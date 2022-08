A progresszív liberálisok és a kommunisták ugyanazok

MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benko Vivien Cher

Orbán Viktor előadása a CPAC Texas konferencia megnyitóján

„Köszönöm mindenkinek!

Nagyon jó Önökkel együtt lenni. Fantasztikus itt lenni Texasban, a nagyszerű Amerikai Egyesült Államok magányos csillag államában. Ha nem tévedek, a magányos csillag állam azt jelenti, hogy a függetlenség, a szabadság és a szuverenitás a legkedvesebb érték itt, Amerikának ezen a táján. Ha ez igaz – és ahogy körülnézek, nyilvánvaló –, akkor van bennünk valami közös, még akkor is, ha Magyarország ötezer mérföldre van Dallastól. Hazám, Magyarország Európa magányos csillag állama. A legfőbb különbség hazáink között, hogy sajnos a Ewing olajvállalat nem fizet társasági adót Budapesten. De a függetlenség, a szabadság és a szuverenitás az, amiért mi, magyarok az elmúlt ötszáz évben harcoltunk. Harcoltunk a kereszténységért a közép- és újkorban. Harcoltunk a kereszténydemokráciáért a XX. században, és ezt a harcot a mai napig folytatjuk. Tizenötmilliós nemzet vagyunk, Európa szívében egyedülálló nyelvet beszélünk. Ferenc pápa egyszer azt mondta nekem, hogy a magyar a hivatalos nyelv a mennyországban, mert egy örökkévalóságba telik azt megtanulni. És ez csak egy kicsit túlzás. Valószínűleg ennyit elegendő tudni Magyarországról.

Ami engem illet, tudniuk kell, hogy jómagam egy régi vágású szabadságharcos vagyok. Ezenkívül én vagyok a leghosszabb ideje hivatalban levő miniszterelnök Európában, az egyetlen migrációellenes politikai vezető kontinensünkön, ötgyerekes édesapa és ötunokás nagypapa. Egy olyan ország vezetője vagyok, amely nap mint nap a progresszív liberálisok támadása alatt áll. Sok dolog van, melyről egy közép-európai, antikommunista, kommunista uralomban nevelkedett, régi vágású szabadságharcos álmodni sem mert volna. Ezek egyike az, hogy előadást tarthatok egy CPAC-konferencián itt, az Egyesült Államokban. A szabadság földjén, ahol a szabadság szelleme fényesebben ragyog, mint bárhol máshol a Földön. Ma ez az álom beteljesedett. És ezért sosem lehetek eléggé hálás. Ezért szeretném megköszönni a szervezőknek – különösen Matt Schlappnak –, hogy meghívtak, és megköszönni Önöknek, hogy szeretettel fogadtak.

Az Egyesült Államok legkiválóbb konzervatívjai szeretnék, hogy előadást tartsak konferenciájukon. Azon gondolkodtam az elmúlt két-három hétben, hogy vajon mit is akarnak Önök tőlem hallani. Egy gazdag történelmű, ezeréves országból származom, de azért legyünk őszinték: Magyarország messze van attól, hogy globális szuperhatalom legyen. Az Egyesült Államok egy globális szuperhatalom. Az Önök vezetőinek kellene nyitóbeszédet mondani a mi konferenciáinkon Magyarországon. De azt hiszem, hogy meghívásommal sok embert sikerült összezavarniuk. Például a baloldali médiát. Már látom is a holnapi szalagcímeket: »Szélsőjobboldali európai rasszista és antiszemita erős ember, Putyin trójai lova tartott beszédet a konzervatív konferencián.« De nem akarok nekik ötleteket adni. Ők mindenkinél jobban tudják, hogyan kell hamis híreket gyártani. Ehelyett elmondom Önöknek az igazat: Magyarországon zéró toleranciát hirdettünk meg a rasszizmussal és antiszemitizmussal szemben, tehát ezzel vádolni bennünket nem egyéb, mint hírhamisítás, és azok, akik ilyet állítanak, egész egyszerűen idióták. Ők az ipari méretű »Fake News Társaság.«

Valószínűleg a progresszív civil szervezetek is össze vannak zavarodva. Már írják az úgynevezett »kutatási dolgozataikat« arról tájékoztatva az amerikaiakat, hogy miként tettem tönkre a magyar demokráciát. Kutatásuk szerint 2011-ben sikerült lerombolnom Magyarország demokráciáját. És aztán azt írják, hogy 2012-ben újra leromboltam. És aztán 2013-ban, aztán 2014-ben és 2015-ben, és így tovább. Minden egyes évben! De miként sikerülhetett tönkretennem valamit, amit egyszer már leromboltam? Ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, fanatikus liberálisnak kell lenni.

Végül meghívásommal Önök a Demokrata Párt elitjét is meglepték. Egyértelművé szeretném tenni: tiszteljük az Egyesült Államok kormányát. Mi vendégek vagyunk itt, és tisztességesen kell viselkednünk a jelenlegi adminisztrációval is. De van az éremnek másik oldala is, amelyet nem hagyhatok figyelmen kívül. Az Önök kormánya ideológiai nyomás alá helyezte Európát és különösen Brüsszelt. Ez nem jó nekünk. Ez rossz.

Az Obama-adminisztráció megpróbált arra kényszeríteni bennünket, hogy változtassuk meg Magyarország Alaptörvényét, és töröljük ki abból a keresztény és nemzeti értékeket. Értik? A szabad világ vezető hatalma arra akart bennünket kényszeríteni, hogy változtassuk meg az alkotmányunkat egy globális liberális elképzelés alapján. Ez több mint bizarr! Ez meglepett bennünket, és nagyon fájt. De sikeresen ellenálltunk ennek a próbálkozásnak. Azóta nem vagyunk az amerikai demokraták nagy kedvencei. Nem akarták, hogy itt legyek ma Önökkel, és mindent megtettek annak érdekében, hogy éket verjenek közénk. Gyűlölnek, rágalmakat fogalmaznak meg velem és hazámmal szemben ugyanúgy, ahogyan gyűlölik Önöket, és rágalmakat fogalmaznak meg Önökkel és azzal az Amerikával szemben, amelyet Önök képviselnek. Mindannyian tudjuk, hogyan működik ez. A progresszív liberálisok nem akarták, hogy itt legyek, mert tudták, hogy mit fogok Önöknek mondani. Mert azért vagyok itt, hogy elmondjam Önöknek: egyesítsük erőinket. Mert mi, magyarok tudjuk, hogyan lehet leküzdeni a szabadság ellenségeit a politikai hadszíntéren.

Kedves Barátaim!

Mi, magyarok legyőztük a kommunizmust, amelyet a szovjet hadsereg és fegyverek kényszerítettek ránk. Némi időbe telt ez. Harcunkat 1956-ban kezdtük, és 1990-ben nyertük meg. De sikerült! Apáink adták le az első lövést, és mi, a fiaik nyertük meg a háborút. Tudjuk, hogy mit köszönhetünk Ronald Reagannek. De a kommunistákat nehéz legyőzni. Feltámadtak hamvaikból, összefogtak a liberálisokkal, visszatértek világszerte, és most erősebbek, mint valaha. Ha valakinek kétségei lennének afelől, hogy a progresszív liberálisok és a kommunisták ugyanazok, csak kérdezzenek meg bennünket, magyarokat. Mi mindkettővel harcoltunk már, és elmondhatom Önöknek, hogy igenis ugyanazok. Tehát újra le kellett őket győznünk. És 2010 óta folyamatosan nyerünk, nyerünk és nyerünk. Legutóbb Donald Trump támogatásával, amiért nagyon hálásak vagyunk. Annyi győzelmet arattunk, hogy az ember csak vakarja a fejét. Tudják, a győzelem napi rutinná vált számunkra. De ismerjük a régi mondást: a tegnapi győzelem nem nyeri meg a mai meccset. 32 éve vagyok országgyűlési képviselő, 16 évet töltöttem ellenzékben és 16 évet miniszterelnökként. Megtanultam, hogy a feladásra hajlamos ember sosem nyer, a győztes pedig sosem adja fel. Ez a győzelmeink titka. A hazánk mellett kell állnunk akkor is, ha jól mennek a dolgok, meg akkor is, ha rosszul.

Kedves Barátaim!

Azért vagyok itt, hogy elmondjam Önöknek, meg kell osztanunk tapasztalatainkat. Azért vagyok itt, hogy elmondjam Önöknek, hogy az értékeink, úgymint a nemzet, a keresztény gyökerek és a család igenis lehetnek sikeresek a politikai harcmezőn. Még ma is, amikor a politikai életet a liberális hegemónia uralja. Azért vagyok itt, hogy elmondjam Önöknek, miként tettük az értékeinket sikeressé és fősodratúvá Magyarországon! Talán a mi történetünk segíthet Önöknek abban, hogy Amerikát újra naggyá tegyék.

Tehát a következő a mi történetünk. A sikertörténetünk kulcsa, hogy amikor harcolunk, akkor legalább 100 százalékot beleteszünk. Az igazat mondjuk, és mindig kiállunk az igazunkért, még akkor is, ha ezért a fél világ támad bennünket. Az ember nem nyerhet félszívvel. Az ember vagy mindent belead, és nyer, vagy a biztonságot választja, és veszít. Ezért az első és legfontosabb, hogy bíznunk kell a zsidó-keresztény tanításainkban. Segítenek bennünket abban, hogy eldöntsük, mely cselekedetek helyesek, és mely cselekedetek helytelenek. Ha az ember hisz Istenben, akkor hisz abban is, hogy bennünket, embereket Isten a saját képmására teremtett. Ezért elég bátraknak kell lennünk ahhoz, hogy akár a legérzékenyebb kérdésekkel is foglalkozzunk, úgymint a migráció, a gender és a civilizációk összecsapása. Ne aggódjanak, egy keresztény politikus nem lehet rasszista. Ezért sose habozzunk keményen ellenszegülni ellenfeleinknek ezekben a kérdésekben. Legyenek benne biztosak, hogy a keresztény értékek megvédenek bennünket attól, hogy túl messzire menjünk. Sőt, tudjuk azt is, hogy életünk végén eljön az a pillanat, amikor cselekedeteink felett ítéletet mondanak. Ezért nem tehetünk meg bármit, amit akarunk, vannak korlátaink. Ahogy Clint Eastwood mondta: »Az embernek ismernie kell a korlátait.« De sajnos a baloldal a politikában nem ismer semmilyen korlátot.

És, kedves Barátaim, a helyzet az, hogy a mai progresszívek újra megpróbálják leválasztani a nyugati civilizációt a keresztény gyökereiről. Egy olyan határt lépnek át, melyet sosem szabadna átlépni. Ha leválasztják a nyugati civilizációt a zsidó-keresztény örökségéről, akkor a legrosszabb dolgok történhetnek meg a történelemben.

Legyünk őszinték: a legújabb kori történelem során a leggonoszabb dolgok olyan emberek nevéhez fűződnek, akik gyűlölték a kereszténységet. Ne féljenek kimondani ellenségeik nevét. Lehet óvatoskodni, de ők sosem lesznek irgalmasak. Vegyük például George Sorost, ahogy őt itt hívják. Magyarországon mi csak »Gyuri bácsinak« hívjuk őt. A leggazdagabb és az egyik legtehetségesebb magyar a világon! Csak figyelmeztetni szeretném Önöket: legyenek óvatosak a tehetséges magyarokkal! Én jól ismerem Soros Györgyöt. Ő az ellenfelem. Ő semmiben nem hisz, amit mi képviselünk. És egy egész hadsereg áll a szolgálatában: pénz, civil szervezetek, egyetemek, kutatóintézetek és a brüsszeli bürokrácia fele. Arra használja ezt a hadsereget, hogy az akaratát rákényszerítse ellenfeleire, mint például ránk, magyarokra. Azt gondolja, hogy a mindannyiunk számára kedves értékek vezettek a XX. század borzalmaihoz. De ennek épp az ellenkezője igaz. Az értékeink mentenek meg bennünket attól, hogy újra elkövessük a történelem hibáit. A nácizmus és a kommunizmus borzalmai azért történhettek meg, mert a kontinentális Európa néhány állama feladta keresztény értékeit. És a mai progresszívek ugyanezt tervezik megtenni. Azt akarják, hogy feladjuk nyugati értékeinket, és létrehozzunk egy új világot, egy poszt-nyugati világot. Ki fogja őket megállítani, ha nem mi?

Kedves Barátaim!

Azt is megtanultam, hogy ahhoz, hogy az ember győzzön, nem elég azt tudni, hogy miért harcol, hanem tudnia kell azt is, hogy hogyan harcoljon. A válaszom: játssz a saját szabályaid szerint! De hogyan lehetséges ez? Olyan egyszerű, mint ahogy hangzik. A győzelemért kell játszani. »Nem számíthatsz győzelemre, ha vereségre készülsz.« El kell hinnünk, hogy jobbak vagyunk balliberális ellenfeleinknél. És nem számít, hogy a liberálisok mit mondanak. Mindig azt mondják, hogy veszíteni fogunk. Azt mondják, hogy a győzelem lehetetlen. Be kell bizonyítani, hogy tévednek. De egy dolgot megtanultam. Nem harcolhatunk sikeresen a liberális eszközökkel, mert ellenfeleink liberális intézményeket, gondolkodásmódot és nyelvezetet használnak, hogy elrejtsék marxista és hegemonikus terveiket.

A politika, kedves Barátaim, önmagában nem elég – ez a háború egy kultúrháború. Újra életre kell keltenünk egyházainkat, családjainkat, egyetemeinket és közösségi intézményeinket. Magyarország egy öreg, büszke, de Dávid méretű nemzet, amely egyedül áll a globális woke Góliáttal szemben. Szeretnénk megnyerni az amerikai konzervatívok támogatását. Totális támadásban vannak, ezért nekünk totális védekezésre van szükségünk. Bátornak kell lennünk. Ha félelmet érez az ember, akkor tennie kell ellene. Az egyetlen dolog, amit mi, magyarok meg tudunk Önöknek mutatni, az, hogy miként lehet visszaverni a támadást a saját szabályaink szerint. Hadd mondjak Önöknek néhány példát.

A migráció kérdésében, Hölgyeim és Uraim, mi voltunk az elsők Európában, akik nemet mondtunk az illegális bevándorlásra, és megállítottuk az illegális migránsok invázióját. Úgy gondoljuk, hogy meg kell állítanunk az illegális migrációt, ez nemzetünk védelme érdekében szükséges. Mi Magyarországon úgy döntöttünk, hogy kikérjük az emberek véleményét arról, hogy akarnak-e illegális migrációt, vagy sem. Népszavazást tartottunk. A magyarok úgy döntöttek, hogy nem akarnak migrációt. Tehát nem akarnak a progresszívek szabályai szerint játszani. Elutasították azt a hamis állítást, hogy a migránsokat nem lehet megállítani, és arra kényszerítettek bennünket, vezetőket, hogy cselekedjünk. És mi meg is állítottuk az illegális bevándorlást. Mi valóban megépítettük azt a bizonyos falat. És az megállította az illegális migrációt. Ahogy Tucker Carlson mondta, amikor meglátogatott bennünket, idézem: »Nem egy high-tech fal, de olyan emberek védik, akik szeretik a hazájukat.« És a határvédelmi rendszer működik.

A 2015-ös nagy migrációs válság idején 400 ezer illegális migráns érkezett határainkhoz. Ez majdnem háromszor annyi ember, mint amennyit Dzsingisz kán hadserege számlált, amikor lerohanta Európát. Miután megépítettük a falat, sikerült nullára csökkentenünk az illegális migrációt. Ebben az évben már 160 ezer illegális határátlépési kísérlet történt. 160 ezer illegális határátlépési kísérlet! Mi a magyar határon elfogunk minden egyes illegális határátlépőt, és visszakísérjük őket a határ másik oldalára. A szabály egyszerű: benyújthatod a menedékkérelmet a nagykövetségeinken, de ha megpróbálsz Magyarországra illegálisan bejutni, az soha nem fog sikerülni! És nemcsak a déli irányból vagyunk nyomás alatt, hanem az Európai Unió okostojásai is nyomást helyeznek ránk. Igen, ez a helyzet, kedves Barátaim!

Azt akarják, hogy adjuk fel a zéró migrációs politikánkat, mert azt is tudják, hogy ez a jövő döntő és végső csatája. De a jövő a legfontosabb dolog, amit gyermekeinknek és unokáinknak adhatunk, és ezért Magyarországon mi soha nem fogjuk magunkat megadni.

Kedves Barátaim!

Térjünk át a családpolitikára, amely politikai filozófiánk szíve közepét képezi. A progresszívek azt állítják világszerte, hogy a családokat nem kell megvédeni. Európában azt mondják, a család nem létezik, mert a szeretet az szeretet, a család meg család. Ha az ember nem tudja meghatározni a család fogalmát, akkor a család nem létezik. És azt is mondják, hogy a nyugati család az a hely, ahol az úgynevezett patriarchális elnyomás kezdődik. De a családpolitika esetében Magyarországon megint csak a saját szabályaink szerint játszunk. Tudjuk, hogy a család az a hely, ahol a szülők átadják az értékeket a következő nemzedéknek. Ha a hagyományos családok megszűnnek, akkor semmi sem mentheti meg a Nyugatot a pusztulástól. Ezért tavaly Magyarországon a GDP több mint 6 százalékát költöttük családpolitikára. Az összes támogatás a családok rendelkezésére áll már a fogantatás pillanatától. A családok alanyi jogon adókedvezményre jogosultak, az állam pedig átvállalja a hallgatói kölcsönt a harmadik gyermek után. A nők a negyedik gyermek megszületését követően életre szóló személyijövedelemadó-mentességet élveznek. És azért küzdünk, hogy kiterjesszük ugyanezt az adómentességet a három gyermekes édesanyákra is. Ezért ha még nem nősek, javaslom, hogy azonnal keressenek maguknak egy magyar feleséget. Az elmúlt tíz évben, Hölgyeim és Uraim, a házasságkötések száma megkétszereződött, az abortuszok száma pedig felére csökkent Magyarországon. Ez azért nem rossz kezdés.

Kedves Barátaim!

Magyarországon nemcsak fizikai falat kellett építenünk a határainkon és pénzügyi falat családjaink köré, hanem egy jogi falat is kellett húznunk gyermekeink köré, hogy megvédjük őket az az őket célzó genderideológiával szemben. Legyünk világosak: ők azt gondolják, hogy a szülőknek a progresszív nevelési módszert kellene követniük, és hogyha erre ők nem hajlandók, akkor ezt az államnak kell kikényszerítenie. Mi, magyarok ismerjük és elutasítjuk ezt a régi kommunista trükköt. A magyarok egy népszavazás keretében nemet mondtak a szülői beleegyezés nélküli iskolai szexuális felvilágosításra, megint csak egy népszavazás keretében. Magyarország hosszú történelme során soha korábban nem volt olyan népszavazás, ahol az emberek ilyen óriási többsége mondott nemet valamire, jelen esetben a genderre!

Immár a magyar alkotmány védi a családokat és gyermekeket. Hadd idézzek néhány mondatot az Alaptörvényünkből. Az alkotmány kimondja: »Együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet.« »Magyarország keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége.« »Magyarország védi a házasság intézményét mint egy férfi és egy nő között létrejött életközösséget.« »A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony.« Összefoglalva az előbbieket: az anya nő, az apa férfi, a gyermekeinket pedig hagyják békén. Pont, vita lezárva.

Kedves Barátaim!

Még egy tényező a mi sikerünk tekintetében az, hogy a kormányzatom megalkuvások nélkül őrzi a jogrend biztonságát. Úgy döntöttük tehát, hogy nem több nemre, hanem több határvadászra van szükségünk. Kevesebb drag queen, több Chuck Norris. Hisszük, hogy nincs szabadság rend nélkül. Ha nincs rend, akkor káosz van. Magyarországon a rendvédelmi szervek nem az emberek ellenségei. Ők a szabadság őrei. Ezért a jognak nem a bűnözőket kell védenie, hanem az áldozatokat és azokat, akik védelmezik a törvényeinket. A rendőrségnek megbecsülést kell élveznie. Ezért tehát Magyarország Európa legbiztonságosabb országa. Budapest egyébként azon nagyon kevés európai fővárosok egyike, ahol az ember éjszaka is biztonságban sétálhat. Magyarországon csak egy dolgot fognak hallani: »még több pénzt a rendőrségnek!«

És végül néhány szó az adózásról, kedves Barátaim! A progresszívek mindig a pénzünket akarják: imádják a még magasabb adókat. Mi úgy gondoljuk, hogy az emberek pénzének a saját zsebükben van a legjobb helye. Ennek érdekében egykulcsos személyi jövedelemadót vezettünk be, amely jelenleg 15 százalék. Mindössze tíz év alatt 10 százalékkal csökkentettük az adóterheket, ami a legnagyobb adócsökkentés Európában. Nekünk van a legalacsonyabb társasági adónk Európában, amely egységesen 9 százalék. Ezzel az alacsony társasági adóval tavaly 27 százalékos volt a befektetési rátánk, ami az egyik legjobb Európában. És nemrég újra célkeresztbe kerültünk, amikor nem támogattuk a globális minimumadóról szóló kezdeményezést. Az összes európai ország megadta magát. Magyarország az utolsó ellenálló. De a birodalom mindig visszavág. A jelenlegi amerikai kormányzat úgy döntött, hogy megszünteti a Magyarország és az Egyesült Államok között fennálló adóügyi egyezményt, ami valószínűleg minden idők legjobb adózási megállapodása volt. Ez előnyös volt az amerikai befektetőknek, hiszen Magyarországon mintegy 1.700 amerikai cég működik. Szerintem ez valóban a baloldal bosszúja volt. Mert az amerikai pénzügyminisztérium valahogy megfeledkezett arról a tényről, hogy nagyon hasonló megállapodásuk van Oroszországgal is, de immár Magyarországgal nincs. Érdekes, nem?

Hölgyeim és Uraim!

Végül beszélnünk kell a háborúról. Ukrajna a szomszédunk. Teljes mértékben szolidárisak vagyunk velük. Oroszország Ukrajna elleni támadása eddig közel egymillió embert kényszerített arra, hogy Magyarországra meneküljön. Jelenleg naponta több mint tízezer menekült érkezik. Ezeknek a menekülteknek a többsége továbbmegy más európai országokba, de egymillió embernek egy tízmilliós országba való érkezése, nos, az sok. Véleményem szerint a globalista vezetők stratégiája kiterjeszti és elnyújtja a háborút, egyúttal csökkenti a béke esélyét is. Amerikai–orosz tárgyalások nélkül sohasem lesz béke Ukrajnában. Egyre többen halnak meg és szenvednek, gazdaságaink pedig a csőd szélére kerülnek. Nem tudom megmondani Önöknek, hogy mit kellene tenniük; ez az Önök szuverén döntése. Egy dolgot azonban mondhatok Önöknek: csak erős vezetők képesek békét teremteni. Ukrajna szomszédságában nekünk igen nagy szükségünk van olyan erős vezetőkre, akik képesek arra, hogy tető alá hozzanak egy békemegállapodást. Segítség, segítség! Segítsenek nekünk! Egy erős vezetővel rendelkező erős Amerikára van szükségünk.

Kedves Barátaim!

Úgy gondolom, már elég hosszan provokáltam Önöket. Ezért mielőtt Matt Schlapp elveszi tőlem a mikrofont és a szót, engedjék meg, hogy összegezzem gondolataimat. A világon számos nagy nemzet van, de egyiküknek sincs olyan nagy hatalma és befolyása, mint az Egyesült Államoknak. Így vagy úgy, a világ Önöktől várja a választ a jövőre vonatkozóan. És a Nyugat jövője súlyos kétségekkel teli. Hosszú ideje nem tapasztaltunk olyan súlyos válságot, mint a jelenlegi. A XX. század ideológiai háborúi – a náci Németország és a Szovjetunió totalitárius hatalmai ellen vívott harcok – iszonyatosak voltak, de a demokratikus Nyugat összefogott, és mindkettőt legyőzte. Most a Nyugat önmagával harcol. Láttuk már, hogy a globalista uralkodó osztály milyen jövőt ígér. De nekünk egy másfajta elképzelésünk van a jövőt illetően. A globalisták mind mehetnek a pokolba, én Texasba jöttem!

Úgyhogy fel kell vennünk a harcot. A győzelem sosem lehetséges, ha a legkisebb ellenállás felé vesszük az irányt. Vissza kell vennünk az intézményeket Washingtonban és Brüsszelben. Barátra és szövetségesre kell találnunk egymásban. Össze kell hangolnunk csapataink mozgását, mert ugyanazokkal a kihívásokkal kell szembenéznünk. Idén Önöknél félidős választások lesznek. Azt követően pedig 2024-ben elnök- és kongresszusi választások. Nálunk ugyanebben az évben európai parlamenti választások lesznek. Ez a két helyszín fogja meghatározni a nyugati civilizációért vívott csata két frontját. Ma egyiken sem állunk nyerésre, pedig mindkettőre szükségünk van. Két évünk van a felkészülésre. Elmondhatom Önöknek, nem lesz könnyű. De ne féljenek, csak higgyenek Szent János Pál, a lengyel pápa tanításában: »Nincs olyan ellenség, amelyet Krisztus már le ne győzött volna.« Tehát induljunk el és győzzünk!

Isten áldja Texast! Isten áldja a barátságunkat! Minden jót és viszontlátásra!”