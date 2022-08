Lázadás az MSZP-ben, Mesterházyt akarják elnöknek

A tagság, a megyei vezetők és a választmány több tagja is kapacitálja az egykori elnököt, hogy adja be elnöki pályázatát.

2022. augusztus 11. 16:00

Fotó: MH/Papajcsik Péter

Súlyos helyzet alakult ki a szocialista pártban, mivel közeleg az őszi tisztújítás, ám továbbra sincs elnökjelölt. Senki nem vállalja. Forrásaink szerint Molnár Zsolt pártigazgató valóságos castingot tart. A helyzet hasonlatos ahhoz, amikor Gyurcsány bukása után kerestek új miniszterelnököt, s Bokros Lajostól a mosópor ügynökökig terjedt a skála. Újra felvetődött az egykori elnök, Mesterházy Attila neve is, ami a jelenlegi vezetéssel egyáltalán nem konform elképzelés.

Régi szép idők. Molnár Gyula, Mesterházy Attila és Tóth Csaba a parlamentben Fotó: MH/Bodnár Patrícia

Tóth Bertalan, az MSZP férfi társelnöke már az országgyűlési választás előtt bejelentette, hogy nem jelölteti magát újra az elnöki posztra, s a női társelnök, Kunhalmi Ágnes pedig egyelőre nem nyilatkozott erről. Az önjelöltek közül Ujhelyi István európai parlamenti képviselő lépett elő az „elhervadt szegfű” jelszavával, sőt új névvel is, a párt teljes megújításának programjával, ám pillanatok alatt elbukott. (Lásd keretes írásunkat.)

A párttagság egyértelműen Szombathely polgármesterét, Nemény Andrást favorizálta, aki gondolkodási időt kért, ám forrásaink most egyértelműen azt jelezték, hogy nem kívánja feladni városvezetői tisztségét. Így bizonnyal ő sem vállalja a párt vezetését. Felajánlotta szolgálatait Harangozó Tamás országgyűlési képviselő is, akiről forrásaink azt állították, hogy őt még Ujhelyinél is rosszabb jelöltnek tartják. Azt fejtegették, hogy a testvérén, a szocialisták demokrácia intézetében dolgozó Harangozó Gáboron és Heringes Anita volt képviselőn kívül senki nem támogatja. Felkérték Hiller Istvánt is, a választmány jelenlegi elnökét, aki ugyancsak megköszönte a lehetőséget, de nem kívánt ezzel élni. Ellenben – tudtuk meg – annyit kért, hogy kapjon a párttól sofőrt és szolgálati autót. A jelenleg egyszázalékos támogatottságra mért MSZP egykori elnöknek a kérését a pártvezetés akceptálta.

Tóth Bertalan és Molnár Zsolt. Összevesztek Fotó: MH/Hegedüs Róbert

A kialakult helyzetben Tóth Bertalan jelenlegi elnök és frakcióvezető „feláldozná magát”, értesültünk a lehetséges forgatókönyvek ultima ratio-járól, addig is a Molnár Zsolt pártigazgató által celebrált casting tovább folytatódik. Új fejlemény viszont, hogy a parlamentbe most egyéni körzetből be nem jutó, a pártlistán pedig nem favorizált Mesterházy Attila egykori elnököt megyei vezetők és választmányi tagok bombázzák, hogy szálljon ringbe, s adja be elnöki pályázatát az őszi tisztújító kongresszusra. Ez pedig azért okoz súlyos problémát a szocialistáknál, mert a jelenlegi pártvezetés viszonya Mesterházyval enyhén fogalmazva sem felhőtlen, a pártvezetés egy bejelentés alapján évekkel ezelőtt még fegyelmi eljárást is indított a volt elnökkel szemben.

Súlyosan terheli a párt helyzetét, hogy Tóth Bertalan elnök és Molnár Zsolt pártigazgató összeveszett - értesültünk. Ennek oka forrásaink szerint az volt, hogy Tóth Bertalan Hiller Istvánnal abban állapodott meg, hogy őt jelölik az Országgyűlés alelnöki posztjára. Ebbe a DK is belement. Ugyanakkor amikor az ellenzéki pártok egyeztettek erről, a tárgyaláson a szocialistákat képviselő Molnár Zsolt pártigazgató nem ezt az ajánlatot képviselte, hanem azt, hogy pártja kapjon inkább két bizottsági elnöki helyet.

----------------------------------------

Ujhelyi, a percember Mint ismert, Ujhelyi István a parlamenti választásokat követően azzal rukkolt elő, hogy a szegfű elhervadt, az MSZP brandje megkopott és avíttá vált, és ő nem is toldozná-foltozná tovább, helyette a párt teljes átalakítását és újjászületését ígéri. A szocialista EP-képviselő még április végén azt javasolta, az MSZP alakuljon át olyan szociáldemokrata közösséggé, amely konkrét ügyek és kézzelfogható vállalások szerint képviseli a választóit. Ujhelyi ennek jegyében meghirdette az Esély-köröket, olyan helyi mozgalmakat indítana országszerte, amelyben nem várják el a párttagságot, csupán azt, hogy a hasonlóan gondolkodók megtalálhassák egymást az ország bármely pontján. Az MSZP szimpatizánsok Facebook-csoportjában egy tag Ujhelyi kapcsán azt írta: „Eljött a pillanat, amikor Ujhelyi már felvállalhatatlan, amikor vegetáló pártjának is csak árt. Előre menekülne, lenne pártelnök is, de a vezetőség erről lebeszélte. Országjárásba kezdett, volt új logó, új program Horn Gyula cölöpei kapcsán. Úgy tudjuk, hogy csak Tóth Bertalan támogatta. Lári fári vezetőség, mondaná Gyurcsány.” Ujhelyinek az EU-tagság megőrzéséről szóló népszavazási kezdeményezése kapcsán a csoport ismert tagja azt írta: „Tóbiás elnöksége alatt több mint egy tucat népszavazást kezdeményezett az MSZP, amelyek elbuktak. Jogos a kérdés, hogy ez a percember kit képvisel, mert az MSZP-t biztosan nem.”

Magyar Hírlap