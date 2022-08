Fotó: Varga Judit Facebook

Az igazságügyi miniszter bejegyzésében kiemelte, hogy az Európa előtt álló gazdasági kihívások miatt kevés szó esik a bevándorlásról, ugyanakkor a 2015-ös migrációs hullámhoz hasonló válság van kialakulóban a déli határon. Az afrikai élelmiszerválság miatt pedig azzal kell számolnunk, hogy több százezer ember kelhet útra Magyarország és Európa irányába a következő hetekben és hónapokban, tovább növelve ezzel a migrációs nyomást.

Felhívta a figyelmet továbbá arra is, hogy továbbra is szorgosan végzik munkájukat azok a politikai érdekcsoportok, akik a mai napig azért dolgoznak, hogy bevándorló kontinenssé tegyék Európát.

Elmondása szerint az Európai Unió a migráció következtében kettészakadt. Azokban az országokban, ahol európai és Európán kívüli népek élnek együtt, végleg eltűnőben vannak azok az ismertetőjegyek, amelyek megkülönböztettek egy nemzetet egy államtól.

„Csak megerősített határvédelemmel tudjuk garantálni ezeréves kultúránk, hagyományaink és értékeink fennmaradását” – hangsúlyozta Varga Judit.

Az illegális migránsok egyre erőszakosabb fellépése és a baloldali NGO-k szüntelen ténykedése miatt a kormány a déli határ megerősítése mellett döntött, hogy továbbra is meg kell védeni a magyar emberek biztonságát. Ennek érdekében első lépésként határvadász egységeket állítanak fel, akiknek kifejezetten a határvédelem és az illegális migráció elleni védekezés a lesz a feladata.

„Egyszer már kioktattak minket Nyugatról a kerítéssel kapcsolatban és lám-lám, végül nekünk lett igazunk. Nem kellett sok idő ahhoz, hogy számos európai ország elismerően beszéljen a magyar határzárról, sőt követendő példának tartsa azt. A mi célunk egyszerű és világos: megőrizni Magyarország biztonságát és hosszú történelmi múltra visszatekintő kulturális önazonosságát” – zárta bejegyzését az igazságügyi miniszter.

Családok nélkül nincs jövőnk!

„A háborús infláció és az elhibázott brüsszeli szankciós politika miatti nehézségek ellenére minden erőnkkel azért küzdünk, hogy megvédjük a családokat. Rögzítettük az üzemanyagok árát és árstopot vezettünk be egyes alapvető élelmiszerek esetében. Emellett a továbbiakban is fenntartjuk a rezsicsökkentést” – olvasható az igazságügyi miniszter Facebook-oldalán.

A családtámogatásokat a háborús helyzetben is megvédjük! Továbbra is maradni fog a babaváró és az otthonteremtési támogatás, a családi adókedvezmény, az első házasok adókedvezménye és a diplomás gyermekgondozási díj is.

„A családoknak járó támogatások megmaradnak. Számunkra továbbra is a család az első!” – írja bejegyzésében Varga Judit.