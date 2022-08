A fakitermelés könnyítésére lehetőséget ad erdeink fatöbblete

A KSH adatai szerint Magyarországon még mindig a szilárd tüzelő (tűzifa, pellet, biobrikett, lignit, szén) a második legelterjedtebben használt tüzelőanyag a háztartásokban a földgáz után. Ez közel négymillió embert jelent. A szilárd tüzelő használata természetesen a kistelepüléseken a legelterjedtebb, itt a háztartások háromnegyede használ ilyet. Az erdőgazdálkodók szerint folyamatos a fakitermelés, nem tartják vissza a készleteket, ám mivel ugrásszerűen megnőtt a kereslet, azt egyelőre nem tudják követni.

Azonban itt jogosan lép be a képbe a kollektív vásárlói bizalmatlanság.

Magyarországon a tűzifa kereskedelmi ára ugyanis mindig is erősen spekulatív volt, és szinte követte a földgázárakat. Ha növekedett földgáz ára, a tűzifáé is mindig addig növekedett, amíg végül meg nem közelítette a földgázét. Ha ez a helyzet fennmarad, akkor ellehetetlenül a kormány által foganatosított energia-veszélyhelyzeti intézkedések végrehajtása, hiszen az egyre dráguló földgázról hiába próbálnának az emberek például tűzifára váltani, csöbörből vödörbe kerülnének, ráadásul az ellátási zavarok bekövetkeztét sem lehetne kizárni.

Az alábbi táblázatban a Klímapolitikai Intézet azt foglalta össze, hogy miben különbözik a normál napi működés, illetve a veszélyhelyzet szabályozói eszköztára:

A normál napi működés során az általános piaci elvek funkcionálisak, a döntéshozók csak a szabályok esetleges megváltoztatásával terelik a folyamatokat a kívánatos irányba. A problémák elhárításának legfontosabb eszköze pedig a megelőzés. A korai előrejelzési szint kihirdetése azt jelenti, hogy a kritikus esemény még nem következett be, de nagy valószínűséggel várható. A felkészülés piaci eszközökkel még kezelhető. A riasztási szint beállta a kritikus esemény bekövetkeztét jelzi, a piaci eszközök még itt is működnek. A veszélyhelyzeti szintet akkor érjük el, amikor az már piaci eszközökkel, megelőzéssel nem kezelhető, veszélyhelyzeti intézkedések meghozatala szükséges – írja a Klímapolitikai Intézet.

A veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifaigények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról szóló 287/2022. (VIII. 4.) kormányrendelet pontosan ilyen veszélyhelyzeti intézkedés, amelynek célja, hogy az erdőgazdálkodás fenntarthatóságának megtartása mellett megelőzze az árspekuláció kialakulását a tűzifapiacon azért, hogy biztosíthassa a megfizethető tűzifaellátást a magyar lakosságnak. Ez az intézkedés szorosan kapcsolódik a tűzifa exportját megtiltó energia-veszélyhelyzeti intézkedéshez és a lakossági szén- és lignitbányászat fokozásához.

A kormány nyilván részletesen vizsgált energiaellátási forgatókönyveket, amelyben voltak a lehető legrosszabb helyzetet elemzők is. Felelős politikusok általában nem legyintenek ezekre – úgysem következik be felkiáltással –, hanem igenis felkészülnek a lehető legrosszabbra is.

Természetesen senki nem örül, amikor azt hallja, azt olvassa, hogy növelni fogjuk a fakitermelést. De tudni kell, hogy az elmúlt években messze nem használtuk ki a magyar erdők nyújtotta tűzifapotenciált, azaz nem termeltük ki azt a mennyiséget, amit a fenntartható erdőgazdalkodás mellett is nyugodtan megtehettünk volna. A Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége tiszteletbeli elnöke, Luzsi József nyilatkozta a napokban:

Magyarország erdeinek faanyaga (összesen nagyjából négyszázmillió köbméter) évente 13 millió köbméterrel növekszik, így a fenntarthatóság és erdeink újratermelődésének veszélyeztetése nélkül hozzávetőleg ennyi a maximális fakitermelési lehetősége. Ezzel szemben az előző tíz évben évente átlagosan csak 7,5 millió köbméter fát termeltünk ki erdeinkből, ennek köszönhetően pedig minden évben nagyjából ötmillió köbméterrel növekedett erdeink fakészlete.

A veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifaigények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról szóló 287/2022. (VIII. 4.) kormányrendelet alkotói, ismerve a fenti adatokat, úgy ítélték meg, hogy ez a rövid távú veszélyhelyzeti intézkedés nem fog maradandó károkat okozni erdeinkben.