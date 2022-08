A liberálisok rémálmáról

Szánthó Miklós (Forrás: Alapjogokért Központ)

Kedves Konzervatív Barátaim!

Hölgyeim és Uraim!

És maradjunk is ennél, mert a magyar alkotmány – és persze maga a természet is – csak ezt a két nemet ismeri. Tehát: tisztelt ­hölgyeim és uraim, fantasztikus hely ez a Texas. Tudom, hogy önök úgy tartják, hogy ha valaki texasi, az úgyis elmondja magáról, mást pedig kár zavarba hozni az erre vonatkozó kérdéssel. Ám engedjék meg, hogy én önként elmondjam: magyar vagyok. És talán tudják azt is, hogy az idei CPAC Hungary, a magyarországi Konzervatív Politikai Akció Konferencia fantasztikusan sikerült. A baloldal epét hányt és végletekig frusztrált volt a rendezvény miatt – és ez bizony a siker biztos jele.

De visszatérve Texasra, ez az állam legendás helyet foglal el sok magyar képzeletében: cowboyok és indiánok, az igazi barbecue, a Southfork Ranch és a Ewingok, a szabadság legyőzhetetlen szeretete, ami még itt, az USA-ban is párját ritkítja. És a CPAC Texas minden álmot felülmúl.

Bizony, a CPAC minden férfi és nő legnemesebb törekvéseit képviseli: szabadon élni és keményen dolgozni, a saját szerencsénk kovácsává válni, Istent a saját hagyományaink szerint imádni, megvédeni a hazánkat, és úgy nevelni a gyermekeinket, ahogyan azt jónak látjuk. Mi hiszünk a Nyugat ősi értékeiben, amelyek civilizációnkat az emberiség történetének legnagyobb, legszabadabb, legvirágzóbb közösségévé tették.

És ezek az értékek éppen az ellentétei azoknak, amelyeket a baloldal, a szocializmus próbál ránk erőszakolni. Mi, magyarok jól ismerjük ezt, hiszen több mint négy évtizedig éltünk véres kommunista elnyomás alatt, ahol legjobb esetben is mindenkinek be kellett fognia a száját.

A kommunizmus volt az eredeti „cancel culture”, az eltörlés kultúrája, ráadásul szteroidokon hizlalva.

Hosszas küzdelmünk a szabadság elnyeréséért – ideértve az 1956-os forradalmat is – azonban ellenállóvá tett minket az ideológiai elnyomással szemben.