy megszünteti a Magyarország és az Egyesült Államok között fennálló adóügyi egyezményt, amely "valószínűleg minden idők legjobb adózási megállapodása volt". Ez valójában a baloldal bosszúja volt, mert "az amerikai pénzügyminisztérium valahogy megfeledkezett arról a tényről, hogy nagyon hasonló megállapodásuk van Oroszországgal is".

Az ukrajnai háborúról szólva úgy vélte: amerikai-orosz tárgyalások nélkül sosem lesz béke. Ukrajna Magyarország szomszédja, és "teljes mértékben szolidárisak vagyunk velük". Oroszország Ukrajna elleni támadása eddig közel egymillió embert kényszerített arra, hogy Magyarországra meneküljön, jelenleg is naponta több mint tízezren érkeznek.

A kormányfő szerint a globalista vezetők stratégiája kiterjeszti és elnyújtja a háborút, és egyben csökkenti a béke esélyét.

Csak erős vezetők képesek békét teremteni - mutatott rá. Hozzátette: Ukrajna szomszédságában Magyarországnak borzalmasan nagy szüksége van olyan erős vezetőkre, akik képesek arra, hogy tető alá hozzanak egy békemegállapodást. Szintén erős vezetővel rendelkező erős Amerikára van szükségünk - tette hozzá.

A miniszterelnök hangoztatta: a győzelemért kell játszani, "el kell hinnünk, hogy jobbak vagyunk balliberális ellenfeleinknél". Úgy vélte, ez egy kultúrháború, és új életre kell kelteni az egyházakat, a családokat, az egyetemeket és a közösségi intézményeket.

Mint mondta, meg kell nevezni az ellenfeleket is. Saját ellenfeleként említette Soros Györgyöt. "Ő nem hisz semmiben, amit mi képviselünk". Sorosnak szerinte egy egész hadsereg áll a szolgálatában: pénz, civil szervezetek, egyetemek, kutatóintézetek és a brüsszeli bürokrácia fele, és arra használja ezt a hadsereget, hogy akaratát rákényszerítse ellenfeleire.

A CPAC 1974-ben alapított jobboldali politikai konferenciasorozat, melyet az Amerikai Konzervatív Unió (ACU) rendez meg; s a közel fél évszázados története során az ACU legnépszerűbb, több tízezer konzervatívot megmozgató rendezvényévé nőtte ki magát. Májusban első ízben Budapesten is rendeztek CPAC-konferenciát, CPAC Hungary néven.

A háromnapos dallasi konferencia előadói között van Donald Trump volt amerikai elnök, számos amerikai republikánus kongresszusi tag és kormányzó, de brazil, izraeli és brit meghívott is felszólal. Magyarországról szintén az előadók közé tartozik Szánthó Miklós, a CPAC Hungaryt szervező Alapjogokért Központ főigazgatója.

