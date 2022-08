Orosz forrás: Ukrajnában USA-rakéták megsemmisítése

Az orosz hadsereg tengeri indítású precíziós fegyverekkel csapást mért egy lőszerraktárra a Cserkaszi megyei Umanynál, amelyben amerikai gyártmányú HIMARS rakéta-sorozatvetőkhöz és M777-es tarackokhoz való lőszert tároltak - jelentette ki Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a keddi hadijelentést ismertetve.

Umany: Kijev észak-déli vonalában, a fővárostól délre – commons.wikimedia.org

Konasenkov szerint több mint háromszáz HIMARS-rakéta és nagy mennyiségű, az M777-es ágyúkhoz való lőszer semmisült meg. Mint mondta, nagypontosságú, nagyhatótávolságú légirakéták megsemmisítették az ukrán légierő földalatti parancsnoki állását a Vinnica megyei Voronovici közelében. A szóvivő azt állította, hogy az ukrán 14. gépesítettlövész dandár 2. zászlóalja elvesztette harcképességét és 340 halott és sebesült elvesztése után a megmaradt katonák elhagyták állásaikat.



Az ukrán tüzérség által lőtt Donyeck környékén folytatott lövegelhárítási művelet egyebek között megsemmisített két amerikai M777A2-es tarackot, az orosz taktikai légierő gépei, valamint a rakéta- és tüzérségi csapatok 123 élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulásra, két vezetési pontra, valamint három hadianyagraktárra mértek csapást. Az orosz légvédelem Konasenkov szerint lelőtt egy ukrán MiG-29-es repülőgépet, három drónt, és elfogta a HIMARS rakétarendszer 17 lövedékét.



A szóvivő azt mondta, hogy az Ukrajnában harcoló külföldi "zsoldosok" és szakemberek létszáma július 8-tól augusztus 5-ig 2741-ről 2192-re csökkent. Közölte, hogy az elmúlt hetekben további 175 "zsoldos" érkezett Ukrajnába, köztük 81 georgiai állampolgár, ugyanakkor ez nem ellensúlyozta a veszteségeket, mert ugyanebben az időszakban 335 külföldi fegyverest "likvidáltak", további 389-en pedig elhagyták az országot.



Konasenkov összesítése szerint a "zsoldosok" veszteséglistáját a lengyelek vezetik, akik közül 99-en életüket vesztették, 146-an pedig távoztak. Hozzátette, hogy elmúlt hetekben 36 kanadai, 33 román és 21 amerikai zsoldost "likvidáltak". Az orosz védelmi minisztérium által közölt táblázat két magyar "zsoldos" ukrajnai jelenlétét is rögzítette.



A helyi hatóságok szerint az ukrán hadsereg kedden kazettás töltetű rakétákkal ismét Lepesztok típusú taposóaknák tömegét szórta szét Donyeckben, ezúttal a Madrikino pályaudvar környékén. Az orosz ENSZ-képviselet levélben értesítette a világszervezet főtitkárát, hogy az ukrán fél tiltott eszközöket vet be a polgári lakosság ellen.



A luhanszki "népi milícia" bejelentette, hogy Szoledar település területén ellenőrzése alá vonta a Knauf gipszgyárat.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden megismételte, hogy nincsenek meg az előfeltételei Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozójának. Ezzel Mihail Podoljak ukrán elnöki tanácsadónak arra a kijelentésére reagált, hogy Zelenszkij részt vehet majd a G20-csoport indonéziai csúcstalálkozóján, ha Putyin is jelen lesz.



Peszkov arra figyelmeztetett, hogy ha Bayraktar harci drónokat gyártó gyár létesül Ukrajnában, akkor az is a "demilitarizálás" célpontjává válik.



A Szolovjov Live online tévécsatorna kedden videofelvételeket közölt arról, hogy Steven Seagal orosz állampolgársággal is rendelkező amerikai színész a Donyec-medence szakadár részén járt. Seagal, aki korábban az orosz külügyminisztériumnak az orosz-amerikai humanitárius kapcsolatok előmozdítására felkért különmegbízottja volt, felkereste a Moszkva által neonáciként emlegetett Azov ezred és az ukrán 36. tengerészgyalogos dandár hadifogságba esett katonáit.



