A demagóg LMP erdőirtással riogat

Végül kiemelem, hogy a tulajdonjognak része a gazdálkodói jog is. Mivel egy polgári demokráciában a tulajdonjog alkotmányos alapjog, az csak a következő együttes feltételekkel korlátozható: kizárólag törvénnyel; alapos közérdek alapján; a korlátozásnak arányban kell állnia a közérdekkel (ennek mércéje a szocializmus évtizedei alatt elveszett); a tulajdonossal szemben a legkisebb pressziót kell alkalmazni akkor, amikor az alapos közérdek több úton elérhető; a korlátozásokat kompenzálni kell, ha azok mértéke meghaladja az arányosság elvét. Aki korlátoz, az fizet! Legalábbis a jogalkotásnak ilyennek kellene lennie. Az erdők mintegy hatvan százaléka állami tulajdonban, a többi pedig főleg magántulajdonban van. A tulajdonjog védelme megilleti az állami tulajdont is, de az állam a tulajdonos jogán – az alapos közérdekkel arányos korlátozásokhoz képest – további többletterhet is vállalhat. Hazánkban éppen ez a helyzet. Az előírások átmeneti lazítása feltehetően a többletvállalás terhére történik, így az nem kifogásolható.

Végtelenül szomorú, hogy az a párt, amelyik hazánkban zászlajára tűzte a zöldpolitikát, úgy kezd el tiltakozó akciót, hogy fogalma sincs sem az erdőgazdálkodásról, sem az erdőgazdálkodást érintő jogszabályokról, sem a természetvédelem alapelveiről. Schmuck Erzsébet környezetvédelmi aktivista és Ungár Péter elnökségi tag akciójának csupán az a célja, hogy lejárassa a kormányt. Ez a politizálás azért veszélyes, mert minden jó szándékú ember természetvédő, és így könnyen bedőlhet a zöldek demagógiájának. Azt pedig, hogy hová vezet a dilettáns, doktriner szemléletű zöldpolitika, Németország veszélyes példáján láthatjuk.

Bartha Pál

A szerző nyugalmazott erdőmérnök