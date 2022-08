Szánalmas baloldal: a saját maguk által kezdeményezett ülésre sem mentek el

Tizenhárom baloldali képviselő, köztük Gyurcsány Ferenc és Jakab Péter sem jelent meg az általuk kezdeményezett, hétfői rendkívüli parlamenti ülésen. Csupán 47-en szavazták meg hétfőn a napirendet, de ebben négy mi hazánkos képviselő is szerepelt.

Itt van a pontos lista, kik nem vettek részt az általuk kezdeményezett rendkívüli ülésen:

Gurmai Zita, MSZP Gyurcsány Ferenc, DK Hiller István, MSZP Jakab Péter, Jobbik Jámbor András Imre, Párbeszéd Komjáthi Imre, MSZP Mellár Tamás, Párbeszéd Molnár Zsolt, MSZP Sas Zoltán, Jobbik Sebián-Petrovszki László, DK Tordai Bence, Párbeszéd Tóth Bertalan, MSZP Vajda Zoltán, MSZP

A kormánypártok távolléte miatt határozatképtelen volt az Országgyűlés ellenzék által kezdeményezett hétfői rendkívüli ülése, így csak a napirend előtti felszólalások hangozhattak el. A mintegy háromnegyed órás ülésen a kormány képviselői sem vettek részt.

Az ellenzék azért kezdeményezte a rendkívüli ülést, hogy az Országgyűlés még a hatályba lépése előtt törölje el a katatörvényt.

A kezdeményező 47 ellenzéki országgyűlési képviselőből többen nem vettek részt az ülésnapon: a DK-sok közül ketten - Gyurcsány Ferenc, Sebián-Petrovszki László -, a Párbeszédből hárman - Tordai Bence, Jámbor András, Mellár Tamás -, az MSZP-ből Gurmai Zita, a jobbikosok közül pedig Sas Zoltán maradt távol.

Napirend előtt



LMP: a kormány nem törődik a társadalom gondjaival



Kanász-Nagy Máté (LMP) bírálta, hogy se a kormánypártok, se a kabinet egyetlen képviselője nem vesz részt az ülésen. Szerinte ez is mutatja, mennyire veszik komolyan a magyar emberek és a magyar társadalom problémáit az energia- és a klímaválság kellős közepén.

Zöld fordulatot sürgetve az LMP politikusa arról beszélt: azonnal le kell állítani a paksi bővítést, szerződését fel kell mondani, az erre szánt pénzt a megújuló energiaforrások bevezetésére kell fordítani, az ezek telepítésére vonatkozó korlátozásokat pedig fel kell oldani.

Évi százezer ingatlant érintő épületszigetelési program indítása mellett azt sürgette, hogy a kormány adjon - akár önerő nélküli - támogatást a napelem-telepítésre, valamint vezessék be a havi ötezer forintos klímabérletet.



Párbeszéd: az emberekkel fizettetik meg a kormány hibáinak árát



Berki Sándor (Párbeszéd) felszólalásában kiemelte, a kormány politikai hibái, bűnei előbb-utóbb mindig visszaütnek a lakosságra, most az "Orbán-csomag'" millióktól veszi el a létbiztonságot. Ennek oka szerinte nem sorscsapás, a külső körülmények összejátszása, hanem az, hogy "Orbán Viktor és a Fidesz összes stratégiai döntése hibás volt".

A képviselő szerint mára kiderült, stratégiai hiba volt az ország szinte teljes energiaellátását Oroszországra bízni, megszüntetni az élelmiszer-tartalékot, átjátszani "haveroknak" az állami földeket. Arról beszélt, 50 százalékkal lehetne alacsonyabb a háztartások rezsije, ha a Fidesz betartja 2010-ben épületszigetelésre tett ígéreteit.

Berki Sándor azt sürgette, hogy az élelmiszerválságot ezen termékek áfájának öt százalékra csökkentésével, az állami tartalékolás visszahozatalával és az öntözés támogatásának újragondolásával kezeljék.



Mi Hazánk: adóztassák meg az oligarchákat!



Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője annak a véleményének adott hangot napirend előtti felszólalásában, hogy a lakosság helyett a globális és a hazai oligarchákat kellene megszorítania a kormányzatnak.

Szavai szerint óriási bajban van Magyarország, valamit tenni kell, a parlamentben el kellene kezdeni az ország "rendbetételét", mindez pedig az elmúlt évtizedek elszúrt, elrontott gazdaságpolitikájának következménye.

A kialakult helyzetért a Fidesz és a "balliberális pártok" váltógazdálkodását okolva azt emelte ki, az 1973-as 2 milliárd dollárról a rendszerváltás idejére megtízszereződött a magyar államadósság, "ezt súlyosbította a Fidesz-kormány az elmúlt 12 esztendőben".

A Mi Hazánk elnök-frakcióvezetője egyebek mellett azt hangsúlyozta: csökkenteni kell egyes termékek áfáját, meg kell változtatni a gazdaságpolitikát, amely kiemelten a globális nagyvállalatokat támogatta.



Energetikai korszerűsítést javasol az MSZP



Kunhalmi Ágnes (MSZP) arról beszélt, hogy a kormánypártok a választás alatt nem mondtak igazat, mert azt állították, hogy megőrzik a rezsicsökkentést, az ellenzék azonban megszüntetné azt. Azt mondták, hogy nem lesz adóemelés, a kata megváltoztatása azonban adóemelést jelent - tette hozzá.

Kunhalmi Ágnes úgy fogalmazott: az MSZP szerint áremelkedésre nincs szükség, mert a paksi erőmű el tudná látni a teljes lakosságot 12 forintos árammal. Orbán Viktor miniszterelnök, valamint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig azt mondták, hogy a Gazprom-szerződés biztosítja, hogy ne kelljen emelni a lakossági gáz árát - fogalmazott.

A jelenlegi "megélhetési és energiaválság" mutatja meg igazán, milyen következményekkel járt, hogy a kormány az elmúlt 12 évben elhanyagolta a lakóépületek korszerűsítését - érvelt a politikus. Az MSZP ezért azt javasolja, hogy a kormány kezdje el az otthonok vissza nem térítendő költségvetési támogatásból finanszírozott, önerő nélküli hőszigetelését és nyílászáró-korszerűsítését. Ennek fedezetét elsősorban uniós forrásokból kell biztosítani, amit hazai költségvetési források egészítenének ki - tette hozzá.

Ellenzéki képviselők napirend előtti felszólalásaival zárult a parlament hétfői rendkívüli ülése, ugyanis nem tartózkodott elegendő képviselő az ülésteremben ahhoz, hogy elfogadják a napirendet.

A távolmaradó kormánypártokat bírálta a Momentum

Gelencsér Ferenc (Momentum) felszólalása során többször is bírálta, hogy a kormánypárti képviselők nem vettek részt az ülésen. Hol vannak a fideszes képviselők, hol vannak a gazdasági helyzetért felelős kormánytagok? - kérdezte a politikus.

A "káoszkormányzásról" beszélő frakcióvezető azt mondta, hogy alig egy hónapja az új kata-törvénnyel több százezer magyar kisvállalkozó "megélhetését döntötték romokba". Emellett szinte minden család életét nehezebbé teszi az "átgondolatlan, drasztikus" rezsiemelés, miközben a kabinet tudatosan gyengíti a forintot és arra sem hajlandó, hogy betartsa a világos szabályokat és hazahozza a magyaroknak járó uniós pénzeket - fogalmazott a képviselő.

A kormánypártok folyamatosan a magyar családok védelméről beszélnek, de ez ellen cselekszenek - állította Gelencsér Ferenc.

Áfacsökkentést javasol a Jobbik

Z. Kárpát Dániel (Jobbik) úgy fogalmazott: a kormány "nyerészkedik" a családok válságán, "ha úgy tetszik, akkor extraprofitot generál".

A Jobbik azt javasolta, hogy a rezsiszámlák áfatartalmát nullázzák le - közölte. Hozzátette, hogy átmenetileg az alapvető élelmiszerek áfáját is nulla százalékosra csökkentenék, a válság elvonultával pedig elképzelhetőnek tartanának egy 5 százalékos kulcsot. A politikus azt is bírálta, hogy a bébiétel, a pelenka, a gyermekruha egész Európában Magyarországon adózik a "legbrutálisabban". Egyúttal megjegyezte, hogy a kormánynak a tűzifa után sem lenne szabad áfát beszednie.

Z. Kárpát Dániel hangsúlyozta, hogy már ennek az évnek az első felében is 800 milliárd forinttal több áfabevétel érkezett, mint amennyit a kabinet beszedni tervezett. Hozzátette, hogy a kormány jövőre pedig "egy kétezer milliárdos nagyságrenddel" több áfát akar beszedni, mint a válságot megelőző időszakban. A képviselő közölte, hogy a pártjuk a plusz kormányzati adóbevételek egy részéből finanszírozná a korábban felsorolt javaslatait.



DK: a Fidesz nem védi meg az embereket!



Arató Gergely (DK) közölte, a Fideszre nem számíthat az ország, a Fidesz ígéretével ellentétben nem védi meg az embereket.

Szerinte amikor az országot egyszerre sújtja a gazdasági, szociális és a klímakatasztrófa, akkor cserbenhagyás, árulás, felelőtlenség, hogy a kormánypárti képviselők nem mentek el a rendkívüli parlamenti ülésre.

Közölte, az országnak szüksége lenne a vezetőire, mert miközben ők nyaralnak, a magyar polgárok nagy része rettegve várja az őszt, "a brutális rezsiszámlákat, az újabb áremeléseket, az elszabaduló forintárfolyamot, rémülten nézi a megszorításokat és adóemeléseket". Az országnak nincs felelős kormánya, de van felelős ellenzéke - hangoztatta, jelezve, készülnek arra, hogy Fidesz erkölcsi, politikai, gazdasági csődje után a DK-ra számíthassanak az emberek.

Szólt arról is, hogy a DK határozati javaslatban kezdeményezte a rezsiszabályok visszavonását és helyette egy fenntartható rezsicsökkentés kialakítását.



Napirend



A napirendi javaslatról először kézfelemeléssel döntöttek a képviselők. Az elnöklő Latorcai János megállapította, hogy a jelenlévők többsége támogatja a napirendet, de szemmel látható, hogy a parlament nem határozatképes.

Az alelnök közölte, Kocsis Máté (Fidesz) és Simicskó István (KDNP) levélben kezdeményezte a szavazás géppel történő megismétlését.

A szavazógéppel történt szavazáson 47-en szavaztak igennel, egy tartózkodás volt.

Latorcai János azt mondta, a parlament nem határozatképes és ezen a napon nem is lát lehetőséget a határozatképesség helyreállítására. Elfogadott napirend hiányában a napirendi javaslat egyetlen pontja sem tárgyalható és nem tartható meg a napirend utáni felszólalás sem - tette hozzá.

Az alelnök elmondta, az Országgyűlés következő ülésének időpontjáról a képviselők írásban kapnak tájékoztatást.